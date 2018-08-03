С 3 августа в России выросли пошлины за выдачу документов нового поколения, оснащенных электронными чипами. Так, оформление загранпаспорта для взрослого теперь будет обходиться не в 3,5, а в 5 тысяч рублей. Пошлина за детский загранпаспорт составляет 2,5 тысячи рублей вместо полутора тысяч.
Оформление водительского удостоверения нового образца теперь стоит не два, а три тысячи рублей. Документ о регистрации транспортного средства будет обходиться в 1000 рублей вместо 500 рублей.
Ранее авторы идеи о повышении пошлин говорили о том, что мера связана с увеличением расходов на изготовление документов.
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