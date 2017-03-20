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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

За месяц в России 23 бренда изменили цены на автомобили

За месяц в России 23 бренда изменили цены на автомобили

Эксперты «Автостата» проанализировали уровень стоимости новых легковых авто на отечественном рынке. За период с 16 февраля по 15 марта цены изменили 23 бренда, официально представленных в нашей стране.
Так, о корректировке стоимости заявили несколько китайских брендов. Корпорация Lifan увеличила цену 

16 марта 2017, 02:48
Летом 2017 года на российском рынке появится обновленная версия Skoda Rapid

Летом 2017 года на российском рынке появится обновленная версия Skoda Rapid

Презентованная в Женеве обновленная Skoda Rapid появится в РФ летом этого года. Выпуск автоновинки будет налажен на предприятии в Калуге.
В отечественных салонах Skoda заказы на эту модель станут принимать уже со следующего месяца. Представители российского отделения чешской марки проинформировали 

14 марта 2017, 11:09
Названы самые популярные в РФ европейские кроссоверы

Названы самые популярные в РФ европейские кроссоверы

Вторая генерация внедорожника Volkswagen Tiguan, поступившая на автомобильный рынок России, по только что подведенным итогам первого месяца 2017 года, оказалась на третьем месте среди европейских транспортных средств SUV-сегмента. Такую информацию распространили специализированные издания.
В январе эту модель приобрели 1288 автолюбителей, 

6 марта 2017, 12:13
Toyota Corolla стала в России самым популярным авто с пробегом

Toyota Corolla стала в России самым популярным авто с пробегом

В РФ эксперты назвали наиболее популярный автомобиль с пробегом. Лидером в этой категории оказалась японская Toyota Corolla.
Согласно последним статистическим данным, за январь 2017 года в Российской Федерации было реализовано 6 845 подержанных машин Toyota Corolla. На втором месте рейтинга 

6 марта 2017, 08:48
Названа цена на новый BMW 4-Series в России

Названа цена на новый BMW 4-Series в России

Российское представительство концерна BMW озвучило стоимость обновленных автомобилей 4 Series - Coupe, Gran Coupe и M4. Автоновинки четвертой серии предлагаются в бензиновых модификациях 420i, 420i xDrive, 430i (только в варианте Coupe), 430i xDrive, 440i xDrive. Мощность бензомоторов - от 184 

16 февраля 2017, 05:40
Назван топ-5 российских регионов по продажам автомобилей с пробегом

Назван топ-5 российских регионов по продажам автомобилей с пробегом

Российские эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг продаж на вторичном авторынке в прошлом году. В лидерах списка традиционно находятся Москва и Подмосковье.
Исследование осуществлялось среди 40 субъектов России. За 2016 год в РФ было реализовано 5 миллионов 193 тысячи 200 легковых 

1 февраля 2017, 09:33
Ford Focus стал самой популярной иномаркой на российском вторичном рынке

Ford Focus стал самой популярной иномаркой на российском вторичном рынке

По результатам 11 месяцев 2016 года компактный Ford Focus признан наиболее популярным автомобилем на вторичном рынке России, опередившим Toyota Corolla и Toyota Camry. По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», валовый показатель продаж составляет 123 682 экземпляра.
По сравнению с аналогичным прошлогодним 

28 декабря 2016, 10:44
Названы самые популярные российские автомобили с пробегом

Названы самые популярные российские автомобили с пробегом

Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг самых востребованных подержанных автомобилей российского производства. За десять месяцев 2016 года в РФ было продано 1,33 млн отечественных машин с пробегом, из них 355,5 тысяч модели LADA Samara. 

В тройке лидеров кроме LADA Samara оказались также LADA Classic 

22 ноября 2016, 02:14
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