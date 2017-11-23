Компания ООО «Пежо Ситроен Рус», официальный представитель Citroen Peugeot в Российской Федерации, добровольно отзывает свыше шести тысяч транспортных средств. Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на Росстандарт.
Как отмечают эксперты, причиной тому могут служить вероятные неполадки с амортизаторами багажной двери, что не дает фиксировать ее в открытом положении. Кроме того, речь идет о вероятных дефектах системы вентиляции электромотора и стеклоочистителя, что при определенных условиях может вызвать остановку работы, говорится в сообщении компании.
Если вести речь о цифрах, то под эту акцию подпадают 3085 Peugeot 4008 и 2971 экземпляр Citroen C4 Aircross, проданных с марта 2012-го по апрель 2016-го с VIN-кодами. Как отмечают представители фирмы, ремонт станут производить бесплатно для автовладельцев.
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