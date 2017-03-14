Ученые хотят построить мегаполис на орбите Земли В Британском межпланетном обществе заявили, что уже через 20 лет на земной орбите будет колония, где смогут жить и работать 10 миллионов человек. Ученые рассказали о проекте по сооружению уникального космического корабля.

Орбитальный мегаполис будет представлять собой гигантский многокилометровый цилиндр, …