В США всерьез задумались над потенциальными угрозами, которые может нести масштабное использование частных беспилотных летательных аппаратов. По мнению специалистов Федерального управления гражданской авиации США, они могут использоваться не только для развлечения, но и для таких целей, как промышленный шпионаж или …