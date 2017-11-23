В русле программы «Цифровая экономика» в Российской Федерации собираются разработать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС). Уже озвучена запланированная сумма расходов - 199 млрд руб. Об этом рассказывает РБК. Всего же на сегмент «Информационная инфраструктура» собираются, по информации издания, направить 423 млрд руб.
Как отмечается, концепцию ГМИСС предстоит создать «Роскосмосу» при возможном участии других структур в первом квартале следующего года. Один из участников этого глобального проекта поведал, что можно говорить о появлении новой гибридной сети спутниковой и сотовой связи. Другой собеседник РБК охарактеризовал разработку как «русский OneWeb».
Напомним, некоторое время назад Минкомсвязь выступила с предложением направить на «Цифровую экономику» порядка 37 млрд руб. В этом секторе разработки осуществляются по инициативе кабмина в сфере «умного» госрегулирования, направленного на удовлетворение потребностей бизнеса.
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