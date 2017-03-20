Реализация транспортных средств с пробегом в частном порядке может оказаться в России под запретом. С таким предложением к Минпромторгу обратилась ассоциация «Российские автомобильные дороги».
По мнению экспертов, в настоящее время многие неприятные ситуации на трассах происходят по причине невысокого качества машин. Эту проблему предлагается решить, осуществляя продажу подержанных автомобилей через дилерские центры или при жестком условии осмотра авто на станциях техобслуживания.
Впрочем, противники инициативы полагают, что эти меры только спровоцируют рост стоимости авто с пробегом. При этом эксперты напоминают, что дилерские центры работают далеко не в каждом российском городе.
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