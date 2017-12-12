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По словам экспертов, изменения в экстерьере существенными назвать нельзя. Особенно это относится 

11 декабря 2017, 03:04
Эксперты назвали самые ожидаемые автомобили этой зимы в России

Эксперты назвали самые ожидаемые автомобили этой зимы в России

Российские специалисты представили перечень самых ожидаемых автоновинок, которые придут на отечественный авторынок текущей зимой. В общей сложности ожидается не менее десяти моделей. Большое прибавление ждет семейство SUV. Это прежде всего Mitsubishi Eclipse Cross и Peugeot 5008.
Первый получит полуторалитровый турбированный 

11 декабря 2017, 11:13
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На тестах замечен новый седан Mazda RX-9 с роторным двигателем

Издание motor1 опубликовало последние фотографии автопапарацци с испытаний нового Mazda RX-9, на котором установлен роторный мотор. Автоновинка от японского производителя вышла на тесты в кузове от Mazda RX-8.
По словам экспертов, модель проходит испытания на германском треке Нюрбургринг фактически без 

8 декабря 2017, 03:52
В РФ ужесточат процедуру техосмотра автомобилей

В РФ ужесточат процедуру техосмотра автомобилей

В Российской Федерации могут усложнить порядок техосмотра транспортных средств. Предлагаемые Минэкономразвития новшества подразумевают появление изменений в КоАП, УК, ряде нормативных документов.
Так, идет речь об ужесточении регламента техосмотра с целью исключения получения диагностической карты без соответствующей проверки машины. Вместе с 

8 декабря 2017, 09:26
Правительство определило требования для навигаторов

Правительство определило требования для навигаторов

Кабмин систематизировал требования для навигационной аппаратуры в Российской Федерации. Об этом говорится в постановлении о критериях отнесения электронной компонентной базы для системы ГЛОНАСС к промышленной продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов. Документ появился на правительственном портале.
Цель новшества - 

26 июня 2017, 09:14
Минпромторг предложил контролировать техосмотр по спутнику

Минпромторг предложил контролировать техосмотр по спутнику

Чтобы автомобилисты не обманывали страховщиков, посещение пунктов техосмотра планируется контролировать при помощи ГЛОНАСС, а сами диагностические карты сделать электронными. Новые инициативы изложены в письме Минпромторга кабмину.
Как отмечают эксперты ведомства, электронная диагностическая карта транспортного средства позволит обрушить серый рынок техосмотра. 

19 мая 2017, 10:22
Иномарки с пробегом начнут оборудовать модулями ГЛОНАСС с апреля

Иномарки с пробегом начнут оборудовать модулями ГЛОНАСС с апреля

В апреле заработает временный порядок оснащения иномарок с пробегом системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом рассказывают российские информагентства.
Как отмечается, временный порядок оформления подержанных транспортных средств, поступающих в Россию, станет действовать на всей территории страны до тех пор, пока кабмин 

23 марта 2017, 09:20
В России разработали систему подводной навигации‍

В России разработали систему подводной навигации‍

Петербургская компания «Океанприбор» разработала уникальное устройство «Позиционер» для навигации и связи в подводных глубинах. Система, которую уже называют подводным ГЛОНАСС, будет развернута на дне российского арктического шельфа близ газодобывающей платформы «Приразломная». 

«Позиционер» может совершенно автономно функционировать на глубине в несколько километров. Система даст возможность 

8 декабря 2016, 11:12
В 2016 году «красивые» автомобильные номера можно будет купить легально

В 2016 году «красивые» автомобильные номера можно будет купить легально

В наступающем году владельцев «железных коней» ждут серьезные новшества. Так, скажем, постановка на учет в ГИБДД автотехники может сильно измениться, в соответствующие нормы введут серьезные поправки. Например, на двух владельцев можно будет зарегистрировать одну машину. Согласно законопроекту, поставить машину на 
29 декабря 2015, 08:02
Больше трети автовладельцев обещают пересесть на общественный транспорт

Больше трети автовладельцев обещают пересесть на общественный транспорт

Московская топливная ассоциация прогнозирует рост цен на бензин вследствие пересмотра налогового механизма. Правительством рассматривается возможность снижения экспортных пошлин на нефть и увеличения ставки налога на добычу природных ископаемых в 2014 году. Эксперты предрекают не только повышение стоимости топлива до европейского 

20 сентября 2013, 02:44
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