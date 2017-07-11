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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Осторожней с MMS: новый мобильный вирус уже принес хакерам 1,5 млн долларов

Осторожней с MMS: новый мобильный вирус уже принес хакерам 1,5 млн долларов

Будьте осторожней с MMS. Более 14 млн устройств по всему миру успел заразить новый мобильный вирус CopyCat. Зловредное мультимедийное сообщение успешно проникает на устройства на платформе Android. По словам специалистов, вирус незаметно загружается и прописывается в операционке, а затем начинает 

10 июля 2017, 06:58
Новый вирус-вымогатель: Российские пользователи Android подверглись очередной атаке

Новый вирус-вымогатель: Российские пользователи Android подверглись очередной атаке

От нового вируса пострадали пользователи SMS-банкинга. По словам экспертов, антивирусы не идентифицируют это приложение как вредоносное.
Об атаке на пользователей устройств с операционной системой Android рассказали отечественные СМИ. Заражению вирусом, который похищает деньги, уже подверглись несколько сотен устройств, заявили в 

7 июля 2017, 12:30
Эксперты: Серверы России и Украины атаковал

Эксперты: Серверы России и Украины атаковал "тёзка" Порошенко

Эксперты компании Group-IB, занимающейся ранним выявлением киберугроз, утверждают, что за одной из последних кибератак в России и на Украине стоит вирус-вымогатель под названием Petya.A. Работает он аналогично своему предшественнику WannaCry: блокирует компьютер и требует выкуп в биткоинах за возобновление доступа.

28 июня 2017, 08:05
Осторожно, кибермошенники: с банковских карт пропало 2 миллиарда рублей

Осторожно, кибермошенники: с банковских карт пропало 2 миллиарда рублей

По итогам 5 месяцев текущего года объем хищений с банковских карт составил 1 млрд 700 млн рублей. Это на 55 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании Zecurion, специализирующейся на безопасности банковского обслуживания. Снижение 

14 июня 2017, 09:15
Опасная халява: В соцсетях появился вирус, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов

Опасная халява: В соцсетях появился вирус, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов

В социальных сетях распространяется опасный вирус, маскирующийся под розыгрыш билетов от авиакомпаний Air France, Emirates или «Аэрофлот». Как сообщают отечественные издания, пользователей призывают испытать судьбу и выиграть билет, а когда они переходят по ссылке, то троян похищает личные данные.
Французские 

5 июня 2017, 11:18
Перевели стрелки: Создатели вируса WannaCry выдавали себя за русских хакеров

Перевели стрелки: Создатели вируса WannaCry выдавали себя за русских хакеров

Специалисты организации Lazarus, осуществляя атаку вирусом WannaCrypt0r, маскировались под российских хакеров. Это, по информации отечественных СМИ, установили в российской компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений.
По данным экспертов, чтобы отвести от себя подозрения, северокорейские хакеры Lazarus добавили в 

30 мая 2017, 05:25
В России ужесточат наказание за кражу денег со счетов

В России ужесточат наказание за кражу денег со счетов

Российское правительство дало положительный отзыв на проект поправок в УК, направленный на защиту владельцев банковских счетов. Документ вносят в Государственную думу.
Законопроект подразумевает усиление ответственности за кражу денег с банковского счета или электронных денежных средств. Параллельно предлагается представить в новой 

25 мая 2017, 03:25
Пользователей смартфонов предупредили о возможной эпидемии вирусов

Пользователей смартфонов предупредили о возможной эпидемии вирусов

Эксперты "Лаборатории Касперского" предупредили о значительном росте числа вредоносного программного обеспечения для мобильных гаджетов. По словам специалиста компании Андрея Ярных, в ближайшее время устройства на платформах Android и Windows Mobile может накрыть настоящая эпидемия вирусов.
Если к классическим эпидемиям заражения 

25 мая 2017, 09:32
Арестованы похитившие более 50 млн рублей хакеры

Арестованы похитившие более 50 млн рублей хакеры

В МВД сообщили о задержании группы хакеров, участники которой подозреваются в краже денег с банковских счетов посредством вируса, которым заразили свыше 1 млн. смартфонов. На предполагаемых киберпреступников заведено дело по статье "Мошенничество в сфере компьютерной информации".
По предварительным сведениям, ущерб 

22 мая 2017, 03:16
В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в отношении 6-ти жителей области. Мужчины обвиняются в совершении 58-ми эпизодов хищения денег с банковских карт и счетов.

Как сообщает областной Главк полиции, злоумышленники рассылали СМС-сообщения о якобы 

16 мая 2017, 07:15
Бюджетников переведут на «Мир» поэтапно

Бюджетников переведут на «Мир» поэтапно

Официальный сайт правовой информации разместил утвержденный президентом закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на обслуживание посредством карты «Мир». Теперь финансово-кредитные учреждения будут обязаны принимать «Мир» во всех устройствах, которые проводят расчет с использованием платежных карт, с 1 июля.
Как 

2 мая 2017, 09:28
Китайские хакеры переключили свое внимание с США на Россию

Китайские хакеры переключили свое внимание с США на Россию

Новым объектом пристального внимания китайских хакеров стала Россия. При этом количество атак против США в течение двух минувших лет сократилось на 90%. Подробные сведения опубликованы в отчете компании FireEye, занимающейся кибербезопасностью.
Столь  явное ослабление интереса хакеров из Китая к сайтам 

21 июня 2016, 02:48
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