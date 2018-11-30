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Самарские чиновники утвердили регламент предоставления участков на кладбищах

Самарские чиновники утвердили регламент предоставления участков на кладбищах

Мэрия Самары утвердила регламент предоставления земельных участков для погребения. С заявлением о получении такой муниципальной услуги могут обратиться родственники умершего или его представители. Заявления принимаются в департаменте потребрынка Самары или в МКУ "Ритуал", можно также обратиться через Госуслуги. Напомним, на 
30 ноября 2018, 11:49
Иностранец узнал, что у него есть сын в Самаре благодаря долгу по алиментам

Иностранец узнал, что у него есть сын в Самаре благодаря долгу по алиментам

Необычная история произошла недавно в областной столице. В отделе судебных приставов Октябрьского района было возбуждено исполнительное производство в отношении  мужчины, отца семилетнего ребенка, который находится на попечении государства. По решению суда его  родитель должен был перечислять ребенку ¼ часть зарплаты, 
30 ноября 2018, 11:36
В Самарской области поймали двух нефтеврезчиков

В Самарской области поймали двух нефтеврезчиков

В Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Речь идет о попытке похищения нефти. Во вторник, 27 ноября, сотрудники нефтедобывающей компании  в  Сызранском районе нашли несанкционированную врезку. После этого было заведено уголовное дело, и вскоре полицейские задержали двух подозреваемых 
30 ноября 2018, 11:13
В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги регионального конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В этом году программа соревнований включала в себя 46 дисциплин. 400 участников и 10 тысяч зрителей. Таковы итоги регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который недавно завершился в Самарской области. Он 
30 ноября 2018, 10:58
Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»

Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»

В ближайшее время часть самарского торгового центра «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров будет выставлена на торги за 1,5 млрд рублей. Соответствующая запись появилась на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как уже сообщала «Терра», в 
30 ноября 2018, 10:43
«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт

«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт

«АвтоВАЗ» совместно с «Renault-Nissan» и «Mitsubishi Motors» направил в Минпромторг России заявку на заключение специального инвестиционного контракта. Компании в рамках проекта планируют инвестировать 70 млрд рублей в развитие выпуска более 20-ти моделей автомобилей в России в ближайшие 10 лет. В 
30 ноября 2018, 10:29
На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей

На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей

В бюджете Самарской области на 2019 год увеличены расходы на социальную сферу. Одно из приоритетных направлений, куда пойдут деньги — индексация мер соцподдержки семей с детьми. На эти цели предусмотрено 7 миллиардов рублей, что больше показателей шестилетней давности на 5 
29 ноября 2018, 09:13
Эксперты рассказали, как отразится на жизни россиян налог на самозанятых

Эксперты рассказали, как отразится на жизни россиян налог на самозанятых

Президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальном налоге на самозанятых. Теперь на территории четырех российских субъектов будет проводиться эксперимент с таким налогообложением. Нотариусам, арбитражным управляющим и адвокатам повезло: под действие нового закона о налогообложении самозанятых они не попадают. Всем остальным 
29 ноября 2018, 08:53
Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря

Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря

В Самаре разработают за 3 млн рублей концепцию туристического развития центра города, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу, ищет городской департамент культуры и молодёжной политики. Согласно техзаданию, речь идет о территории в границах стрелки 
28 ноября 2018, 02:07
Как в России изменится цена на бензин после Нового года

Как в России изменится цена на бензин после Нового года

По итогам октября цены на бензин выросли на 0,4% - это данные Росстата, а за 9 месяцев текущего года топливо подорожало в общей сложности на 9 с лишним процентов. Самые резкие скачки были зафиксированы весной и в начале лета. Так, 
7 ноября 2018, 07:44
Российское правительство договорилось с нефтяниками

Российское правительство договорилось с нефтяниками

Российское правительство договорилось с нефтяниками о том, что они продолжат сдерживать цены на бензин, как минимум до конца года. Соответствующее соглашение было подписано накануне после двухчасового обсуждения проблемы.

"Если договоренности нарушит одна компания, нести ответственность будут все. Главный приоритет для правительства 

1 ноября 2018, 11:43
В блогах. В Тольятти вернулись

В блогах. В Тольятти вернулись "лихие девяностые": начали сливать бензин из машин

Тольяттинец Михаил Михайлов пожаловался в "ФБ", что в Автоград вернулись "лихие девяностые". "Сегодня ночью у меня слили литров 20 бензина. В Тольятти это, похоже, превратилось в эпидемию, стал слышать постоянно. Купил пробку с замком. Кроме того, заливать топлива более 
1 ноября 2018, 09:50
Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России

Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России

АИ-95 - самый популярный бензин в России. Его покупает на АЗС почти каждый второй российский водитель, выяснили эксперты "Автостат". Вторым по популярности оказался АИ-92, его заливают в бензобаки 30 процентов автомобилистов. В тройку лидеров попало дизельное топливо - его выбирает 
18 сентября 2018, 10:25
Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Не так давно агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран по доступности бензина. При этом речь шла не об абсолютной его стоимости, а о количестве топлива, которое граждане могут приобрести на среднюю зарплату. И если по цене литра Россия вошла в ТОП-10 
10 августа 2018, 07:18
Под вторым реактором станции «Фукусима-1» нашли расплавленное ядерное топливо

Под вторым реактором станции «Фукусима-1» нашли расплавленное ядерное топливо

19 января стало известно о том, что под вторым реактором аварийной станции «Фукусима-1» обнаружено расплавленное ядерное топливо. Радиоактивная находка попалась на глаза специалистов во время обследования внутренней части энергоблока, сообщает ТАСС.

По словам руководства компании-оператора станции Tokyo Electric 
19 января 2018, 10:39
50 рублей за литр 95-го

50 рублей за литр 95-го

50 рублей за литр 95-го бензина. По мнению экспертов, такого значения розничная цена топлива может достигнуть уже в следующем году.
К этому результату, по мнению участников рынка, приведет борьба федерального правительства за увеличение бюджетных поступлений. Что уже вылилось в ускоренный 

27 ноября 2017, 06:31
Химики превратили воздух в топливо с помощью крема от загара

Химики превратили воздух в топливо с помощью крема от загара

Южнокорейские ученые смогли получить метан посредством солнечной энергии. Как поясняют эксперты, катализатором в данной химической реакции был оксид цинка, который взяли из обыкновенного крема для загара.
Об этой серии экспериментов было рассказано на страницах специализированного издания Nature Communications. Ученые вели 

8 ноября 2017, 05:10
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