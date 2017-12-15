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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 декабря 2017г 
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ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию

ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию

В пятницу, 15 декабря, в «Промсвязьбанке» ввели временную администрацию, при этом о моратории на удовлетворение требований кредиторов пока не говорят.

«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не 
15 декабря 2017, 12:01
Санировать «Бинбанк» будут по новой схеме

Санировать «Бинбанк» будут по новой схеме

Санировать один из крупнейших финансовых институтов страны – «Бинбанк», который входит в российский Тор-15, будут по новой схеме: без агентства по страхованию вкладов, но с участием Фонда консолидации банковского сектора. До недавнего времени активы предприятия, которое в последние 2 года 

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В Промсвязьбанке ждут временную администрацию ЦБ

В Промсвязьбанке ждут временную администрацию ЦБ

Центробанк потребовал от Промсвязьбанка доначислить резервов на сумму от 100 до 130 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. При этом сам капитал финансового учреждения составляет чуть более 150 миллиардов рублей.

«Это внутренний документ 
15 декабря 2017, 05:42
СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

Руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов поведал журналистам, что на российском финансовом рынке активизировались злоумышленники, выдающие себя за юристов. Они сулят возвращение страховки, внесенной клиентом финансового учреждения при подписании кредита. Естественно, "специалисты" требуют за свои услуги немалое денежное вознаграждение.
14 декабря 2017, 11:28
Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в РФ до 6%

Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в РФ до 6%

Субсидирование государством ставки более 6 процентов годовых по ипотеке для семей, у которых с 2018 года родится второй либо третий ребенок, станет рассчитываться на период до 5 лет. Далее есть расчет на уменьшение ипотечных ставок до 6%, заявил глава минстроя 

13 декабря 2017, 09:28
В Самаре начали дорожать квартиры

В Самаре начали дорожать квартиры

Стоимость жилой недвижимости в Самаре по итогам ноября:
 
Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке - 56 740 руб.
Максимальная средняя стоимость кв. м на вторичном рынке - 101 707 руб.
Минимальная средняя стоимость кв. м на вторичном рынке 

12 декабря 2017, 05:41
Исследование: Вторичное жилье дешевеет в большинстве российских регионов

Исследование: Вторичное жилье дешевеет в большинстве российских регионов

В 22 из 37 больших региональных центров Российской Федерации стоимость жилья на вторичном рынке продолжила падать, информирует сайт ЦИАН. Наиболее существенно такое жилье потеряло в цене в Волгограде (-9,5%), Тольятти (-8,9%) и Калининграде (-7,2%).
Вместе с тем, весьма заметно стоимость 

6 декабря 2017, 12:11
СОФЖИ: стоимость квартир в Самаре продолжает снижаться

СОФЖИ: стоимость квартир в Самаре продолжает снижаться

Стоимость квартир в Самаре продолжает снижаться. Такие данные приводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Впрочем, изменение цен незначительное, что позволяет говорить о стабилизации ситуации на рынке. В среднем в октябре квадратный метр на вторичном рынке стоил 55 тысяч 

24 ноября 2017, 08:08
Минстрой: После отмены долевого строительства жилье станет дороже на 7-8%

Минстрой: После отмены долевого строительства жилье станет дороже на 7-8%

Когда будет упразднена схема долевого строительства и осуществится переход к проектному банковскому финансированию, цена квадратного метра в новых домах может подняться в среднем на 7-8%. Такой прогноз озвучил заместитель руководителя Минстроя Никита Стасишин в беседе с народными избранниками.
По словам 

22 ноября 2017, 09:05
Сделка века: Небоскреб в Гонконге продан за рекордные 5 миллиардов долларов

Сделка века: Небоскреб в Гонконге продан за рекордные 5 миллиардов долларов

В Гонконге состоялась самая крупная в истории сделка на мировом рынке недвижимости. Речь идет о продаже 73-этажного здания за $5,15 миллиарда. Новым хозяином небоскреба оказалась компания C.H.M.T Peaceful  Development Asia Propery.
Здание The Center было возведено в 1998 году, проект 

2 ноября 2017, 05:23
Детям-сиротам в поселке Мирный дали квартиры

Детям-сиротам в поселке Мирный дали квартиры

В поселке Мирный вручили ключи от квартир детям-сиротам. Это стало возможным благодаря программе по поддержке отдельных категорий граждан, которая действует в Самарской области с 2012 года.
Новые квартиры с чистовой отделкой получили сразу 11 детей-сирот. Деньги на покупку недвижимости выделили 

20 октября 2017, 04:52
«Серых рантье» в Самаре стало меньше

«Серых рантье» в Самаре стало меньше

В Самаре стало больше собственников жилья, которые платят налоги с прибыли от сдачи квартир в аренду. О том, с чем это связано, в этот четверг журналистам рассказали налоговики, чиновники и полиция.

Если в прошлом году в городской бюджет от сдачи квартир 

20 октября 2017, 01:46
Кто защитит российских дольщиков?

Кто защитит российских дольщиков?

Кабмин разработал поправки к законопроекту о более эффективном механизме защиты прав участников долевого строительства. Об этом информирует пресс-служба правительства.
В частности, в планах создание Фонда защиты прав этой, весьма многочисленной, категории граждан. Как отмечается, деятельность этой структуры должна быть абсолютно 

18 июля 2017, 12:20
Самарская полиция проверит строительство трех домов

Самарская полиция проверит строительство трех домов

Власти Самарской области решили обратиться в полицию из-за проблем, возникших при долевом строительстве трех домов. Речь идет о коттеджном поселке "Дубрава" в Заярье, квартале 3а Автозаводского района Тольятти и доме № 240Б на улице Советской Армии в Самаре. 

Как сообщает пресс-служба 

16 февраля 2017, 02:07
В Самарской области может появиться новый проблемный объект долевого строительства

В Самарской области может появиться новый проблемный объект долевого строительства

В Самарской области может появиться новый проблемный объект долевого строительства
 
По данным Минстроя, в жилом комплексе в поселке Березовка под Тольятти у инвестора возникли сложности с финансами.
Между тем, по официальным данным регионального минстроя в Самарской области, в реестр 

18 октября 2016, 05:32
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