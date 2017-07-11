Платежные терминалы в российских торговых центрах подверглись вирусной атаке. Программа под названием Neutrino заражает POS-терминалы и похищает данные банковских карт.
Кибервредителя вычислили специалисты «Лаборатории Касперского». Этот вирус работает своеобразно: прежде чем начать сбор данных, он определенное время выжидает, и в итоге обходит защиту платежного терминала.
Порядка 10% всех попыток заражений выпадает на долю предприятий малого бизнеса, отмечают эксперты лаборатории. Сейчас Neutrino активно распространяется по России, а также он нанес урон сетевым магазинам Казахстана, Украины, Египта и Алжира.
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