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Игорь Комаров оценил готовность Самарской области к участию в нацпроектах
В Самару с рабочим визитом прибыл полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он провел совещание, посвященное вопросу готовности Самарской области к исполнению майского указа главы государства и реализации нацпроектов. В нем также приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и …
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6 ноября 2018, 09:22
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Рубль укрепляет свои позиции
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6 ноября 2018, 09:08
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Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс
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6 ноября 2018, 08:37
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В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей
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6 ноября 2018, 04:37
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В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин
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31 октября 2018, 09:49
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В России будут отслеживать платежи объектов торговли
Центробанк России приказал банкам внимательно следить за платежами объектов торговли, и при малейших подозрениях их блокировать. В регуляторе считают, что предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры для обналичивания денег. По версии ЦБ, схема работает так …
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16 октября 2018, 03:18
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Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?
Большинство уличных рынков в Самарской области, которые сейчас принято называть ярмарками, работают с грубыми нарушениями санитарных правил и требований по благоустройству. Все упирается в то, что действующее законодательство не регламентирует порядок и график проведения проверок. Как навести порядок в этой …
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3 октября 2018, 09:57
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В России подорожали автомобили
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3 октября 2018, 02:50