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Материалы по теме:

АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года

АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года

АвтоВАЗ подвел итоги продаж автомобилей LADA за 9 месяцев этого года. С января по сентябрь автогигант реализовал  259 129 машин. Эта цифра на 17,1% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля LADA по итогам 9 месяцев 2018 года 

3 октября 2018, 04:02
Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%

Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%

В ближайшие месяцы в России ожидается беспрецедентный рост цен на хлебобулочные и макаронные изделия. По прогнозам аналитиков, они подорожают как минимум на 40%. Именно на столько с начала года подорожало зерно. И такого в нашей стране последние 5 лет не 
3 октября 2018, 02:31
Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для 
2 октября 2018, 05:01
Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний

Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний

Федеральная налоговая служба с начала года исключила из Единого госреестра юрлиц более 330 тысяч недействующих компаний с недостоверными сведениями, а также внесла 800 тысяч записей в связи с наличием некорректных данных, сообщает ведомство. Мероприятия проводятся в рамках борьбы с так 
2 октября 2018, 10:45
Что изменится для россиян с введением новой части пакета Яровой

Что изменится для россиян с введением новой части пакета Яровой

С 1 октября начинает действовать очередная часть так называемого закона Яровой. В течение 6 месяцев все операторы должны хранить весь интернет-трафик клиентов за последние 30 суток. Уже с этого понедельника в рамках нашумевших изменений пенсионного законодательства работодатели ежеквартально должны предоставлять 
2 октября 2018, 09:15
В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»

В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»

С понедельника, 1 октября, в Самаре пустят новый бесплатный автобус к торгово-развлекательному комплексу «Амбар» на Южном шоссе, 5. Автобус будет курсировать между микрорайоном Южный город и «Амбаром», говорится в официальном паблике молла. Он будет делать остановки — в Южном 
1 октября 2018, 02:53
В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior

В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior

В двух торговых центрах областной столицы прошли проверки Самарской таможни и Управления экономической безопасности регионального МВД. Оказалось, что на прилавках ТРК «Московский» и «Юность» продавались одежда, обувь и сумки, маркированные известными товарными знаками: Reebok, Armani, Gucci, Nike, Adidas, Dior, Asics, 
27 сентября 2018, 05:11
Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России

Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России

АИ-95 - самый популярный бензин в России. Его покупает на АЗС почти каждый второй российский водитель, выяснили эксперты "Автостат". Вторым по популярности оказался АИ-92, его заливают в бензобаки 30 процентов автомобилистов. В тройку лидеров попало дизельное топливо - его выбирает 
18 сентября 2018, 10:25
Эксперты прокомментировали валютную турбулентность рынка

Эксперты прокомментировали валютную турбулентность рынка

Непростая ситуация на валютном рынке. Отечественная валюта продолжает дешеветь. В этот понедельник, впервые с марта 2016 года в ходе торгов на Московской бирже евро стоил больше 81 рубля. Эксперты больше не связывают девальвацию российских денег с нефтяными ценами. Впервые за 
10 сентября 2018, 09:36
Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк

Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк

В пятницу, 7 сентября, в областной столице неподалеку от стадиона «Самара Арена» заработал «Агропарк Самара». Это современный агрологистический комплекс для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В нем одновременно может храниться 12 тысяч тонн продукции. Ожидаемый товарооборот — больше 300 
7 сентября 2018, 03:16
Обновленная LADA 4X4 пошла на конвейер

Обновленная LADA 4X4 пошла на конвейер

АвтоВАЗ приступил к серийному выпуску обновленного внедорожника LADA 4X4. Автомобиль 2019 модельного года отличается новой комбинацией приборов в черно-оранжевом цвете, сообщает пресс-служба автогиганта.

У пятидверной LADA 4X4 появилась комплектация Black Edition. Она отличается макимально возможным техническим оснащением. В частности, в комплектацию 

6 сентября 2018, 01:23
В Токио начали ездить беспилотные такси

В Токио начали ездить беспилотные такси

В Токио начались тестовые поездки беспилотных такси. Эксперимент запустила компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP. Таксомоторы начали курсировать по японской столице в понедельник, сообщается на сайте фирмы-перевозчика.

Отмечается, что автомобили передвигаются по фиксированному маршруту, протяженностью 5,3 км 
27 августа 2018, 01:30
В Самаре подорожало жилье в новостройках

В Самаре подорожало жилье в новостройках

Средняя цена новостроек в Самаре выросла. Такие данные опубликовал областной фонд жилья и ипотеки. Его специалисты проанализировали более 1700 предложений в сданных в эксплуатацию новых домах и зданиях высокой степени готовности. Больше всего продается однокомнатных квартир - более 1000 объектов, 
16 августа 2018, 08:37
Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России

Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России

За 6 месяцев 2018 года в России было реализовано немногим более 70 тыс. новых легковых автомобилей премиум-марок, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ». На их покупку жители нашей страны потратили 281 млрд рублей – на 7 % больше, чем в первом полугодии 
16 августа 2018, 09:43
Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис

Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис

Эксперты агентства "Автостат" проанализировали информацию Ассоциации европейского бизнеса и выдали такой расклад. Российский авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику даже в период летних отпусков. Так, в июле текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 10,6% по сравнению с 

8 августа 2018, 09:20
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