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В Чапаевске в снегопад столкнулись иномарки: два человека погибли

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Под Сызранью столкнулись грузовики с прицепами: в больнице три человека

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В Тольятти завершено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, которого подозревают в умышленном причинении смерти двум лицам с целью скрыть другое преступление, а также в тайном хищении чужого имущества. 10 января этого года в одной из квартир дома в 
27 декабря 2018, 08:38
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