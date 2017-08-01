Этой осенью лидерами по росту цен оказались куриные яйца, занимающие существенную долю в продовольственной корзине россиян. Кроме того, заметно подорожали молоко и овощи.

Ситуация с ростом цен на яйца обсуждалась в правительстве РФ, а ранее, на заседании правительственной Комиссии по мониторингу …