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В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови
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24 августа 2018, 02:57
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Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице
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24 августа 2018, 02:27
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Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре
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24 августа 2018, 12:38
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Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи
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24 августа 2018, 08:37
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Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году
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23 августа 2018, 03:05
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В Самарской области идет приемка школ к новому учебному году
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26 июля 2018, 04:10
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Уроки гостеприимства могут ввести в школах
Ввести курс гостеприимства в российских школах предложили в Госдуме. По мнению депутатов, это необходимо, так как Россия регулярно принимает крупные культурные и спортивные мероприятия. Нашим гражданам нужно знать особенности международного этикета, чтобы избежать конфликтов или конфуза. Необходимо составить свод правил …
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3 июля 2018, 07:01
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В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе
Региональный закон «Об образовании» начнут корректировать уже во время осенней сессии Самарской губернской думы. Одно из изменений коснется правил приема в учебные заведения детей из одной семьи.
В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, …
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19 июня 2018, 06:04
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Самарец накурился «спайсов» и пытался вскрыть вены на улице
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21 мая 2016, 03:39
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В России ВИЧ заражены 3% мужчин в возрасте от 30 до 35 лет
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15 июня 2015, 12:07
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Наркозависимых в Самарской области вдвое больше, чем в среднем по России
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8 апреля 2015, 04:44
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В Самарской области выявлено 110 водителей-наркоманов
По итогам первого полугодия в Самарской области было выявлены110 наркоманов с водительскими правами, сообщила региональная прокуратура региона. Надзорное ведомство через суд смогло добиться лишения прав 50-тинаркозависимых. В 10 случаях делопроизводство прекращено в связи со смертью граждан, изменением места жительства или …
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25 октября 2014, 11:03