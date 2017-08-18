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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
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Ударят по пиву: Россиян предупредили о резком росте цен на пенный напиток

Ударят по пиву: Россиян предупредили о резком росте цен на пенный напиток

Стоимость пива в текущем году может заметно подняться по причине неурожая ячменя в ведущих странах-экспортерах. При этом в нашей стране на стоимость пенного напитка окажет влияние прежде всего госрегулирование, полагают эксперты.
Как поясняют специалисты, низкий урожай негативно скажется на всех 

17 августа 2017, 02:10
В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

Из-за аномальных для этого времени года метеоусловий в Российской Федерации в ближайшее время сохранится рост цен на фрукты и овощи. Об этом информирует ЦБ со ссылкой на доклад "О чём говорят тренды".
Как отмечается, темп роста цен на плодоовощную продукцию 

13 июля 2017, 09:16
Психологический барьер: Средняя цена литра бензина Аи-95 в России превысила 40 рублей

Психологический барьер: Средняя цена литра бензина Аи-95 в России превысила 40 рублей

Цена литра бензина марок Аи-92 и 95 заметно поднялась во многих российских регионах в последние дни. Ситуацию анализируют отечественные СМИ со ссылкой на мониторинг Минэнерго.
Средняя цена литра Аи-95 выросла на 9 копеек, преодолев барьер в 40 рублей. Аи-92 прибавил 

15 июня 2017, 12:10
Автомобильные шины подорожают из-за роста цен на каучук

Автомобильные шины подорожают из-за роста цен на каучук

Вследствие роста стоимости каучука цена автомобильных шин резко увеличится. По мнению экспертов, с этим столкнутся водители совсем скоро.
Производители шин, германская корпорация Continental, итальянская Pirelli, американская Goodbyer и южнокорейская Hankook, уже анонсировали повышение стоимости. По мнению аналитиков, тенденция затронет всю 

20 марта 2017, 10:03
Роспотребнадзор составил перечень разрешенной спиртосодержащей косметики

Роспотребнадзор составил перечень разрешенной спиртосодержащей косметики

В России уже трое суток действует временный запрет на реализацию спиртосодержащей продукции бытового назначения. Под ограничения попала и часть парфюмерии. Роспотребнадзор наконец уточнил перечень косметики, которую продавать все же разрешено. Это средства по уходу за волосами, дезодоранты, освежители воздуха, маникюрные 

29 декабря 2016, 01:11
В России хотят запретить пудру, которую можно превратить в алкоголь

В России хотят запретить пудру, которую можно превратить в алкоголь

В России могут запретить пудру, румяна и сухие духи. Причина - алкоголь, содержащийся в косметике. Роспотребнадзор подготовил законопроект о запрете производства и распространения спиртосодержащих сыпучих веществ. В ведомстве уверены, что разведение порошка в воде позволяет получить алкогольный напиток.

Этанол входит в 

18 ноября 2016, 01:04
Ученые: Мыло может навредить организму человека

Ученые: Мыло может навредить организму человека

Группа исследователей из Комиссии по охране здоровья после проведения эксперимента пришла к неожиданному выводу: оказывается, мыло может быть достаточно вредным для здоровья человека.

Как установили ученые, в составе мыла присутствуют различные патогенные компоненты, в частности чрезвычайно вредные для человеческого 
19 декабря 2015, 05:36
Топ-новости: косметика из грязи, легкий способ похудеть на 11 кг, 16-летняя модель из Самары стала звездой Гонконга

Топ-новости: косметика из грязи, легкий способ похудеть на 11 кг, 16-летняя модель из Самары стала звездой Гонконга

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте сегодня, 8 сентября.

Химик, не мывшийся 12 лет, запустил линию косметики от грязи
Душ опасен для здоровья, уверен американский ученый-химик, который не моется уже 12 лет. Из чего он делает свою 
8 сентября 2015, 10:39
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