Audi отзывает в РФ 2340 машин модели Q5, информирует Росстандарт. Речь идет об автомобилях, реализованных концерном в период с 2010 по 2017 год.
Причиной называют выявленную неисправность в водоотводе панорамного люка. Из-за его неправильной работы влага может попадать в потолочную обивку. В конечном итоге газогенератор может быть подвержен коррозии.
Сотрудники сервисных центров станут проводить соответствующую проверку. Также будут исследовать газогенератор на наличие коррозии. При необходимости заменят подушки безопасности. Как отмечается, все работы будут вестись за счет производителя.
Напомним, Audi Q5 — компактный кроссовер, выпускаемый германской фирмой с 2008 года. В августе прошлого года с конвейера сошел миллионный экземпляр.
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