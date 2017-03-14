Национальная информационная система, которая даст возможность Минсельхозу получать сведения дистанционного зондирования о состоянии сельскохозяйственных угодий, появится в России. Как сообщают "Известия", при помощи новшества можно будет предсказывать урожай и верифицировать декларации фермеров.
Отчеты фермеров сравнят со сведениями, полученными посредством дистанционного зондирования земли. Сейчас готовятся нормативные документы для обобщения в едином формате данных из разных источников. По информации издания, уже около десяти регионов начали применять информационные системы мониторинга сельхозугодий.
В частности, объединенная система выявляет случаи, когда фермеры скрывали реальные площади посевов. Загружая сведения дистанционного зондирования в специальный программный комплекс, можно быстро установить подлог.
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