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Материалы по теме:

Скандальный МУП

Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую

В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны 
28 декабря 2018, 11:23
Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей

Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей

Коммунальный скандал в Тольятти. Прокуратура города направила мэру Автограда Сергею Анташеву предупреждение о недопустимости срыва подачи тепла жителям. В надзорном ведомстве считают, что горадминистрация принимает недостаточно мер по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс" от 
28 декабря 2018, 09:59
В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях

В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях

На электрических и водопроводных сетях областной столицы произошла нештатная ситуация. В среду, 26 декабря, в 16:20 зафиксировали кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций № 1 и № 2. 
 
- Это привело к отключению трёх агрегатов, 
27 декабря 2018, 08:57
Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного

Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного

Стало известно, что квитанции для оплаты электроэнергии за декабрь жителям Самарской области принесут позже обычного - после 9 января следующего года. Сроки сдвинулись из-за новогодних праздников, отметили в ПАО «Самараэнерго». Между тем это будут последние квитки, которые население будет оплачивать 
26 декабря 2018, 04:17
В Самарской области дорожает газ

В Самарской области дорожает газ

Новые тарифы на газ в Самаре в 2019 году.
 
При отсутствии прибора учета:

До 1.01.2019 г.                              С 1.01.2019 г. 
Плита + ЦО с ГВС - 94,38      
25 декабря 2018, 09:55
В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына

В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына

В Самарской области следователи проводят проверку из-за гибели местной жительницы и ее несовершеннолетнего сына. Тела 41-летней женщины и 13-летнего мальчика нашли в пятницу, 5 октября, рано утром в квартире на улице Строителей в поселке Мирный. Состояние трупов не указывало на 

8 октября 2018, 12:49
В России предлагают штрафовать за небезопасное использование газового оборудования

В России предлагают штрафовать за небезопасное использование газового оборудования

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает административную ответственность за нарушение правил пользования «голубым топливом» в быту. В документе 9 пунктов. Если предложение одобрят, бездействие при появлении подозрительного запаха, эксплуатация неисправных приборов или самостоятельная установка и ремонт газового оборудования будут караться 

21 октября 2014, 03:43
В Самаре при взрыве газа в квартире ранены парень и девушка

В Самаре при взрыве газа в квартире ранены парень и девушка

Полиция выясняет обстоятельства происшествия в 6-этажном жилом доме на ул. Чапаевской в Самаре. Сегодня, 20 октября, около часу ночи там слышали хлопок. По предварительной информации, в квартире на первом этаже «вследствие неисправности газовой колонки произошла вспышка бытового газа», сообщает пресс-служба 

20 октября 2014, 09:44
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