Доходы консолидированного бюджета России в 2013 г. выросли на 4,3%, отчиталось Федеральное казначейство: это на треть ниже инфляции и в 2,5 раза медленнее, чем годом ранее, пишут "Ведомости".

Поступления от налогов на труд (на доходы физических лиц и страховые социальные …