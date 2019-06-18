71-летняя драгдилерша из Чапаевска отправится за решетку на 10 лет … Перед судом в Чапаевске предстала 71-летняя местная жительница. Ее подозревали в незаконном сбыте и покушении на продажу наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, в декабре 2017 и январе 2018 пенсионерка дважды продала наркотическое вещество - героин массой 0,40