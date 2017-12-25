Минтруд предложил сократить квоту на иностранных работников на 20% В Минтруда выступили с инициативой уменьшения количества зарубежных работников в Российской Федерации на 20% в будущем году по сравнению с сегодняшними показателями. Предложение направили в кабинет министров.

Как считают эксперты Министерства труда, реальная необходимость иностранных трудовых ресурсов в России составит …