Современный Отелло: тольяттинца подозревают в удушении любимой и ее дочери В Тольятти завершено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, которого подозревают в умышленном причинении смерти двум лицам с целью скрыть другое преступление, а также в тайном хищении чужого имущества. 10 января этого года в одной из квартир дома в …