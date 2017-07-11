Осторожней с MMS: новый мобильный вирус уже принес хакерам 1,5 млн долларов Будьте осторожней с MMS. Более 14 млн устройств по всему миру успел заразить новый мобильный вирус CopyCat. Зловредное мультимедийное сообщение успешно проникает на устройства на платформе Android. По словам специалистов, вирус незаметно загружается и прописывается в операционке, а затем начинает …