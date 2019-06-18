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71-летняя драгдилерша из Чапаевска отправится за решетку на 10 лет
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14 июня 2019, 08:44
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В Тольятти 17-летнего школьника поймали с кило наркотиков
В Автограде задержали 17-летнего юношу. Сейчас его подозревают в продаже наркотиков. Парень привлек внимание сотрудников Росгвардии, которые патрулировали лесопарковую зону в Комсомольском районе. Когда он увидел приближающихся правоохранителей, то попытался скрыться и выбросил из кармана куртки пакет с порошкообразным веществом. …
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13 июня 2019, 11:36
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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что …
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4 июня 2019, 11:16
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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Цена авиационной безопасности
Возраст самолетов на вероятность катастрофы не влияет. С таким заявлением выступил Межгосударственный авиационный комитет, комментируя дискуссию, которая развернулась в стране после крушения «Боинга-737» в Казани. Напомним, 17 ноября в результате падения авиалайнера погибли все 44 пассажира и 6 членов экипажа. …
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25 ноября 2013, 11:12
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В Самаре на площадке для ЧМ-2018 нашли плантацию мака
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12 июля 2013, 12:03
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Установлена причина крушения самарского самолета "Элитар-202"
Установлена причина крушения под Самарой двухместного самолета "Элитар-202". Об итогах расследования сообщили в Межгосударственном авиационном комитете. По мнению специалистов, авиакатастрофа, в результате которой погибли 2 человека, произошла из-за потери скорости и сваливания воздушного судна при резком развороте на 180 градусов …
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28 ноября 2012, 12:04
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