Электронная база кладбищ, дающая возможность отыскать любое место захоронения, будет действовать в РФ. Соответствующее разрешение было подписано Роскомнадзором.
Как отмечают в компании ООО «РусКладбища», реализующей этот проект, новшество позволит не только точно определить то или иное место захоронения, но и проложить точный маршрут с фотографиями. На сайте будут представлены и простые кладбища, и мемориалы, и воинские захоронения.
Все собранные сведения собираются и проверяются вручную. Сама идея создания такой базы принадлежит Минстрою. Чтобы отыскать данные о человеке, потребуется только ввести его фамилию, имя, отчество, а также дату рождения и смерти. Место погребения тут же появится на карте.
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