В России начался новый набор в отряд космонавтов для экспедиции на Луну. Об этом информирует сайт «Роскосмоса».
Набор будет вестись до конца 2017 года. Итоги подведут в декабре. Выбор остановят на шести-восьми кандидатах для космического путешествия.
Претендентам будет нужно преодолеть несколько этапов. В частности, это отбор на соответствие требованиям по квалификации и профпригодности. Кроме того, предусмотрено тщательное медицинское обследование, а также всевозможные психологические тесты и т.п..
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