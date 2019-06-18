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В Тольятти 17-летнего школьника поймали с кило наркотиков

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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

В Сызрани сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным члена местной организованной преступной группировки. Операция прошла в конце мая. У мужчины нашли 237 г порошка, который отправили на экспертизу. Специалисты установили, что в свертке находился героин. Сейчас жителя 
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Цена авиационной безопасности

Цена авиационной безопасности

Возраст самолетов на вероятность катастрофы не влияет. С таким заявлением выступил Межгосударственный авиационный комитет, комментируя дискуссию, которая развернулась в стране после крушения «Боинга-737» в Казани. Напомним, 17 ноября в результате падения авиалайнера погибли все 44 пассажира и 6 членов экипажа. 

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В Самаре на площадке для ЧМ-2018 нашли плантацию мака

В Самаре на площадке для ЧМ-2018 нашли плантацию мака

158 кустов наркосодержащего растения были обнаружены на территории Радиоцентра, где планируется разместить инфраструктуру для предстоящего мирового чемпионата по футболу, а также в поселке Сорокины Хутора.
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Установлена причина крушения самарского самолета

Установлена причина крушения самарского самолета "Элитар-202"

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28 ноября 2012, 12:04
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