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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
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Минтранс занимается подготовкой водительской реформы. В ходе нее россиянам, намеревающимся использовать автомобиль в своей профессиональной деятельности, нужно будет пойти на дополнительные курсы вождения, при этом для любителей процесс, напротив, станет проще.
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23 ноября 2017, 09:24
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В РФ стартовали продажи Volkswagen Tiguan в версии Sportline

Корпорация Volkswagen анонсировала прием предзаказов в РФ на покупку кроссовера Tiguan в версии Sportline. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на официальных представителей автопроизводителя.
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22 ноября 2017, 04:51
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ГИБДД собирается внести легализацию автотюнинга в перечень госуслуг

 В Госавтоинспекции рассматривают новшества, способные заметно упростить жизнь большой категории отечественных автовладельцев. Если примут имеющийся пакет документов, легализовать изменения в конструкции транспортного средства станет просто. Это можно будет сделать даже на сайте госуслуг.
Как поясняют эксперты, сейчас легализация автотюнинга – 

22 ноября 2017, 03:13
Peugeot открыла самый маленький дилерский центр в телефонной будке

Peugeot открыла самый маленький дилерский центр в телефонной будке

Peugeot открыла рекордно компактный дилерский центр. Его размеры аналогичны габаритам телефонной будки. Необычный объект появился 2 сентября в Лондоне на углу Russell Square.
По внешнему виду центр напоминает классическую для английской столицы телефонную кабинку, которая является одним из туристических символов 

8 сентября 2017, 05:07
Компания Citroen привезла во Франкфурт минивэн с душем и сейфом

Компания Citroen привезла во Франкфурт минивэн с душем и сейфом

Французская автомобильная корпорация Citroen создала «двухэтажный» минивэн Citroёn SpaceTourer Rip Curl со встроенным душем и сейфом. Автоновинку представят на автосалоне во Франкфурте.
Двухэтажное средство передвижения разработано на архитектуре Space Tourer. В создании уникального дома на колесах участвовали конструкторы фирмы Rip 

1 сентября 2017, 10:05
Peugeot представит в России четыре новинки

Peugeot представит в России четыре новинки

Французская корпорация Peugeot представит в РФ до конца текущего года 4 автоновинки. Это новый седан Peugeot 408, а также обновленные кроссоверы Peugeot 2008, 3008 и 5008.
Седан появится в дилерских центрах уже в начале лета. Следом стартует реализация кроссовера Peugeot 

25 апреля 2017, 05:27
Новые модели Peugeot и Citroen появятся в России уже в 2017 году

Новые модели Peugeot и Citroen появятся в России уже в 2017 году

В этом году российским автолюбителям представят автоновинку компании Peugeot, сообщают представители известного концерна. Россияне получат возможность купить два новых автомобиля: Peugeot Expert 2017 и его прототип от Citroen – Jumpy. Время появления авто, стоимость и технические характеристики станут известны совсем 

12 января 2017, 09:30
В Россию приехал новый хэтчбек Citroen DS 3

В Россию приехал новый хэтчбек Citroen DS 3

Французская компания Citroen объявила старт продаж обновленного автомобиля DS 3 на авторынке РФ. Компактный трехдверный хэтчбек предлагается в трех комплектациях.

Базовая комплектация Citroen DS 3 под названием So Chic обойдется российским покупателям в 1 255 000 рублей. Эта версия включает аудиосистему, круиз-контроль, кондиционер и обогрев 

14 декабря 2016, 03:08
Названы самые экономичные автомобили в РФ в 2016 году

Названы самые экономичные автомобили в РФ в 2016 году

Эксперты составили рейтинг наиболее экономичных авто, представленных на российском авторынке в 2016 году. В тройку лидеров попали городской хэтчбэк Smart ForTwo, 1,5 литровый Ford Fiesta и дизельная вариация Peugeot 308.
Стоит отметить, что несмотря на снижение мировой стоимости нефти, цена 

30 октября 2016, 09:25
Компания Citroen намерена выпустить большой седан

Компания Citroen намерена выпустить большой седан

Представители компании Citroen намерены возродить большой седан, который может появиться в линейке французских автомобилей в течение 10 лет. По внешнему виду автоновинка будет похожа на концепт C-Xperience, рассекреченный этим летом, сообщает Autocar.
Как заявляет генеральный директор Citroen Линда Джексон, автомобильная 

28 сентября 2016, 01:18
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