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Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной

Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной

9 июня придется потрудиться для того, чтобы получить трехдневные каникулы.
28 мая 2018, 09:56
Афиша на выходные в Самаре: куда сходить 18-20 мая

Афиша на выходные в Самаре: куда сходить 18-20 мая

Мы подготовили подборку наиболее интересных событий.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Дэдпул 2»

Болтливый мутант-наемник возвращается на большие экраны. В этот раз герою предстоит разобраться с суперсолдатом, который ворвался в его жизнь. Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть 

18 мая 2018, 12:56
Афиша: куда сходить 4-6 мая в Самаре

Афиша: куда сходить 4-6 мая в Самаре

Мы подготовили подборку наиболее интересных событий.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Собибор»

История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии 
4 мая 2018, 09:39
Куда сходить и на что посмотреть 28 апреля - 2 мая: афиша на ближайшие выходные в Самаре

Куда сходить и на что посмотреть 28 апреля - 2 мая: афиша на ближайшие выходные в Самаре

Мы подготовили подборку наиболее интересных мероприятий.

КИНОПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

«Танки»

СССР, 1940 год. До начала Великой Отечественной осталось совсем немного времени. Конструктор Михаил Кошкин создал легендарный танк Т-34, равных 
28 апреля 2018, 08:49
Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность 

22 марта 2018, 04:40
Инфляция по итогам 2017 года будет рекордно низкой за всю постсоветскую историю

Инфляция по итогам 2017 года будет рекордно низкой за всю постсоветскую историю

Она составит около 2,5 %. Такую оценку дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Данный показатель даже ниже долгосрочного прогноза в 4%, который в начале года озвучивал Центробанк.
По итогам 2017-го, впервые за последние годы в стране будет зафиксирован рост ВВП. Небольшой 

30 ноября 2017, 05:52
Полмиллиарда под колеса: Самарской области пришлют деньги на строительство дорог

Полмиллиарда под колеса: Самарской области пришлют деньги на строительство дорог

Самарская область получит из федеральной казны 487 миллионов рублей на строительство дорог. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте российского правительства.

400 миллионов рублей из указанной суммы будут направлены на «осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации 

6 октября 2017, 07:06
Как изменятся цены на нефть?

Как изменятся цены на нефть?

Мировые цены на нефть после недавнего повышения начали снижаться. По данным торгов, баррель марки «Брент» упал на 0,17% и сейчас стоит чуть меньше 54 долларов. А  фьючерсы на нефть WTI  упали на 0,15%, и сейчас  составляют  $48 за баррель.
При 

12 сентября 2017, 10:37
Москва-Самара: Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с главами регионов по стратегическому развитию

Москва-Самара: Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с главами регионов по стратегическому развитию

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с главами регионов по стратегическому развитию страны. В мероприятии принимали участие руководители 16 областей, в том числе и самарский губернатор Николай Меркушкин.
Говорили о повышении производительности труда и поддержке занятости. Пока по данному 

31 августа 2017, 12:04
Карпова Алина стала победительницей видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»

Карпова Алина стала победительницей видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»

Сегодня, 1 июля, в день рождения “Русского Радио”, мы с радостью представляем вам юного победителя видеоконкурса “Каникулы на ТЕРРЕ”, в котором ребята читали стихи о лете. Главный приз - сертификат на проживание всей семьей на 2 дня в домике на 
1 июля 2017, 10:04
В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором

В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором

О необычном происшествии в Сызрани поведал местный портал «КТВ Луч».
 
Оставшись одна дома во время каникул, восьмилетняя девочка нашла электроинструмент и несколько часов сверлила им стены, пока соседи не решили вызвать полицию.
 
Накануне диспетчерам экстренных служб в 
1 апреля 2017, 04:58
Школьные каникулы в Самаре опять продляют

Школьные каникулы в Самаре опять продляют

Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа школьные каникулы в Самаре рекомендовано продлить вплоть до 13 января. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Как уже сообщала «ТЕРРА», по последним данным, эпидемический порог на территории региона превышен почти на 
10 января 2017, 04:37
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