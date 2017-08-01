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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Российское зерно продадут за бугор

Российское зерно продадут за бугор

В федеральном Министерстве сельского хозяйства предложили разрешить экспорт зерна из так называемого интервенционного фонда. В ведомстве считают, что это поможет сдержать рост стоимости пшеницы в стране и снизить госрасходы на обслуживание запасов с 2008 по 2013 годы. Сейчас в России 

26 июля 2017, 12:13
Российские ученые: грибы могут погубить человечество

Российские ученые: грибы могут погубить человечество

Ученые из Российской Федерации утверждают, что грибы могут погубить человечество. В частности, это связывают с грибными спорами, которые могут проникать в жертву и паразитировать за ее счет. О последних исследованиях рассказывают отечественные агентства.
Даже небольшая спора гриба, поясняют эксперты, может 

15 мая 2017, 03:29
Ученые нашли древние ископаемые грибы возрастом 100 млн лет

Ученые нашли древние ископаемые грибы возрастом 100 млн лет

Вполне возможно, мухоморы можно считать самым древним видом грибов на нашей планете. Ученые из Китая, Новой Зеландии и Соединенных штатов нашли в Мьянме куски янтаря, которым 100 млн лет, а в них - четыре гриба.
Обнаруженные растения сохранились в окаменевшей 

17 марта 2017, 01:32
Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке вид гриба

Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке вид гриба

Ученые МГУ имени М. Ломоносова открыли в Тверской области неизвестный ранее официальной науке вид гриба - Entoloma krutiсianum. Целью научной экспедиции было исследование разнообразия грибов северо-западной части этого региона.
Неожиданное открытие было сделано во мхах елового леса близ населенного пункта 

13 января 2017, 01:50
Житель Октябрьска нашел 1,5-килограммовый гриб на заброшенном заводе

Житель Октябрьска нашел 1,5-килограммовый гриб на заброшенном заводе

52-летний грибник из Октябрьска Сергей Булдаков нашёл 1,5-килограммовый гриб на территории заброшенного комбината, в районе правой Волги, передает сызранский портал КТВ-Луч.
 
Гриб, похожий на кожаный футбольный мяч, оказался дождевиком.
 
Гриб оказался очень вкусным и особенно понравился 4-летнему внуку 
16 октября 2016, 06:05
Обвал российской валюты может привести к значительному росту цен на зерно

Обвал российской валюты может привести к значительному росту цен на зерно

Если бы не меры федерального правительства - а Минсельхоз устанавливает закупочные цены для производителей, - то стоимость злаков поднялась в разы уже к весне. Между тем самарские аграрии экспортировали в 2015 году 250 тысяч тонн зерна. И это, по мнению 
21 января 2016, 10:28
Режим ЧС из-за засухи введен в 12 районах Самарской области

Режим ЧС из-за засухи введен в 12 районах Самарской области

В Красноярском районе Самары введен режим ЧС из-за засухи, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. 
 
Таким образом, в 12 муниципальных образованиях региона зафиксирована гибель сельхозкультур из-за засушливой погоды, которая держалась в Самарской области около месяца.
 
Сейчас подсчитывается ущерб из-за гибели тысяч 
14 июля 2015, 03:39
Власть проверяет цены на яйца

Власть проверяет цены на яйца

Этой осенью лидерами по росту цен оказались куриные яйца, занимающие существенную долю в продовольственной корзине россиян. Кроме того, заметно подорожали молоко и овощи.

Ситуация с ростом цен на яйца обсуждалась в правительстве РФ, а ранее, на заседании правительственной Комиссии по мониторингу 

11 ноября 2013, 12:49
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