Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ряду ведомств проработать изменения в ПДД, которые касаются езды мотоциклистов, рассказывают российские СМИ. Это решение появилось по итогам совещания в кабмине, где поднимались вопросы безопасности движения.
Если соответствующий закон примут, мотоциклисты получат отдельную стоп-линию для удобного старта на перекрестках, а также разрешение перемещаться между рядами автомобилей. Автор новшеств руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский обосновал предложения с дополнительной стоп-линией. Как он говорит, мотоциклисты и велосипедисты на перекрестках ожидают разрешающего сигнала, находясь между автомобилями у одной стоп-линии, стартуют они тоже вместе с машинами, что представляет определенную опасность.
Эксперимент собираются провести в столице. На одном из перекрестков появятся 2 стоп-линии: 1-я для автомобилей, 2-я с интервалом 3-5 м для мотоциклов. Впоследствии этот опыт могут распространить на другие перекрестки.
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