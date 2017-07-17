  • Новости
    \/news
    /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
  • Видео
    \/video
    /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
  • О компании
    \/about
    /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_rus/v-rossii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniya-okruzhayushchey-sredy-dlya-invalidov/17072017
4
14
02
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d88888b.    .d8888b.             888888888                            888      
 d88P" "Y88b  d88P  Y88b            888                                  888      
 888     888       .d88P            888                                  888      
 888     888      8888"   888  888  8888888b.   88888b.d88b.   888  888  888  888 
 888     888       "Y8b.  `Y8bd8P'       "Y88b  888 "888 "88b  `Y8bd8P'  888 .88P 
 888 Y8b 888  888    888    X88K           888  888  888  888    X88K    888888K  
 Y88b.Y8b88P  Y88b  d88P  .d8""8b.  Y88b  d88P  888  888  888  .d8""8b.  888 "88b 
  "Y888888"    "Y8888P"   888  888   "Y8888P"   888  888  888  888  888  888  888 
        Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Предъявите внешность: В России появился первый банкомат с функцией распознавания лиц

Предъявите внешность: В России появился первый банкомат с функцией распознавания лиц

Специалисты Сбербанка установили на Кутузовском проспекте в российской столице первый банкомат с функцией распознавания лиц. Эта работа проведена в рамках пилотного проекта.
Как поясняется, клиенту нужно создать свой биометрический шаблон, который дает возможность всем устройствам для снятия средств, имеющим опцию 

10 июля 2017, 05:19
Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие

Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие

Отечественные ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали технологию дорожного покрытия, которая пока не имеет аналогов. При помощи использования особых нанотрубок асфальт будет иметь функцию «самозалечивания».
Как поясняют специалисты, благодаря токопроводящим наноэлементам, внедренным в классическое дорожное покрытие, серьезно сокращаются 

7 июля 2017, 03:32
Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае

Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае

В Шанхае шведская корпорация Wheelys проводит тестирование круглосуточного минимаркета Moby на колесах. Процесс покупки подразумевает полное самообслуживание.
В магазине нет ни одного продавца. Минимаркет работает, используя энергию солнца. Он автоматически пополняет ассортимент товаров, давая возможность владельцам экономить средства на грузчиках 

19 июня 2017, 10:01
Музей неудачных товаров: В Швеции представлена необычная экспозиция

Музей неудачных товаров: В Швеции представлена необычная экспозиция

В шведском Хельсингборге с населением 130 тысяч человек появился необычный музей, где собраны самые коммерчески неудачные товары. Идея принадлежит местному жителю Самуэлю Уэсту.
В числе экспонатов называют предшественника планшетов – компьютер Apple Newton, появившийся в 1993 году, с сенсорным дисплеем 

14 июня 2017, 11:28
Роспотребнадзор предложил штрафовать за отказ обслуживать инвалидов

Роспотребнадзор предложил штрафовать за отказ обслуживать инвалидов

Роспотребнадзор выступил с предложением ввести административное наказание за создание препятствий для социально уязвимых категорий граждан при приобретении товаров и услуг. Речь в данном случае ведется об инвалидах, пенсионерах, детях, информируют "Известия".
По сведениям газеты, поводом для инициативы послужил скандал с 

5 мая 2017, 09:21
В Самаре открылся центр для обучения особенных детей

В Самаре открылся центр для обучения особенных детей

Там будут заниматься ребята с ДЦП, нарушениями зрения, слуха и речи. Специальный класс создан на базе городской школы № 101. Он оснащен тактильной клавиатурой для детей, страдающих детским церебральным параличом, оборудованием для слабослышащих и незрячих учащихся, коммуникаторами для невербального общения, 

27 апреля 2017, 03:48
В аэропортах должны появиться подъемники для инвалидов

В аэропортах должны появиться подъемники для инвалидов

В аэропортах России должны появиться подъемники для инвалидов. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс готовит Минтранс. Ведомство пошло на изменение правил обслуживания пассажиров после резонансного инцидента с параолимпийцем Замиром Шкаховым, который был вынужден спускаться на руках по трапу самолета в Чебоксарах. 

16 марта 2017, 03:35
10% жителей Самарской области - инвалиды

10% жителей Самарской области - инвалиды

В тройке лидеров заболеваний, приводящих к инвалидности взрослых, остаются рак, инсульты и патологии костно-мышечной системы. У детей чаще всего встречаются психические расстройства и нарушения интеллекта. Такие данные за 2016-ый год приводят специалисты областного бюро медико-социальной экспертизы. Отказано в признании инвалидности 

15 марта 2017, 07:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна