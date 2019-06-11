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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.06.2019 
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Материалы по теме:

В России предложили организовать пункты сбора просроченных лекарств

В России предложили организовать пункты сбора просроченных лекарств

Идею создать особые точки сбора просроченных лекарств озвучил сенатор Сергей Калашников. Речь об этом ведется в послании руководству Минздрава с пожеланием определиться, куда именно следует нести подобные медикаменты.
По словам члена Совфеда, данный вопрос актуален как для различных врачебных структур, 

20 ноября 2017, 11:20
Социальные выплаты и пособия освободили от НДФЛ

Социальные выплаты и пособия освободили от НДФЛ

В Российской Федерации освободили от уплаты НДФЛ адресные соцвыплаты. Об этом сообщает сайт правовой информации.
Согласно нововведению, обложение НДФЛ не касается единовременных выплат, в частности, когда речь идет о материальной помощи, которая предназначается налогоплательщикам из числа граждан, отнесенных к категории 

31 октября 2017, 12:18
Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от НДФЛ со льготы

Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от НДФЛ со льготы

Налог на доходы физических лиц не будет браться со льготы, предлагаемой покупателям транспортных средств по спецпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечают эксперты, участникам государственных программ дается скидка в размере 10% от цены машины. 

26 октября 2017, 11:09
Кабмин одобрил освобождение единовременных социальных выплат от НДФЛ

Кабмин одобрил освобождение единовременных социальных выплат от НДФЛ

Российский кабмин одобрил законопроект об освобождении единовременных социальных выплат от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом информирует правительственный портал.
Вместе с тем, предполагается не облагать налогом соцпомощь по тем программам, которые ввели органы местного самоуправления. Соответствующий законопроект направляется 

17 мая 2017, 05:14
С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей

С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей

Получить так называемый налоговый вычет может каждый работник с "белой" зарплатой или честный бизнесмен. Имущественный налоговый вычет - это компенсация 13% затрат, например, на лечение, обучение, покупку или строительство жилья. Гражданин России может воспользоваться правом на получение такой выплаты один 

10 мая 2017, 01:06
Правительство России одобрило налоговые льготы для грузоперевозчиков

Правительство России одобрило налоговые льготы для грузоперевозчиков

В системе "Платон" уже зарегистрировано около 13 тысяч большегрузов из Самарской области, которые оплачивают проезд по федеральным трассам. По данным оператора, с момента начала работы системой собрано по стране порядка 6,5 миллиарда рублей. Напомним, на эти деньги планируется строить инфраструктурные объекты на 

21 апреля 2016, 11:58
В России хотят ввести налоговый вычет 13% на покупку автомобиля

В России хотят ввести налоговый вычет 13% на покупку автомобиля

В Госдуме предлагают возвращать 13 процентов от стоимости при покупке автомобиля. По мнению депутатов, такая мера поддержит отечественных автопроизводителей и простимулирует спрос в условиях падающего рынка.

Эксперты соглашаются с парламентариями и добавляют, что при реализации программы необходимо учесть ряд 
18 августа 2015, 02:41
Труд дороже нефти

Труд дороже нефти

Доходы консолидированного бюджета России в 2013 г. выросли на 4,3%, отчиталось Федеральное казначейство: это на треть ниже инфляции и в 2,5 раза медленнее, чем годом ранее, пишут "Ведомости".  

Поступления от налогов на труд (на доходы физических лиц и страховые социальные 

19 февраля 2014, 02:05
Заемщики смогут возместить до 390 000 рублей

Заемщики смогут возместить до 390 000 рублей

Налоговый вычет за проценты по ипотечным кредитам будет ограничен, отмечают "Ведомости".

Вчера Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, ограничивающие имущественный налоговый вычет по процентам, уплаченным по ипотечному кредиту суммой в 3 млн руб. Сейчас такие вычеты не ограничены: 

4 июля 2013, 10:04
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