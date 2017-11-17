Заносить авиадебоширов в так называемый черный список авиаперевозчики теперь будут на основании административного наказания за правонарушение на борту воздушного судна, рассказывает РИА Новости.
Такая мера будет в силе на протяжении года. Она не относится к эпизодам, когда представитель данной категории возвращается в Россию либо его депортируют, когда он отправляется на лечение, является лицом, сопровождающим инвалида, или направляется на похороны родственника, а также когда в тот или иной регион нет возможности попасть наземным или водным путем.
В этой связи стоит отметить, что некоторое время назад приняли поправки в УК России, по которым нарушители общественного порядка на транспорте могут отправиться в колонию на срок до восьми лет. Подобного рода деяния квалифицируются как хулиганство.
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