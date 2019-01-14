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Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую
В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны …
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28 декабря 2018, 11:23
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Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей
Коммунальный скандал в Тольятти. Прокуратура города направила мэру Автограда Сергею Анташеву предупреждение о недопустимости срыва подачи тепла жителям. В надзорном ведомстве считают, что горадминистрация принимает недостаточно мер по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс" от …
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28 декабря 2018, 09:59
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В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях
На электрических и водопроводных сетях областной столицы произошла нештатная ситуация. В среду, 26 декабря, в 16:20 зафиксировали кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций № 1 и № 2.
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27 декабря 2018, 08:57
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Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного
Стало известно, что квитанции для оплаты электроэнергии за декабрь жителям Самарской области принесут позже обычного - после 9 января следующего года. Сроки сдвинулись из-за новогодних праздников, отметили в ПАО «Самараэнерго». Между тем это будут последние квитки, которые население будет оплачивать …
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26 декабря 2018, 04:17
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В Самарской области дорожает газ
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25 декабря 2018, 09:55
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В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына
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8 октября 2018, 12:49
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В России предлагают штрафовать за небезопасное использование газового оборудования
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает административную ответственность за нарушение правил пользования «голубым топливом» в быту. В документе 9 пунктов. Если предложение одобрят, бездействие при появлении подозрительного запаха, эксплуатация неисправных приборов или самостоятельная установка и ремонт газового оборудования будут караться …
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21 октября 2014, 03:43
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В Самаре при взрыве газа в квартире ранены парень и девушка
Полиция выясняет обстоятельства происшествия в 6-этажном жилом доме на ул. Чапаевской в Самаре. Сегодня, 20 октября, около часу ночи там слышали хлопок. По предварительной информации, в квартире на первом этаже «вследствие неисправности газовой колонки произошла вспышка бытового газа», сообщает пресс-служба …
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20 октября 2014, 09:44