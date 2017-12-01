Одна из отечественных частных компаний собирается представить уникальный электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой. Новое устройство будет заниматься транспортировкой людей и грузов на неподготовленные участки, информируют "Известия".
В необычном летательном аппарате оборудовано 4 места. Он может перевозить около 400 кг груза, максимальная взлетная масса 1500 кг. Одна зарядка рассчитана на 100 километров полета.
Как утверждают создатели этого средства передвижения, на сертификационные испытания их конструкция попадет примерно через 3 года. Также потребуется время на сертификацию Авиарегистром.
Одна из основных особенностей новинки, по словам экспертов, в том, что, в отличие от других аналогичных конструкций, здесь будет 2 группы электродвигателей – отдельно для взлета и посадки.
|
Дрон протаранил самолет: Необычное происшествие в небе над Канадой
|
16 октября 2017, 03:05
|
Минтранс определил бесплатный минимум провоза ручной клади в самолетах
Минтранс внес определенные изменения в Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа. Как отмечается на портале ведомства, это сделано в русле реализации принятых изменений в Воздушный Кодекс из-за появления так называемых «безбагажных» тарифов.
|
10 октября 2017, 10:06
|
В России планируют создать операционную систему для самолетов
В Российской Федерации создают собственную операционную систему для самолетов. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на представителей Минпромторга.
|
2 октября 2017, 10:09
|
Власти смогут запрещать закупки судов и самолетов за границей
Новые правила закупки авиационной и морской техники, которые подразумевают согласование с правительственной комиссией, заработают с начала следующего года. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, законопроект уже одобрен кабмином и внесен в Госдуму.
|
8 сентября 2017, 02:03
|
В РФ разрабатывают первый в мире летающий внедорожник
В скором времени в РФ может появиться первый в мире летающий внедорожник. Уже в следующем месяце заканчивается прием заявок на конкурс Фонда перспективных исследований, который будет заниматься созданием уникального средства передвижения.
|
13 февраля 2017, 02:33
|
В США разработали винтовку против беспилотников
В США всерьез задумались над потенциальными угрозами, которые может нести масштабное использование частных беспилотных летательных аппаратов. По мнению специалистов Федерального управления гражданской авиации США, они могут использоваться не только для развлечения, но и для таких целей, как промышленный шпионаж или …
|
16 октября 2015, 05:45
|
Скоростную летающую тарелку представили на фестивале NAUKA в Москве
В столице на фестивале NAUKA-2015 представлен прототип летательного аппарата, на котором, как утверждается, можно добраться до Марса всего за месяц. Конструкция имеет форму диска и работает исключительно от электричества. По заявлению российских специалистов, в принципе, форма такого аппарата может быть …
|
11 октября 2015, 08:01