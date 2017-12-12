Автовладельцев станут информировать об отзыве транспортного средства через систему ЭРА-ГЛОНАСС, а также посредством электронного паспорта автомобиля. Это отметили в Росстандарте, который в настоящее время размещает на портале данные об отзывных акциях.
Актуальность более современных форм оповещения стала особенно остро ощущаться из-за отсутствия оперативного информирования от самих автопроизводителей. Для урегулирования проблемы в ведомстве проанализировали предложения по схемам оповещения владельцев машин с применением системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и системы электронных паспортов, поясняют эксперты. В скором времени соответствующие операторы должны объявить о новых функциях. Кстати, по итогам текущего года, по прогнозу Росстандарта, может быть отозвано порядка полутора миллионов авто.
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