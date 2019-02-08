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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях 
22 февраля 2019, 04:16
Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

За 2018 год стоимость вторичного жилья в Самаре выросла на 4%. За январь 2019 года цены подскочили ещё на 1%. Почему растут цены и стоит ли покупать новое жильё зимой? На 
20 февраля 2019, 03:00
Снести, нельзя помиловать: самарцы проголосовали за ликвидацию рынка на Авроре

Снести, нельзя помиловать: самарцы проголосовали за ликвидацию рынка на Авроре

Жители Самары проголосовали за ликвидацию скандально известного рынка на улице Авроры с дальнейшим приведением участка в порядок. Горожане выбрали 20 общественных территорий, которые войдут в шорт-лист голосования для определения первоочередности работ по благоустройству в текущем году. Об этом сообщает мэрия. 

11 февраля 2019, 01:37
В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции

В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции

Во время проверки на рынке «Поток» в областной столице нашли санкционные товары. В розницу горожанам продавали сыры из Германии, Литвы, Италии, Польши, Франции, Финляндии. Напомним, что ввоз этих продуктов в Россию запрещен в ответ на введенные европейскими странами экономические санкции. 
11 февраля 2019, 11:47
В Самаре арестовали 70 кг конфет из Украины

В Самаре арестовали 70 кг конфет из Украины

Самарские таможенники предотвратили ввоз партии кондитерских изделий, произведенных на украинской фабрике Roshen. Грузовое судно с конфетами следовало из Казахстана. Напомним, что этот товар запрещен к ввозу в России и считается санкционным. Вскоре было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 
7 февраля 2019, 02:17
Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

В России пятый год подряд падают реальные доходы населения. По итогам 2018-го они снизились на 0,2 процента, говорится в отчете Росстата. В новейшей постсоветской истории страны еще не было такого долгого снижения, даже в так называемые лихие 90-е. Тогда было 
28 января 2019, 09:46
Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС

Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС

Дилеры ведущих мировых автопроизводителей уже переписали ценники в своих автосалонах. По данным Автостата, подорожание составило от 1,4 до 4%. Причина в выросшем с нового года с 18 до 20% НДС. При этом вилка роста на автомобили эконом-класса и люксовых марок 
15 января 2019, 07:13
Зарубежный отдых для самарцев подорожает

Зарубежный отдых для самарцев подорожает

Волна всеобщего подорожания в ближайшие месяцы накроет и туристическую сферу. В предстоящем летнем сезоне зарубежный отдых для россиян вырастет в цене, как минимум, на 20 %. В предстоящем летнем сезоне стоимость туристических путевок практически по всем направлениям вырастет на 20-30 
11 января 2019, 10:45
Как в Самаре меняются цены на продукты

Как в Самаре меняются цены на продукты

По данным Самарастата, с 24 декабря по 9 января больше всего поднялись в цене овощи. Так, килограмм огурцов стал дороже на 20 процентов, помидоров - на 14, белокочанной капусты - на 12, моркови - на 11, репчатого лука - на 
11 января 2019, 09:25
Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин

Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин

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11 января 2019, 08:53
Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

В Самарской области зафиксирован рекордный рост цен на куриные яйца. По данным Самарастата, за неделю, с 17 по 24 декабря, они подорожали почти на 4,5 процента, на предыдущей семидневке - на 5,5, а в первую неделю декабря - сразу на 
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В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?

В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?

Блогер eirc63 обратился к властям, чтобы они остановили рост цен. "Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%? - негодует автор. - Приходишь в магазин и офигеваешь каждый раз. Неделю назад яйца были в районе 60 рублей. А сегодня 
17 декабря 2018, 06:17
Американец научил курицу исполнять патриотическую песню, есть видео

Американец научил курицу исполнять патриотическую песню, есть видео

На хостинге YouTube появилось видео с курицей, которая играет на синтезаторе. Она исполняет американскую патриотическую песню America the Beautiful. Известно, что хозяин музыкальной птицы Шеннон Майерс живет в городке Джермантаун, в штате Мэриленд. Курочку зовут Джокгу. По словам американца, у 

3 февраля 2017, 03:47
27 пожарных тушили сарай в Сызрани: задохнулись 50 кур (есть фото)

27 пожарных тушили сарай в Сызрани: задохнулись 50 кур (есть фото)

Возгорание произошло сегодня, 4 декабря, рано утром. Возле одного из частных домов по 5-му Монтерскому переулку в Сызрани загорелся сарай. По одной из версий, пламя возникло из искры, вылетевшей из отопительного дровяного котла. Котел стоял в сарае, пристроенном к дому. 
4 декабря 2016, 03:10
В Самаре сняли на видео, как продавец моет куриное мясо и кладет его назад на витрину

В Самаре сняли на видео, как продавец моет куриное мясо и кладет его назад на витрину

На видеохостинге YouTube активно обсуждают видеоролик, снятый в одном из самарских торговых центров. Автору видео удалось зафиксировать момент, когда продавец голыми руками берет куриные грудки, не надев полиэтиленовых перчаток. Затем женщина приседает и выполняет некие манипуляции под витриной. По словам 
16 октября 2016, 05:10
В Калининграде нашли 170 кг кокаина в контейнере с мороженой курицей

В Калининграде нашли 170 кг кокаина в контейнере с мороженой курицей

Брикеты с наркотическим средством были упакованы в мешки и спрятаны в емкостях с мороженым мясом птицы на теплоходе, который следовал по маршруту «Бразилия — Германия — Россия».

Кокаин изъят и проходит экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 
27 августа 2015, 04:26
Две птицефабрики в Самарской области оказались на грани разорения

Две птицефабрики в Самарской области оказались на грани разорения

С начала года из-за отмены ограничений на ввоз мяса и повышения цен на зерно в России закрылись более 30 птицефабрик. Большинство из пока еще действующих - на грани разорения.

В Самарской области в подобном положении оказались сразу два предприятия.

Долг Обшаровской птицефабрики 

5 декабря 2013, 02:28
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