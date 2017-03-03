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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 марта 2017г 
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На Самарскую область наступают вирусы

На Самарскую область наступают вирусы

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Ученые в России создали уничтожающие рак наночастицы

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Ученые: месть улучшает настроение

Ученые: месть улучшает настроение

По мнению психологов, людей подталкивает на месть глубокое чувство справедливости. При этом, после акта такого возмездия у человека поднимается настроение. Чтобы это доказать, ученые провели эксперимент. Они собрали 156 добровольцев и попросили их написать любое сочинение. После этого участники исследования 

13 января 2017, 08:49
Ученые выяснили, как собака стала другом человека

Ученые выяснили, как собака стала другом человека

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В ходе исследования останков древних собак 

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В Жигулевском заповеднике открыли неизвестные науке виды грибов

В Жигулевском заповеднике открыли неизвестные науке виды грибов

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14 октября 2016, 04:39
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Томские ученые создали лекарство против инсульта и ишемии

Российские ученые из Томского политехнического университета создали химическое соединение, которое может защитить головной мозг людей от ишемической болезни и от ее последствий – инсульта. Об этом сообщила пресс-служба ТПУ.
Ишемическая болезнь, поясняют ученые, связана с нехваткой кислорода и закупоркой сосудов. 

30 августа 2016, 09:48
Ученые случайно нашли сверхэффективное лекарство от герпеса

Ученые случайно нашли сверхэффективное лекарство от герпеса

Вирусологи из США обнаружили, как утверждается, весьма эффективное средство против герпеса. Выяснилось, что препарат спиролактон, который применяют при болезнях сердца, является очень хорошим ингибитором роста вируса EBV.
Исследованиями занимались специалисты Университета Юты. Именно они рассказали, что применяемый уже практически полвека 
15 марта 2016, 04:27
Алтайские ученые открыли лекарство от старости

Алтайские ученые открыли лекарство от старости

Российские исследователи открыли уникальное по своим свойствам средство, при помощи которого, как утверждается, можно отдалить старость. Препарат, согласно сообщениям, прошел проверку на грызунах, и ученые убеждены, что на человеческий организм людей он тоже окажет благотворное влияние.
Как считают сами представители 
20 февраля 2016, 08:50
Создано универсальное лекарство от гриппа - ученые

Создано универсальное лекарство от гриппа - ученые

Американские исследователи распространили информацию, что в процессе многочисленных экспериментов они разработали уникальный препарат, который, по их заверению, способен справиться практически с любыми штаммами гриппа. Вакцина сможет не только лечить больного пациента, но и предотвращать заражение гриппом.
Такой новостью, по данным 
8 февраля 2016, 12:22
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