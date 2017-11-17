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Материалы по теме:

В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП

В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП

В среду, 15 ноября, в Кировском районе Самары попал в ДТП автобус. Пострадали пассажиры и автоледи. Авария произошла в 14:30 на улице Товарной.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1952 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ Калина», двигалась по улице 

16 ноября 2017, 02:33
В России могут создать фонд для вывоза пассажиров проблемных авиакомпаний

В России могут создать фонд для вывоза пассажиров проблемных авиакомпаний

Глава кабмина дал поручение Минтрансу, Минфину и «Аэрофлоту» разработать специальную систему для вывоза пассажиров при остановке работы той или иной авиакомпании. Об этом информирует правительственный портал.
В частности, речь идет о создании компенсационного фонда, который появится в соответствии с положениями 

16 ноября 2017, 11:06
Лоукостер

Лоукостер "Победа" снял ограничения по весу ручной клади

Пассажиры, пользующиеся услугами авиакомпании «Победа», смогут взять с собой на борт воздушного судна ручную кладь весом более 5 кг (такие ограничения существовали ранее). Теперь количество ручной клади не будет иметь какие-либо ограничения. Главное, не стоит брать в салон самолета вещи, 

15 ноября 2017, 06:03
В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

Маршрутка снесла столб в Тольятти, в ДТП пострадали два пассажира, сообщили очевидцы. Фото с места происшествия появилось в социальной сети.

«Юбилейная за Фрунзе: маршрутка 131 в столб», - написал в комментарии автор фото.

По предварительным данным, маршрутный микроавтобус 
13 ноября 2017, 11:41
Finnair решила взвешивать пассажиров

Finnair решила взвешивать пассажиров

Руководство крупнейшей финской авиакомпании Finnair Oyj задумало теперь взвешивать пассажиров. Новшество заработает в самое ближайшее время, информируют зарубежные агентства.
Впрочем, особых оснований для беспокойства граждан с избыточным весом пока нет. Как поясняют авторы инициативы, процедура станет добровольной, а полученные сведения 

31 октября 2017, 09:55
Названа дата старта новых правил провоза ручной клади в самолетах

Названа дата старта новых правил провоза ручной клади в самолетах

Новые правила провоза ручной клади в лайнерах отечественных авиаперевозчиков вступят в силу 5 ноября. Об этом говорится в приказе Минтранса, появившемся на сайте правовой информации.
В соответствии с новшествами норма бесплатного провоза ручной клади, определенная авиакомпанией, не может быть больше 

26 октября 2017, 02:11
Взлетевшие цены: ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок

Взлетевшие цены: ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила перечень документов у авиаперевозчиков для проверки ценообразования в рамках масштабной системы бронирования (GDS) и управления доходами. Об этом рассказал «Коммерсант». Список составлен на четырех листах и включает в себя 21 документ.
В «Аэрофлоте» и S7 

17 октября 2017, 11:08
Авиакомпании будут платить пассажирам больше за ущерб

Авиакомпании будут платить пассажирам больше за ущерб

Ущерб, нанесенный пассажирам воздушного транспорта, начнут оценивать по-другому. По крайней мере тем, кто летает за границу. Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозках. Рассчитывать компенсации теперь будут в условных "Специальных правах заимствования", единица которых сейчас стоит около 83 рублей.
Для юриста 

22 августа 2017, 06:24
В Госдуме предложили создать единый черный список авиапассажиров

В Госдуме предложили создать единый черный список авиапассажиров

Попадание в него предполагает трехлетний запрет на авиаперелеты. Соответствующий законопроект направлен в профильный Совет при президенте России. В реестр предлагается вносить фамилии граждан, нарушивших «правила поведения на борту» и создавших «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц». Формировать список 

20 февраля 2017, 12:55
Григория Лепса обвиняют в связях с мафией

Григория Лепса обвиняют в связях с мафией

Российский певец Григорий Лепс попал в черный список министерства финансов США. Гражданам этой страны запрещено вступать с ним в бизнес-контакты. Также счета Лепса в американских банках, если они есть, будут арестованы, сообщает "Эксперт".

Причина в том, что исполнителя заподозрили в связях 

31 октября 2013, 07:23
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