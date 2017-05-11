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Материалы по теме:

Самарские кладбища станут зонами спецназначения

Самарские кладбища станут зонами спецназначения

В Самаре восьми городским кладбищам поменяют зонирование. По заявлению городского департамента градостроительства погосты «Еврейское», «Татарское», «Зубчаниновское», «Яблонька», «Сорокины хутора», «Управленческое», «Песчаная глинка» и «Рубежное» переведут в зоны специального назначения. До сих пор они значились, как промышленно-коммунальные участки.

Кроме этого, городские власти 

4 мая 2017, 12:23
Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

На Ямале обнаружен загадочный некрополь эпохи палеолита. Три девушки и мужчина были погребены нетипичным для тундры образом - в скорченном, а не прямом состоянии. Они имели очень серьезные дефекты скелета, обусловленные болезнями и травмами.
Раскопки велись в поселении Юръ-Яха III 

17 февраля 2017, 03:07
Тюменские археологи обнаружили место древних массовых казней

Тюменские археологи обнаружили место древних массовых казней

Тюменские ученые обнаружили древнее захоронение на месте массовых казней, относящееся к периоду «медного барокко». Это произошло в результате раскопок в Ингальской долине. Могильник найден в 70 метрах под уровнем земли.
Ученые считают, что он появился в период развитого средневековья. При 

31 августа 2016, 07:13
В Тольятти ритуальщики готовятся похоронить 13,5 тысячи человек

В Тольятти ритуальщики готовятся похоронить 13,5 тысячи человек

Тольяттинское муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» объявило конкурс на выполнение работ по рытью и закапыванию могил. Цена контракта - 65,5 млн рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, на эти средства исполнителю необходимо будет в течение года обслужить почти 13,5 тысячи 

29 августа 2016, 04:05
Электронная карта кладбищ России появится в 2017 году

Электронная карта кладбищ России появится в 2017 году

В России появится электронная карта кладбищ. Её созданием занимается федеральное Министерство строительства. В новой программе будут указаны места всех захоронений страны.

Начать хотят с одного из регионов уже зимой 2017 года. Правда, экспериментальная территория пока не определена. Известно, что для пилотного 

22 июля 2016, 12:16
18 июня в Самаре перекроют дороги

18 июня в Самаре перекроют дороги

Накануне Троицы, 18 июня, в Самаре перекроют несколько улиц. Это необходимо в целях обеспечения безопасности городских пассажирских автобусов, на которых самарцы смогут добраться до кладбищ.

С семи утра до 16:00 перекроют:
- улицу Авроры (от Аэродромной до Партизанской);
17 июня 2016, 03:25
СМИ: в Китае нашли самое древнее кладбище на земле

СМИ: в Китае нашли самое древнее кладбище на земле

Исследователи из Поднебесной обнаружили гробницы возрастом в 4,5 тысяч лет. Как сообщают китайские средства массовой информации, находка была сделана в уезде Даи. По словам участников раскопок, захоронение можно считать самым древним кладбищем земле, причем оно довольно неплохо сохранилось. Гробницы, говорят 

18 апреля 2016, 08:51
Археологи из Дании впервые обнаружили место древних жертвоприношений

Археологи из Дании впервые обнаружили место древних жертвоприношений

Находку датируют железным веком, до сих пор о зачатках религии в этом периоде ученые даже и не подозревали.
Археологам из Дании рядом с городом Орхус удалось обнаружить странное захоронение — кости молодой девушки и восьми собак. По мнению специалистов, они 
18 октября 2015, 11:51
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