В России собираются давать дополнительные льготы многодетным семьям, а параллельно ввести налог на малодетность. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на документ, разработанный Институтом демографии и направленный президенту.
По сведениям издания, в законопроекте предлагается приравнять деятельность по воспитанию детей к трудовой. При этом многодетным семьям могут бесплатно предоставлять земельные участки с коммуникациями.
Закон подразумевает ежемесячные выплаты, в зависимости от числа детей в семье: 25 тыс. рублей — семьям с 3-4 детьми, 45 тыс. — с 5-7 детьми и 100 тыс. рублей для семей, где есть 8 и более детей. Кроме того, ведется речь о поддержке в виде конкретных вещей и услуг (музыкальные инструменты, турпутёвки и т.д.). А еще законопроект предлагает ввести налог на малодетность. Пока его возможный размер не называется.
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