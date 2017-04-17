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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

«Шипы» по-самарски: как горожане ответили на изменения в ПДД

«Шипы» по-самарски: как горожане ответили на изменения в ПДД

Блогер Алексей Сиверкин показал, как креативно некоторые самарские автомобилисты обыгрывают последнее изменение в правилах дорожного движения, обязывающее водителей устанавливать знак «Ш» на машинах, оснащенных шинами с шипами. "Купить значок "Ш" или все-таки переобуться?"- гласит надпись на плакате. При всех нюансах 

13 апреля 2017, 09:49
В апреле в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения

В апреле в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения

Теперь те, кто за рулем находится менее двух лет, обязаны прикреплять на заднее стекло знак "Начинающий водитель". В противном случае, автомобилист рискует заплатить 500 рублей. Такой же штраф грозит и водителям с шипованной резиной, если на стекле нет соответствующей наклейки 

6 апреля 2017, 11:49
Фото с сотового телефона сделают доказательством нарушений ПДД

Фото с сотового телефона сделают доказательством нарушений ПДД

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, закрепляющий регистрацию нарушения ПДД водителем транспортного средства на основании фото с мобильного телефона любого случайного свидетеля. Инициатором нововведения, о необходимости которого еще год назад говорил президент РФ Владимир Путин, стало МВД России.

4 апреля 2017, 04:16
В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

Это статистика областного управления ГИБДД за 11 месяцев.
Всего случаев наезда на пешеходов было 1200. Это лишь на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на пешеходном переходе ранено 425 человек, еще 20 погибло.
Чтобы предупредить подобные 

23 декабря 2016, 12:39
Новые госномера для автомобилей и мотоциклов появятся в России

Новые госномера для автомобилей и мотоциклов появятся в России

В МВД РФ начали разработку нового стандарта регистрационных номеров для некоторых категорий машин и мотоциклов. Основной массы водителей нововведение не коснется. Об этом заявили в ведомственном Научно-исследовательском центре проблем безопасности дорожного движения. Работу над стандартом планируют завершить к концу 2018-го года.

Специальный 

21 ноября 2016, 04:04
Появились шпионские снимки обновленного мотоцикла MW S1000R

Появились шпионские снимки обновленного мотоцикла MW S1000R

В Интернет недавно попали шпионские фото обновленного мотоцикла BMW S1000R 2017 модельного года. Компания BMW анонсировала выход новинки еще в начале 2016 года. Официальная презентация обновленной модели BMW S1000R состоится в октябре на мотошоу в Кельне.
Шпионские фотографии были сделаны 

15 сентября 2016, 05:37
В Самаре в ДТП из-за двух байкеров пострадали 6 человек

В Самаре в ДТП из-за двух байкеров пострадали 6 человек

Ночью 27 июля в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием байкеров. Есть пострадавшие.
Около часа ночи в поселке Управленческий на перекрестке улиц Лазо и Ногина столкнулись два мотоциклиста и легковой автомобиль Renault.

По данным госавтоинспекции, двое мужчин 34 
27 июля 2016, 11:06
В Тольятти перевернулась служебная машина во время погони, есть фото

В Тольятти перевернулась служебная машина во время погони, есть фото

Вчера, 14 мая, днем в Тольятти на улице Шлюзовой в районе дома №35 при не установленных пока обстоятельствах перевернулась служебная машина полиции, передают в группе «Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)» соцсети «ВКонтакте». Подробности выясняются. Пострадавших нет. По словам комментаторов, полицейские 
15 мая 2016, 04:07
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