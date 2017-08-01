Для грибов запросили поддержку от государства. Речь идет о выращивании этого продукта. С инициативой вышли представители федерального Минсельхоза.
Чиновники ведомства считают целесообразным включить культивирование грибов в государственную программу развития агропромышленного комплекса.
Сегодня в Россию импортируется около 90 процентов от общего объема грибной продукции и компостов для ее производства. Объем импорта оценивается в 400 миллионов долларов и составляет 100 тысяч тонн.
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Российское зерно продадут за бугор
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26 июля 2017, 12:13
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Российские ученые: грибы могут погубить человечество
Ученые из Российской Федерации утверждают, что грибы могут погубить человечество. В частности, это связывают с грибными спорами, которые могут проникать в жертву и паразитировать за ее счет. О последних исследованиях рассказывают отечественные агентства.
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15 мая 2017, 03:29
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Ученые нашли древние ископаемые грибы возрастом 100 млн лет
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17 марта 2017, 01:32
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Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке вид гриба
Ученые МГУ имени М. Ломоносова открыли в Тверской области неизвестный ранее официальной науке вид гриба - Entoloma krutiсianum. Целью научной экспедиции было исследование разнообразия грибов северо-западной части этого региона.
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13 января 2017, 01:50
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Житель Октябрьска нашел 1,5-килограммовый гриб на заброшенном заводе
52-летний грибник из Октябрьска Сергей Булдаков нашёл 1,5-килограммовый гриб на территории заброшенного комбината, в районе правой Волги, передает сызранский портал КТВ-Луч.
Гриб, похожий на кожаный футбольный мяч, оказался дождевиком.
Гриб оказался очень вкусным и особенно понравился 4-летнему внуку …
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16 октября 2016, 06:05
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Обвал российской валюты может привести к значительному росту цен на зерно
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21 января 2016, 10:28
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Режим ЧС из-за засухи введен в 12 районах Самарской области
В Красноярском районе Самары введен режим ЧС из-за засухи, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Таким образом, в 12 муниципальных образованиях региона зафиксирована гибель сельхозкультур из-за засушливой погоды, которая держалась в Самарской области около месяца.
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14 июля 2015, 03:39
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Власть проверяет цены на яйца
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11 ноября 2013, 12:49