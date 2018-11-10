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В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам
Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит …
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10 ноября 2018, 07:57
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Эксперты рассказали, что будет с рублем
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7 ноября 2018, 10:53
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Как в России изменится цена на бензин после Нового года
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7 ноября 2018, 07:44
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В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь
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7 ноября 2018, 10:08
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«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках
Стало известно о новых кадровых решениях на тольяттинском «АвтоВАЗе». С 1 ноября на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автомобилей назначается Михаил Рябов, генеральный директор «LADA Ижевский автомобильный завод». Николай Строков переходит на должность вице-президента компании по производству автокомпонентов. Директор …
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31 октября 2018, 10:11
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Стало известно, когда выберут глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары
Новых глав Октябрьского и Красноглинского районов выберет 28 ноября конкурсная комиссия. Соответствующие решение опубликовала мэрия Самары. В конкурсе могут участвовать все желающие. Документы от кандидатов принимаются до 27 ноября в администрациях районов. Победители должны будут в течение 3-х месяцев закрыть …
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30 октября 2018, 03:43
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Дмитрий Азаров рассказал победителям конкурса «Лидеры России», каких людей хочет видеть в кадровом резерве
Сегодня, 24 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встречается с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Их общение происходит в эти минуты. Напомним, что сегодня последний день, когда все желающие могут подать заявку на участие в престижном турнире. Глава региона рассказал, …
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24 октября 2018, 01:15
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Замглавы Самары ушел со своего поста
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16 октября 2018, 05:13
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Названы самые востребованные в России профессии
Наиболее востребованными специалистами в настоящее время на отечественном рынке труда оказались представители технических профессий. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на анализ результатов недавнего исследования Минтруда.
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16 октября 2017, 09:11
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Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России
Рейтинг наиболее высокооплачиваемых должностей представило Минтруда. На первой позиции находится вакансия капитана океанского судна с доходом 500 тысяч рублей в месяц.
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26 сентября 2017, 10:10
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Минобрнауки: В России растет число желающих освоить рабочую профессию
В Российской Федерации на протяжении длительного времени увеличивается число выпускников, которые планируют освоить рабочую профессию либо получить образование по специальности среднего звена. Об этом рассказали отечественные СМи со ссылкой на исследование Минобрнауки.
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21 августа 2017, 12:38
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Ненужные профессии: Ученые рассказали, когда роботы вытеснят людей с рабочих мест
Ученые из Великобритании и Соединенных Штатов в результате проведенных исследований составили прогноз вытеснения людей с рабочих мест роботами. Этот процесс можно будет повсеместно наблюдать уже при жизни нынешнего поколения.
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2 июня 2017, 03:22