Специалисты Центрального аэрогидродинамического института в настоящее занимаются разработкой первого отечественного пассажирского гиперзвукового лайнера. Об этом рассказывает Интерфакс.
Накануне руководитель ЦАГИ академик РАН Сергей Чернышев поделился деталями проекта сверхзвукового воздушного судна. Согласно предварительным расчетам, на трансатлантический перелет крылатой машине потребовалось бы всего два часа. Отдельно отмечается высокий уровень комфорта у перспективной разработки. Залогом успешного результата для специалистов-аэродинамиков, по словам ученого, является их большой опыт испытаний и солидная исследовательская база.
Наряду с созданием суперсовременного лайнера, институт занимается рядом других проектов, которые в течение нескольких лет получат широкое применение в Российской Федерации. Более подробно о реализации идеи чудо-самолета конструкторы намерены рассказать в 2018 году.
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