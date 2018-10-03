|
АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года
|
3 октября 2018, 04:02
|
Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%
|
3 октября 2018, 02:31
|
Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным
В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для …
|
2 октября 2018, 05:01
|
Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний
|
2 октября 2018, 10:45
|
Что изменится для россиян с введением новой части пакета Яровой
С 1 октября начинает действовать очередная часть так называемого закона Яровой. В течение 6 месяцев все операторы должны хранить весь интернет-трафик клиентов за последние 30 суток. Уже с этого понедельника в рамках нашумевших изменений пенсионного законодательства работодатели ежеквартально должны предоставлять …
|
2 октября 2018, 09:15
|
В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»
С понедельника, 1 октября, в Самаре пустят новый бесплатный автобус к торгово-развлекательному комплексу «Амбар» на Южном шоссе, 5. Автобус будет курсировать между микрорайоном Южный город и «Амбаром», говорится в официальном паблике молла. Он будет делать остановки — в Южном …
|
1 октября 2018, 02:53
|
В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior
В двух торговых центрах областной столицы прошли проверки Самарской таможни и Управления экономической безопасности регионального МВД. Оказалось, что на прилавках ТРК «Московский» и «Юность» продавались одежда, обувь и сумки, маркированные известными товарными знаками: Reebok, Armani, Gucci, Nike, Adidas, Dior, Asics, …
|
27 сентября 2018, 05:11
|
Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России
|
18 сентября 2018, 10:25
|
Эксперты прокомментировали валютную турбулентность рынка
|
10 сентября 2018, 09:36
|
Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк
В пятницу, 7 сентября, в областной столице неподалеку от стадиона «Самара Арена» заработал «Агропарк Самара». Это современный агрологистический комплекс для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В нем одновременно может храниться 12 тысяч тонн продукции. Ожидаемый товарооборот — больше 300 …
|
7 сентября 2018, 03:16
|
Обновленная LADA 4X4 пошла на конвейер
АвтоВАЗ приступил к серийному выпуску обновленного внедорожника LADA 4X4. Автомобиль 2019 модельного года отличается новой комбинацией приборов в черно-оранжевом цвете, сообщает пресс-служба автогиганта.
У пятидверной LADA 4X4 появилась комплектация Black Edition. Она отличается макимально возможным техническим оснащением. В частности, в комплектацию …
|
6 сентября 2018, 01:23
|
В Токио начали ездить беспилотные такси
В Токио начались тестовые поездки беспилотных такси. Эксперимент запустила компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP. Таксомоторы начали курсировать по японской столице в понедельник, сообщается на сайте фирмы-перевозчика.
Отмечается, что автомобили передвигаются по фиксированному маршруту, протяженностью 5,3 км …
|
27 августа 2018, 01:30
|
В Самаре подорожало жилье в новостройках
|
16 августа 2018, 08:37
|
Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России
|
16 августа 2018, 09:43
|
Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис
Эксперты агентства "Автостат" проанализировали информацию Ассоциации европейского бизнеса и выдали такой расклад. Российский авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику даже в период летних отпусков. Так, в июле текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 10,6% по сравнению с …
|
8 августа 2018, 09:20