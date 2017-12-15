В Самаре стало больше собственников жилья, которые платят налоги с прибыли от сдачи квартир в аренду. О том, с чем это связано, в этот четверг журналистам рассказали налоговики, чиновники и полиция.

Если в прошлом году в городской бюджет от сдачи квартир …