Розничная стоимость флагманских смартфонов от Apple демонстрирует падение. Как сообщает Hi-Tech.Mail.Ru, iPhone 7 Plus потерял от начальной стоимости в 67 990 рублей 34% и теперь оценивается в 44 889 рублей.
Речь идет о версии устройства с 32 Гб встроенной флэш-памяти. В общей сложности за 9 месяцев продаж последняя вариация яблочного гаджета потеряла в цене более трети. По словам экспертов, такое снижение фиксируется впервые за историю продажи этой линейки.
Некоторое время назад сообщалось, что Apple вывела на рынок восстановленные iPhone 7 Plus. Такая версия широко разрекламированного гаджета седьмого поколения получила в среднем ценники на четверть меньше обычных.
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