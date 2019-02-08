С начала года из-за отмены ограничений на ввоз мяса и повышения цен на зерно в России закрылись более 30 птицефабрик. Большинство из пока еще действующих - на грани разорения.

В Самарской области в подобном положении оказались сразу два предприятия.

Долг Обшаровской птицефабрики …