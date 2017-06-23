И боль уходит: Шведские ученые создали гаджет, блокирующий болевые ощущения Результаты недавних опытов специалистов из Швеции были удивительными даже для самих исследователей. В процессе использования так называемого «ионного насоса» на лабораторных грызунах, этот своеобразный гаджет не только был незаметным для организма, но и полностью блокировал болевую чувствительность в различных областях …