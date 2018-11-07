2
22
47
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 06.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Игорь Комаров оценил готовность Самарской области к участию в нацпроектах

Игорь Комаров оценил готовность Самарской области к участию в нацпроектах

В Самару с рабочим визитом прибыл полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он провел совещание, посвященное вопросу готовности Самарской области к исполнению майского указа главы государства и реализации нацпроектов. В нем также приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и 
6 ноября 2018, 09:22
Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляется. Во вторник утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю упал до 65.99. Это на 21 копейку ниже, чем было в пятницу вечером. Евро снизился на шесть копеек, до 75,38 рубля. Дальнейший сценарий развития событий во 
6 ноября 2018, 09:08
Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Не успели российские бизнесмены прийти в себя после больших затрат на оборудование своих торговых точек онлайн-кассами (срок истек 1 июля 2018-го), как пришла новость о том, что теперь им придется раскошелиться на обновление программного обеспечения этих устройств. Связано это с 
6 ноября 2018, 08:37
В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

Во вторник, 6 ноября, в областной столице выставили на продажу торговый центр «Мелодия», расположенный на проспекте Ленина. Объект недвижимости готовы отдать новому собственнику за 299 млн рублей. Помимо торгового центра площадью 5,38 тыс. кв.м владелец получит земельный участок площадью 10,5 
6 ноября 2018, 04:37
В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

Гонка цен на старте. Магазины уже начали переписывать ценники на свои товары в сторону увеличения, но пока этот процесс идет завуалировано, чтобы не отпугивать покупателей. Впрочем, уже сейчас понятно, что очередные антироссийские санкции, которые могут быть приняты уже в ноябре, 
31 октября 2018, 09:49
В России будут отслеживать платежи объектов торговли

В России будут отслеживать платежи объектов торговли

Центробанк России приказал банкам внимательно следить за платежами объектов торговли, и при малейших подозрениях их блокировать. В регуляторе считают, что предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры для обналичивания денег. По версии ЦБ, схема работает так 
16 октября 2018, 03:18
Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?

Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?

Большинство уличных рынков в Самарской области, которые сейчас принято называть ярмарками, работают с грубыми нарушениями санитарных правил и требований по благоустройству. Все упирается в то, что действующее законодательство не регламентирует порядок и график проведения проверок. Как навести порядок в этой 

3 октября 2018, 09:57
В России подорожали автомобили

В России подорожали автомобили

Гораздо более серьезными темпами в России дорожают автомобили. Еще летом, когда начались колебания на финансовом рынке, эксперты прогнозировали, что машины сильно подорожают уже в сентябре. Связывали это не только с обвалом рубля, но и с ожидаемым повышением ставки утилизированного сбора 
3 октября 2018, 02:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх