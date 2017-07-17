Предъявите внешность: В России появился первый банкомат с функцией распознавания лиц Специалисты Сбербанка установили на Кутузовском проспекте в российской столице первый банкомат с функцией распознавания лиц. Эта работа проведена в рамках пилотного проекта.

Как поясняется, клиенту нужно создать свой биометрический шаблон, который дает возможность всем устройствам для снятия средств, имеющим опцию …