В России создается система распознавания окружающей среды для людей с нарушениями зрения или слуха. Проектом, о котором сегодня рассказывают российские СМИ, занимается компания «Бизнес Бюро».
Как поясняют специалисты, проект представляет собой систему, которая преобразовывает аудио- и видеоинформацию об окружающей среде в иной формат. Скажем, в азбуку Брайля, благодаря которой человек с ограниченными возможностями получает больше возможностей к самостоятельной жизнедеятельности.
В системе используется технология сенсорного замещения. Аппаратно-программный комплекс включает два компонента: блок захвата информации, который оснащен микрофоном и видеокамерой, и блок обработки данных.
Система дает возможность распознавать различные объекты, например, дорожные знаки, препятствия, постройки, а также всевозможные сигналы при чрезвычайных ситуациях. Ориентировочная стоимость самой простой комплектации – 30 тыс. рублей. Весить разработка будет не более 0,5 кг.
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