1
36
42
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888  888b    888  888                              88888888888           
 888   o   888  8888b   888  888                                  888               
 888  d8b  888  88888b  888  888                                  888               
 888 d888b 888  888Y88b 888  888888   .d88888  88888b.d88b.       888       .d88b.  
 888d88888b888  888 Y88b888  888     d88" 888  888 "888 "88b      888      d88P"88b 
 88888P Y88888  888  Y88888  888     888  888  888  888  888      888      888  888 
 8888P   Y8888  888   Y8888  Y88b.   Y88b 888  888  888  888      888      Y88b 888 
 888P     Y888  888    Y888   "Y888   "Y88888  888  888  888      888       "Y88888 
                                          888                                   888 
                                          888                              Y8b d88P 
                                          888                               "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Рекордного размера солнечные батареи получат российские спутники

Рекордного размера солнечные батареи получат российские спутники

Отечественные спутники связи будут гораздо мощнее, рассказывают "Известия". Это произойдет после установки на них рекордно больших солнечных "крыльев" – батарей площадью до 112 кв. м.
Как поясняют эксперты, КПД новинки будет на уровне 28-30 процентов. Мощность спутника при этом будет 

17 ноября 2017, 09:16
В Минкомсвязи придумали, как бороться со страховыми мошенниками

В Минкомсвязи придумали, как бороться со страховыми мошенниками

Минкомсвязи предоставило страховым фирмам очередную возможность бороться со злоумышленниками, которые дают заведомо неверные сведения о своем транспортном средстве при онлайн-покупке полиса ОСАГО. Об этом рассказывают «Известия».
В министерстве намереваются давать страховщику возможность подключиться к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Как 

13 октября 2017, 03:44
Разговор без границ: ФАС рассмотрит вопрос отмены национального роуминга

Разговор без границ: ФАС рассмотрит вопрос отмены национального роуминга

16 августа Федеральная Антимонопольная Служба рассмотрит вопрос об отсрочке отмены национального роуминга. С такой просьбой к ведомству ранее обратился один из операторов «большой четверки».
16 августа 2017, 11:59
Антимонопольщики требуют отмены платы за роуминг

Антимонопольщики требуют отмены платы за роуминг

Стоимость сотовой связи и мобильного интернета в ближайшее время может вырасти почти на треть. Таким образом, по оценкам экспертов, большая четверка операторов попытается компенсировать издержки от отмены внутрисетевого роуминга. На такой мере сейчас настаивает Федеральная антимонопольная служба. К слову, сами 

3 августа 2017, 08:01
Стоимость сотовой связи и мобильного интернета может вырасти почти на треть

Стоимость сотовой связи и мобильного интернета может вырасти почти на треть

Стоимость сотовой связи и мобильного интернета в ближайшее время может вырасти почти на треть. Таким образом, по оценкам экспертов, большая четверка операторов попытается компенсировать издержки от отмены внутрисетевого роуминга. На такой мере сейчас настаивает Федеральная антимонопольная служба. К слову, сами 

2 августа 2017, 05:29
Что станет с ценами после отмены роуминга?

Что станет с ценами после отмены роуминга?

Отмена роуминга внутри России не должна повлиять на тарифную политику сотовых операторов, заявили в Федеральной антимонопольной службе. Упразднение процедуры предоставления услуг связи абонентам вне зоны обслуживания «домашних» сетей приведет к среднему росту тарифов на «доли копейки за минуту», утверждают в 

31 июля 2017, 03:20
Домоседам придется доплачивать за звонки путешественников?

Домоседам придется доплачивать за звонки путешественников?

Минкомсвязи России выступило против отмены роуминга в стране. Эта мера антисоциальная и только приведет к росту тарифов, уверены в ведомстве. Если запретить выделять роуминг в отдельную услугу, то затраты на обслуживание путешествующих абонентов будут перераспределены на всю тарифную линейку и 

11 июля 2017, 01:53
Теперь не скроешься: Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам

Теперь не скроешься: Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам

Сотовые операторы в ближайшее время станут обмениваться сведениями о владельцах сим-карт с кредитно-финансовыми учреждениями. Это будет осуществляться через единый сервер, обслуживаемый Центральным НИИ связи при Минкомсвязи.
Новшество вводится с той целью, чтобы минимизировать риски мошенничества для клиентов. По запросу банков 

6 июля 2017, 12:17
Государственные сайты России перейдут на единый дизайн

Государственные сайты России перейдут на единый дизайн

Российские государственные сайты получат единый дизайн, информируют "Известия". Процесс должен завершиться весной 2018 года.
Единые стандарты разработают специалисты Минкомсвязи и Института развития интернета. Прежде всего на такой госстандарт перейдут 10 ресурсов.
Как отмечают эксперты Минкомсвязи, благодаря новшествам улучшится взаимодействие органов 

3 июля 2017, 09:05
На орбиту хотят отправить стаю «Аистов»

На орбиту хотят отправить стаю «Аистов»

Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» вышел в Роскосмос с предложением о создании группировки спутников «Аист».
Об этом стало известно в ходе научно-технического совета предприятия, которое входит в крупнейшую общественную организацию страны Союз машиностроителей России. Разработанный совместно со специалистами другого участника Союзмаша, 

4 мая 2017, 05:03
Земле грозят уничтожением новые спутники, утверждают ученые

Земле грозят уничтожением новые спутники, утверждают ученые

Ученые нашли несколько квазиспутников нашей планеты, которые систематически пересекают земную орбиту. Об этом информируют иностранные научные издания.
Один из таких спутников получил наименование Круитни. Его диаметр всего 5 километров, что по космическим меркам очень мало. Однако, по подсчетам астрономов, падение 

13 февраля 2017, 10:08
РКК «Энергия» собирается запускать микроспутники с грузовиков «Прогресс»

РКК «Энергия» собирается запускать микроспутники с грузовиков «Прогресс»

Ученые из корпорации "Энергия" предложили российским научным учреждениям новую схему запуска небольших космических сателлитов, предполагающую использование грузовика "Прогресс МС". Об этом со ссылкой на сотрудников корпорации рассказывает ТАСС. Первый микроспутник на борту грузовика отправят в космос в 2017 году. Заказчик 

6 февраля 2017, 05:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх