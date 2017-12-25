Работающих студентов в Российской Федерации могут освободить от страховых взносов. О такой перспективе рассказал руководитель министерства Максим Топилин.
По его словам, подобный подход «поможет стимулировать молодежную занятость». Как отмечается, сейчас специалисты прорабатывают алгоритм освобождения от уплаты взносов.
Эксперты ведомства подсчитали: на 1 октября этого года на учете в органах службы занятости было 70 400 безработных россиян от 16 до 24 лет. По статистике, средняя продолжительность «безработного» периода среди граждан возрастной категории от 16 до 29 лет насчитывала 4,9 месяца.
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