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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Исследование: Мобильная связь в России меньше чем за год подорожала на 15%

Исследование: Мобильная связь в России меньше чем за год подорожала на 15%

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильных операторов в последнем летнем месяце составила 268,5 рубля. По сравнению с октябрем прошлого года она поднялась на 15%, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитического агентства Content Review. При этом если сравнивать с данными 

25 августа 2017, 11:37
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Гознак: Россиянам выдадут паспорта и водительские права с микросхемой

В России эксперты анализируют возможность введения внутренних паспортов и водительских прав, содержащих микросхему с биометрическими данными и электронной подписью гражданина. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на главу Гознака Аркадия Трачука.
По его словам, разработка таких документов ведется уже 

17 августа 2017, 05:23
Подорожание медикаментов в России превысило темпы инфляции в 3 раза

Подорожание медикаментов в России превысило темпы инфляции в 3 раза

Розничная стоимость лекарств, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в аптеках РФ была увеличена на 7,6% с января этого года, пишут “Известия”.

Росздравнадзор отметил, что текущий рост цен происходит неравномерно и повышение цен для дешевых и 

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МВД предложило повысить пошлины на загранпаспорта и водительские права

МВД предложило повысить пошлины на загранпаспорта и водительские права

Предложение МВД России об увеличении пошлин на загранпаспорта и водительские права поддержали в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Если проект закона одобрит кабмин, он будет внесен в Государственную думу.
Госпошлины за оформление водительских прав нового образца увеличатся с 2 000 

6 июня 2017, 10:04
С ветерком: Билеты на скоростной речной транспорт теперь продают только по документам

С ветерком: Билеты на скоростной речной транспорт теперь продают только по документам

Как информирует Самарское речное пассажирское предприятие, с 15 мая билеты на скоростные линии Самара-Тольятти и Самара-Сызрань продают лишь при предоставлении документов. В кассах следует предъявлять паспорт или водительское удостоверение.
Напомним, что навигация из областной столицы в Сызрань и обратно началась 

16 мая 2017, 12:03
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Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию

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27 марта 2017, 03:47
В России с начала сентября 20 компаний подняли цены на машины

В России с начала сентября 20 компаний подняли цены на машины

В сентябре 2015 года в России подскочили цены как на иномарки, так и на отечественные автомобили. В общей сложности подорожали 20 брендов, в том числе модели АвтоВАЗа и УАЗа, сообщают СМИ со ссылкой на "Автостат".

В большую сторону изменились 
11 сентября 2015, 10:47
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