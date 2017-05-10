Не опоздать: сегодня последний день подачи налоговой декларации Сегодня последний день подачи налоговой декларации. Отчитаться должны граждане, получившие дополнительный доход, например, от продажи недвижимости или других активов, а также самозанятые. В противном случае им будут начислены штрафы и пени.

При этом раскошелиться в 2017 году, по всей видимости, …