До конца 2017 года Минпромторг РФ подготовит регламент прохождения технического осмотра для автомобилей с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на источник в министерстве.
В настоящее время, поясняют эксперты, в регламентах нет требований для новых основных систем гибридных и электрических моделей, включая высоковольтные цепи. В самые ближайшие планы входит анализ отечественных и зарубежных стандартов, разработка предложений относительно схем проверки технического состояния и создание новых регламентов.
Также в министерстве говорят, что существует вероятность выхода из строя высоковольтных цепей гибридов и электрокаров, а последствия отказа этих элементов во время движения почти не изучены. По сведениям ГИБДД, на территории России насчитывается порядка 12 000 гибридных и электрических машин. По состоянию на 1 января текущего года в РФ зарегистрировали 920 электрокаров, отмечают специалисты аналитического агентства «Автостат».
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