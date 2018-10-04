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Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
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28 мая 2018, 09:56
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Афиша на выходные в Самаре: куда сходить 18-20 мая
Мы подготовили подборку наиболее интересных событий.
КИНОПРЕМЬЕРЫ
«Дэдпул 2»
Болтливый мутант-наемник возвращается на большие экраны. В этот раз герою предстоит разобраться с суперсолдатом, который ворвался в его жизнь. Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть …
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18 мая 2018, 12:56
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Афиша: куда сходить 4-6 мая в Самаре
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4 мая 2018, 09:39
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Куда сходить и на что посмотреть 28 апреля - 2 мая: афиша на ближайшие выходные в Самаре
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28 апреля 2018, 08:49
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Самарские школьники досрочно уходят на каникулы
В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность …
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22 марта 2018, 04:40
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Инфляция по итогам 2017 года будет рекордно низкой за всю постсоветскую историю
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30 ноября 2017, 05:52
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Полмиллиарда под колеса: Самарской области пришлют деньги на строительство дорог
Самарская область получит из федеральной казны 487 миллионов рублей на строительство дорог. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте российского правительства.
400 миллионов рублей из указанной суммы будут направлены на «осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации …
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6 октября 2017, 07:06
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Как изменятся цены на нефть?
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12 сентября 2017, 10:37
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Москва-Самара: Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с главами регионов по стратегическому развитию
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с главами регионов по стратегическому развитию страны. В мероприятии принимали участие руководители 16 областей, в том числе и самарский губернатор Николай Меркушкин.
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31 августа 2017, 12:04
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Карпова Алина стала победительницей видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»
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1 июля 2017, 10:04
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В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором
О необычном происшествии в Сызрани поведал местный портал «КТВ Луч».
Оставшись одна дома во время каникул, восьмилетняя девочка нашла электроинструмент и несколько часов сверлила им стены, пока соседи не решили вызвать полицию.
Накануне диспетчерам экстренных служб в …
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1 апреля 2017, 04:58
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Школьные каникулы в Самаре опять продляют
Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа школьные каникулы в Самаре рекомендовано продлить вплоть до 13 января. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Как уже сообщала «ТЕРРА», по последним данным, эпидемический порог на территории региона превышен почти на …
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10 января 2017, 04:37