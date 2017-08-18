Парфюмерия, косметика и бытовая химия могут подняться в цене с начала 2018 года. Ожидается, что парфюмерам введут акцизные налоги, и стоимость их самой дешевой продукции вырастет в два раза.
По сведениям «Известий», один акциз составит 523 рубля за литр купленного производителем этилового спирта. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс разработали в Минфине России.
Эксперты министерства уверены, что данная мера даст возможность устранить экономическую заинтересованность недобросовестных производителей в использовании этилового спирта не по назначению. По мнению ряда специалистов, большинство производителей парфюмерии не смогут оплачивать акцизные налоги. По предварительным оценкам, одному предприятию может понадобиться до 6 млрд рублей в год на уплату налога.
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