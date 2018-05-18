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Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»
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17 мая 2018, 04:57
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В Москве засняли лимузин Rolls-Royce с деталями от ЗИЛ
В российской столице очевидцы сфотографировали при транспортировке необычный Rolls-Royce Ghost. Оригинальность машины в том, что она доработана элементами от ЗИЛ. По всей видимости, премиальный автомобиль оснащен шилдиком от отечественной машины, а также фарами и радиаторной решеткой от модели ЗИЛ-41047, в …
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16 мая 2018, 11:16
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Названы цены на седан Lada Vesta Cross
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15 мая 2018, 02:39
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На 26% вырос объем автокредитования в Самарской области
В первом квартале 2018 года в Самарской области зафиксирован рост продаж машин, приобретенных за заемные деньги. В цифровом выражении рост автокредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26,1%. Соответствующие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.
Всего за первый квартал …
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14 мая 2018, 02:35
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На 40% упало потребление алкоголя в России
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10 мая 2018, 09:16
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Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто
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7 мая 2018, 09:31
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Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%
Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало продажи российских автомобилей LADA в странах Евросоюза. По итогам марта они сократились на 9%. В абсолютном цифровом выражении дилерам было реализовано 423 машины. Отрицательный результат по итогам месяца был продемонстрирован впервые за продолжительное время. Последние …
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18 апреля 2018, 05:44
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В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей
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1 марта 2018, 07:48