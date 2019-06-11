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В России предложили организовать пункты сбора просроченных лекарств
Идею создать особые точки сбора просроченных лекарств озвучил сенатор Сергей Калашников. Речь об этом ведется в послании руководству Минздрава с пожеланием определиться, куда именно следует нести подобные медикаменты.
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20 ноября 2017, 11:20
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Социальные выплаты и пособия освободили от НДФЛ
В Российской Федерации освободили от уплаты НДФЛ адресные соцвыплаты. Об этом сообщает сайт правовой информации.
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31 октября 2017, 12:18
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Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от НДФЛ со льготы
Налог на доходы физических лиц не будет браться со льготы, предлагаемой покупателям транспортных средств по спецпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом сообщает РИА "Новости".
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26 октября 2017, 11:09
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Кабмин одобрил освобождение единовременных социальных выплат от НДФЛ
Российский кабмин одобрил законопроект об освобождении единовременных социальных выплат от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом информирует правительственный портал.
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17 мая 2017, 05:14
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С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей
Получить так называемый налоговый вычет может каждый работник с "белой" зарплатой или честный бизнесмен. Имущественный налоговый вычет - это компенсация 13% затрат, например, на лечение, обучение, покупку или строительство жилья. Гражданин России может воспользоваться правом на получение такой выплаты один …
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10 мая 2017, 01:06
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Правительство России одобрило налоговые льготы для грузоперевозчиков
В системе "Платон" уже зарегистрировано около 13 тысяч большегрузов из Самарской области, которые оплачивают проезд по федеральным трассам. По данным оператора, с момента начала работы системой собрано по стране порядка 6,5 миллиарда рублей. Напомним, на эти деньги планируется строить инфраструктурные объекты на …
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21 апреля 2016, 11:58
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В России хотят ввести налоговый вычет 13% на покупку автомобиля
В Госдуме предлагают возвращать 13 процентов от стоимости при покупке автомобиля. По мнению депутатов, такая мера поддержит отечественных автопроизводителей и простимулирует спрос в условиях падающего рынка.
Эксперты соглашаются с парламентариями и добавляют, что при реализации программы необходимо учесть ряд …
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18 августа 2015, 02:41
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Труд дороже нефти
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19 февраля 2014, 02:05
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Заемщики смогут возместить до 390 000 рублей
Налоговый вычет за проценты по ипотечным кредитам будет ограничен, отмечают "Ведомости".
Вчера Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, ограничивающие имущественный налоговый вычет по процентам, уплаченным по ипотечному кредиту суммой в 3 млн руб. Сейчас такие вычеты не ограничены: …
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4 июля 2013, 10:04
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