Минстрой, ЦБ и АИЖК разработали новую схему долевого финансирования жилищного строительства, в соответствии с которой фирма-застройщик не может получить средства граждан, пока не сдаст объект. Об этом подробно рассказывают «Ведомости».
Как поясняют специалисты, реализация квартир на стадии строительства продолжится, однако начиная с 1 июля 2019 года застройщикам предлагается запретить принимать деньги граждан за еще несуществующие квартиры. Деньги за свои квадратные метры россияне станут переводить на особые эскроу-счета в уполномоченных финансово-кредитных учреждениях. Если сроки сдачи объекта будут нарушены, человек имеет право попросту взять свои деньги назад.
При этом появится новая схема страхования вкладов. В настоящее время максимальный объем страховки по вкладам находится на уровне 1,4 млн рублей, эту сумму планируют увеличить до 10 млн (лишь для долевого строительства).
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