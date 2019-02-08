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В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров
Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях …
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22 февраля 2019, 04:16
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Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов
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20 февраля 2019, 03:00
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Снести, нельзя помиловать: самарцы проголосовали за ликвидацию рынка на Авроре
Жители Самары проголосовали за ликвидацию скандально известного рынка на улице Авроры с дальнейшим приведением участка в порядок. Горожане выбрали 20 общественных территорий, которые войдут в шорт-лист голосования для определения первоочередности работ по благоустройству в текущем году. Об этом сообщает мэрия. …
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11 февраля 2019, 01:37
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В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции
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11 февраля 2019, 11:47
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В Самаре арестовали 70 кг конфет из Украины
Самарские таможенники предотвратили ввоз партии кондитерских изделий, произведенных на украинской фабрике Roshen. Грузовое судно с конфетами следовало из Казахстана. Напомним, что этот товар запрещен к ввозу в России и считается санкционным. Вскоре было возбуждено дело об административном правонарушении по статье …
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7 февраля 2019, 02:17
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Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд
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28 января 2019, 09:46
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Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС
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15 января 2019, 07:13
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Зарубежный отдых для самарцев подорожает
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11 января 2019, 10:45
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Как в Самаре меняются цены на продукты
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11 января 2019, 09:25
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Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин
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11 января 2019, 08:53
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Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?
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25 декабря 2018, 10:07
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В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?
Блогер eirc63 обратился к властям, чтобы они остановили рост цен. "Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%? - негодует автор. - Приходишь в магазин и офигеваешь каждый раз. Неделю назад яйца были в районе 60 рублей. А сегодня …
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17 декабря 2018, 06:17
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Американец научил курицу исполнять патриотическую песню, есть видео
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3 февраля 2017, 03:47
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27 пожарных тушили сарай в Сызрани: задохнулись 50 кур (есть фото)
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4 декабря 2016, 03:10
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В Самаре сняли на видео, как продавец моет куриное мясо и кладет его назад на витрину
На видеохостинге YouTube активно обсуждают видеоролик, снятый в одном из самарских торговых центров. Автору видео удалось зафиксировать момент, когда продавец голыми руками берет куриные грудки, не надев полиэтиленовых перчаток. Затем женщина приседает и выполняет некие манипуляции под витриной. По словам …
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16 октября 2016, 05:10
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В Калининграде нашли 170 кг кокаина в контейнере с мороженой курицей
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27 августа 2015, 04:26
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Две птицефабрики в Самарской области оказались на грани разорения
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5 декабря 2013, 02:28
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