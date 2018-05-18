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Материалы по теме:

Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»

Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»

В Тольятти 17 мая состоялось годовое общее собрание акционеров и проведено заседание совета директоров ПАО «АвтоВАЗ». По итогам 2017 года  продажи автомобилей «Лада» в России выросли на 17% - до 311 тысяч 588 штук, выручка автогиганта увеличилась на 22 процента 

17 мая 2018, 04:57
В Москве засняли лимузин Rolls-Royce с деталями от ЗИЛ

В Москве засняли лимузин Rolls-Royce с деталями от ЗИЛ

В российской столице очевидцы сфотографировали при транспортировке необычный Rolls-Royce Ghost. Оригинальность машины в том, что она доработана элементами от ЗИЛ. По всей видимости, премиальный автомобиль оснащен шилдиком от отечественной машины, а также фарами и радиаторной решеткой от модели ЗИЛ-41047, в 
16 мая 2018, 11:16
Названы цены на седан Lada Vesta Cross

Названы цены на седан Lada Vesta Cross

На АвтоВАЗе назвали цены на седан Lada Vesta Cross. Новинка поступит в продажу летом. Седан «Лада Веста Кросс» представлен в комплектации «Люкс» с двумя пакетами опций. Стоимость автомобиля со 106-сильным мотором на 1,6 литра и механической коробкой переключения передач – 

15 мая 2018, 02:39
На 26% вырос объем автокредитования в Самарской области

На 26% вырос объем автокредитования в Самарской области

В первом квартале 2018 года в Самарской области зафиксирован рост продаж машин, приобретенных за заемные деньги. В цифровом выражении рост автокредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26,1%. Соответствующие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Всего за первый квартал 

14 мая 2018, 02:35
На 40% упало потребление алкоголя в России

На 40% упало потребление алкоголя в России

Минздрав России заявил, что за последние 12 лет россияне стали пить на 40% меньше. Среднестатистический гражданин нашей страны потребляет на 3,5 литра алкоголя меньше, чем в 2006 году. По мнению специалистов, такая тенденция наблюдается не первый год. По результатам прошлого 
10 мая 2018, 09:16
Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто

Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто

Опубликован рейтинг самых популярных праворульных автомобилей в России. Сейчас в стране насчитывается почти 3,5 млн. легковушек с подобным расположением руля. Львиная доля  этих машин - Toyota Corolla, всего 326,4 экземпляров этой модели с правым рулем. На втором месте расположилась Toyota 
7 мая 2018, 09:31
Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%

Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%

Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало продажи российских автомобилей LADA в странах Евросоюза. По итогам марта они сократились на 9%. В абсолютном цифровом выражении дилерам было реализовано 423 машины. Отрицательный результат по итогам месяца был продемонстрирован впервые за продолжительное время. Последние 
18 апреля 2018, 05:44
В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

Продажи АвтоВАЗа по итогам февраля выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего автогигант реализовал 27,4 тысячи машин. Об этом рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек.

«Мы наращиваем объемы продаж. В январе наша 
1 марта 2018, 07:48
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