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Материалы по теме:

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице

Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице

24 августа крупное ДТП произошло в Камышлинском районе Самарской области. Все случилось на 1194 километре трассы М-5. Там столкнулись две отечественные легковушки. В результате аварии погиб 32-летний пассажир одной из машин. Водителя и двух пятилетних мальчиков увезли в лечебное учреждение.
24 августа 2018, 02:27
Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Самару не зря называют городом контрастов. Во дворе дома № 21 по улице Ново-Садовой в областной столице местные жители увидели необычный объект. Прямо на детской площадке стоит могильный памятник. Как пояснили горожане в соцсетях, это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту, 
24 августа 2018, 12:38
Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи

Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи

Теперь больше малышей из микрорайона Крутые Ключи смогут ходить в детский сад - 30 августа здесь откроется новое дошкольное учреждение. Детский сад №2 будет располагаться на улице Мира, 2. Объявлен набор воспитанников, и очередь в детские сады в микрорайоне сократится. 
24 августа 2018, 08:37
Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Абсолютно все школы Самары готовы к приему детей — таковы итоги их проверок перед 1 сентября. В этом году учебные заведения должны принять 13 980 первоклассников, что на 440 человек больше, чем в прошлом. 
 
- Около 89 % от общего планируемого 
23 августа 2018, 03:05
В Самарской области идет приемка школ к новому учебному году

В Самарской области идет приемка школ к новому учебному году

В Самарской области началась приемка школ к новому учебному году. К 1 сентября необходимо привести в полную готовность 689 учебных заведений. Пока, всем необходимым требованиям соответствуют только 182 школы. Приемка завершится 20 августа.

«До 20 августа все школы должны 
26 июля 2018, 04:10
Уроки гостеприимства могут ввести в школах

Уроки гостеприимства могут ввести в школах

Ввести курс гостеприимства в российских школах предложили в Госдуме. По мнению депутатов, это необходимо, так как Россия регулярно принимает крупные культурные и спортивные мероприятия. Нашим гражданам нужно знать особенности международного этикета, чтобы избежать конфликтов или конфуза. Необходимо составить свод правил 

3 июля 2018, 07:01
В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе

В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе

Региональный закон «Об образовании» начнут корректировать уже во время осенней сессии Самарской губернской думы. Одно из изменений коснется правил приема в учебные заведения детей из одной семьи.

В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, 

19 июня 2018, 06:04
Самарец накурился «спайсов» и пытался вскрыть вены на улице

Самарец накурился «спайсов» и пытался вскрыть вены на улице

В ночь с пятницы на субботу, с 20 на21 мая, в Самаре сотрудниками полиции был задержан 22-летний молодой в состоянии наркотического опьянения. Предположительно, он находился под воздействием «спайсов».

Стражей порядка вызвали очевидцы, которые заметили, как возле одного из домов 
21 мая 2016, 03:39
В России ВИЧ заражены 3% мужчин в возрасте от 30 до 35 лет

В России ВИЧ заражены 3% мужчин в возрасте от 30 до 35 лет

Об этом рассказал Русской службе новостей Вадим Покровский, глава Федерального центра СПИД. Академик отметил, что из-за большого количества зараженных мужчин в зоне риска много женщин.

Более половины российских носителей вируса – наркозависимые, чуть более 40% - гетеросексуалы, не употребляющие 
15 июня 2015, 12:07
Наркозависимых в Самарской области вдвое больше, чем в среднем по России

Наркозависимых в Самарской области вдвое больше, чем в среднем по России

Уровень наркотизации в Самарской области составляет 494 человека на 100 тысяч населения, сообщает областная прокуратура. Это один их худших показателей по России. Для сравнения: в Приволжском федеральном округе в среднем 244 наркомана на 100 тысяч граждан, по стране - 227. 
8 апреля 2015, 04:44
В Самарской области выявлено 110 водителей-наркоманов

В Самарской области выявлено 110 водителей-наркоманов

По итогам первого полугодия в Самарской области было выявлены110 наркоманов с водительскими правами, сообщила региональная прокуратура региона. Надзорное ведомство через суд смогло добиться лишения прав 50-тинаркозависимых. В 10 случаях делопроизводство прекращено в связи со смертью граждан, изменением места жительства или 

25 октября 2014, 11:03
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