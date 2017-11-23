В водительские права россиян впишут право на работу Минтранс занимается подготовкой водительской реформы. В ходе нее россиянам, намеревающимся использовать автомобиль в своей профессиональной деятельности, нужно будет пойти на дополнительные курсы вождения, при этом для любителей процесс, напротив, станет проще.

Профессионалов обяжут закончить курсы по вождению во внештатных условиях, …