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Материалы по теме:

В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам

В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам

Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит 
10 ноября 2018, 07:57
Эксперты рассказали, что будет с рублем

Эксперты рассказали, что будет с рублем

С 8 ноября российский минфин начнет закупать американскую валюту. В течение месяца ежедневно на это будет тратиться по 25 миллиардов рублей. В итоге уйдет рекордная сумма: почти 526 миллирдов. Для сравнения, в октябре на доллары потратили 475 миллиардов рублей, а 
7 ноября 2018, 10:53
Как в России изменится цена на бензин после Нового года

Как в России изменится цена на бензин после Нового года

По итогам октября цены на бензин выросли на 0,4% - это данные Росстата, а за 9 месяцев текущего года топливо подорожало в общей сложности на 9 с лишним процентов. Самые резкие скачки были зафиксированы весной и в начале лета. Так, 
7 ноября 2018, 07:44
В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь

В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь

В России сразу в 2,5 раза может сократиться число магазинов, торгующих алкоголем. Экспертный совет при правительстве страны предложил  установить лимит подобных торговых объектов в зависимости от численности населения региона и его площади. Предположительно - до 50 точек на каждые 100 
7 ноября 2018, 10:08
«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках

«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках

Стало известно о новых кадровых решениях на тольяттинском «АвтоВАЗе». С 1 ноября на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автомобилей назначается Михаил Рябов, генеральный директор «LADA Ижевский автомобильный завод». Николай Строков переходит на должность вице-президента компании по производству автокомпонентов. Директор 
31 октября 2018, 10:11
Стало известно, когда выберут глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары

Стало известно, когда выберут глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары

Новых глав Октябрьского и Красноглинского районов выберет 28 ноября конкурсная комиссия. Соответствующие решение опубликовала мэрия Самары. В конкурсе могут участвовать все желающие. Документы от кандидатов принимаются до 27 ноября в администрациях районов. Победители должны будут в течение 3-х месяцев закрыть 

30 октября 2018, 03:43
Дмитрий Азаров рассказал победителям конкурса «Лидеры России», каких людей хочет видеть в кадровом резерве

Дмитрий Азаров рассказал победителям конкурса «Лидеры России», каких людей хочет видеть в кадровом резерве

Сегодня, 24 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встречается с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Их общение происходит в эти минуты. Напомним, что сегодня последний день, когда все желающие могут подать заявку на участие в престижном турнире. Глава региона рассказал, 
24 октября 2018, 01:15
Замглавы Самары ушел со своего поста

Замглавы Самары ушел со своего поста

Во вторник, 16 октября, стало известно об очередных кадровых рокировках в администрации Самары. Заместитель главы, руководитель аппарата мэрии Владимир Терентьев покинул свой пост в связи с переходом на другое место работы. До назначения его преемника обязанности будет исполнять его зам 
16 октября 2018, 05:13
Названы самые востребованные в России профессии

Названы самые востребованные в России профессии

Наиболее востребованными специалистами в настоящее время на отечественном рынке труда оказались представители технических профессий. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на анализ результатов недавнего исследования Минтруда.
Все более ощущается потребность в инженерах-технологах, специалистах по контрольно-измерительным приборам и т.п. Вместе с 

16 октября 2017, 09:11
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Рейтинг наиболее высокооплачиваемых должностей представило Минтруда. На первой позиции находится вакансия капитана океанского судна с доходом 500 тысяч рублей в месяц.
На второй строчке списка — командир воздушного судна с зарплатой 320 тысяч. Далее идет главный технолог золотодобывающей промышленности (312).

26 сентября 2017, 10:10
Минобрнауки: В России растет число желающих освоить рабочую профессию

Минобрнауки: В России растет число желающих освоить рабочую профессию

В Российской Федерации на протяжении длительного времени увеличивается число выпускников, которые планируют освоить рабочую профессию либо получить образование по специальности среднего звена. Об этом рассказали отечественные СМи со ссылкой на исследование Минобрнауки.
Порядка 60% выпускников девятых классов заявили о готовности 

21 августа 2017, 12:38
Ненужные профессии: Ученые рассказали, когда роботы вытеснят людей с рабочих мест

Ненужные профессии: Ученые рассказали, когда роботы вытеснят людей с рабочих мест

Ученые из Великобритании и Соединенных Штатов в результате проведенных исследований составили прогноз вытеснения людей с рабочих мест роботами. Этот процесс можно будет повсеместно наблюдать уже при жизни нынешнего поколения.
О серии исследований рассказали представители Оксфордского и Йельского университетов. По предсказаниям 

2 июня 2017, 03:22
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