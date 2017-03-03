Российским ученым удалось первым в мире вырастить специальный белок, способный бороться со всеми видами злокачественных опухолей, включая поздние стадии болезней. «Лабораторией» для создания уникального средства послужила МКС, где были размещены капиллярные трубки с исходным материалом.
Ученые всего мира, пытаясь победить рак, давно бьются над возможностью создания из белка сверхчистого кристалла. Однако на Земле сделать это не удавалось, поскольку здесь кристаллы белка растут неравномерно. В России специалистам Государственного научно-исследовательского института особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства удалось это сделать первыми. Для достижения поставленной задачи наши ученые поместили сверхчистый белок в капиллярные трубочки, которые затем были отправлены на МКС. Именно там через 6 месяцев пребывания в космосе и образовались идеальные кристаллы белка.
На основе «выращенной» в космосе молекулы и был создан уникальный противораковый препарат «Белок теплового шока» - таково его рабочее название. Разработчики лекарства убеждены, что оно способно бороться со всеми видами рака, причем на всех, даже самых поздних, стадиях болезни.
Известно, что уникальное средство успешно прошло испытания на крысах и мышах, у которых были саркомы и меланомы. По словам специалистов, большинство случаев закончилось полным излечением, без каких бы то ни было побочных эффектов.
Создатели «Белка теплового шока» рассказали, что для следующего этапа испытаний препарата необходима сумма более чем 100 миллионов рублей. Руководство ФМБА планирует запросить эти средства в Минпромторге. Полностью завершить исследования возможно за три-четыре года. Если все испытания пройдут с успехом, то человечество получит доступное для всех лекарство от рака.
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