6
57
30
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888    888             .d8888b.   d8b   .d8888b.          d8888       888 
 888    888            d88P  Y88b  Y8P  d88P  Y88b        d88888       888 
 888    888            888    888       Y88b.            d88P888       888 
 8888888888  .d8888b   888         888   "Y888b.        d88P 888   .d88888 
 888    888  88K       888  88888  888      "Y88b.     d88P  888  d88" 888 
 888    888  "Y8888b.  888    888  888        "888    d88P   888  888  888 
 888    888       X88  Y88b  d88P  888  Y88b  d88P   d8888888888  Y88b 888 
 888    888   88888P'   "Y8888P88  888   "Y8888P"   d88P     888   "Y88888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров

Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров

Эксперты американского издания Ward’s Auto определили десятку лучших автомобильных интерьеров. В этот список попали сразу 7 моделей, не вошедших в предыдущий рейтинг.
За основу специалисты брали такие критерии, как эстетика салона, ощущение комфорта, безопасность, качество представленных материалов и т.д.. Из 

19 апреля 2017, 11:17
Skoda представила свой первый электрический кроссовер

Skoda представила свой первый электрический кроссовер

Skoda продемонстрировала свой электрокроссовер Vision E. Первыми его смогли оценить посетители автосалона в Шанхае. Автомобиль разработан на платформе MEB, созданной Volkswagen Group специально для электромобилей. Благодаря двум моторам общей мощностью 306 л.с., Vision E развивает скорость до 180 км/ч.
Одного 

18 апреля 2017, 05:11
Mitsubishi вернет на российский рынок внедорожник Pajero

Mitsubishi вернет на российский рынок внедорожник Pajero

Реализация внедорожника Mitsubishi Pajero IV возобновится в РФ в мае. Речь идет о модели с 3-литровым бензомотором мощностью 174 л.с. и с 5-ступенчатой АКПП.
Внедорожник появится в трех комплектациях: Intense, Instyle и Ultimate. Цена транспортного средства - от 2,7 до 

18 апреля 2017, 09:36
За месяц в России изменили цены на автомобили 18 компаний

За месяц в России изменили цены на автомобили 18 компаний

С середины марта по середину апреля в РФ изменили стоимость своей продукции 18 автопроизводителей. Так утверждают эксперты агентства «Автостат» после очередного исследования.
Так, германская компания BMW увеличила цены сразу нескольких моделей, прежде всего X3, X4 и X6. Рост составил 0,4-4,7%.

17 апреля 2017, 12:25
Обновлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов в России

Обновлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов в России

Согласно последним оценкам аналитиков, Hyundai Creta остается самым продаваемым кроссовером на отечественном рынке. Это было установлено по результатам первого весеннего месяца, заявили в Ассоциации Европейского Бизнеса.
В марте объем продаж этой модели от южнокорейского автопроизводителя составил 4 725 единиц. Далее в 

11 апреля 2017, 11:22
Skoda озвучила рублевые цены на новый кроссовер Kodiaq

Skoda озвучила рублевые цены на новый кроссовер Kodiaq

Корпорация Skoda назвала стоимость кроссовера Kodiaq на российском авторынке. Реализация ограниченной серии автомобилей в эксклюзивных комплектациях Ambition Plus и Style Plus начнется в РФ в июне.
Цена модели в комплектации Ambition Plus стартует с отметки 1,9 млн рублей, а Style 

7 апреля 2017, 11:17
Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов на рынке России

Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов на рынке России

Эксперты представили рейтинг наиболее популярных в РФ кроссоверов. На первом месте списка расположилась Hyundai Creta с ценой порядка одного миллиона рублей.
Далее в перечне фигурируют Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5. Замыкают топ-5 кроссоверы Renault Kaptur.
Кстати, производитель Hyundai Creta 

6 апреля 2017, 11:16
Audi объявила о снижении цен на запчасти и аксессуары в России

Audi объявила о снижении цен на запчасти и аксессуары в России

Представители компании Audi в РФ анонсировали снижение цены запчастей и фирменных аксессуаров до 30%. Как отмечают российские специализированные издания, скидки относятся к тем деталям, которые чаще используются в обслуживании, а именно тормозным колодкам, угольному и воздушному фильтрам, свечам зажигания.
Если 

4 апреля 2017, 09:52
Пять моделей Audi покидают рынок России

Пять моделей Audi покидают рынок России

Представители российского подразделения германского бренда Audi заявили, что в 2017 году прекратятся поставки пяти моделей в дилерские центры. Речь идёт о моделях Audi A3 и А5 в кузове кабриолет, купе ТТ, спорткаре R8 и хетчбэке А1 Sportback.
Как отмечается, исчезновение 

11 января 2017, 09:23
Состоялся дебют нового кроссовера Audi Q5 2017 года

Состоялся дебют нового кроссовера Audi Q5 2017 года

Немецкая компания Audi официально презентовала широкой общественности кроссовер Q5 2017 модельного года на полуострове Байя в Мексике, где недавно открылся гигантский завод Audi. Обновленная версия автомобиля Audi Q5 стала на 90 кг легче предыдущей.
Покупателям будет доступна комплектация, оснащенная 2-х 

4 декабря 2016, 10:20
Audi начала продажи моделей A5 и S5 нового поколения в России

Audi начала продажи моделей A5 и S5 нового поколения в России

Немецкий автомобильный концерн Audi приступил к продажам новых поколений моделей A5 и S5 в РФ. Автоновинки уже поступили в дилерские центры. Базовая версия Audi A5 Coupe будет доступна за 2 590 000 руб. Стоимость «заряженной» модификации S5 начинается от 3 850 000 руб.
Сообщается, 

21 ноября 2016, 10:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна