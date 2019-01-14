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Эксперт рассказал о строительстве резервуара для отвода грунтовых вод от «Самара Арены»
Заместитель главного инженера «ВТС Метро» Владимир Желдак рассказал о строительстве специального резервуара для отвода грунтовых вод от стадиона «Самара Арена».
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