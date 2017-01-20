В Самаре сотрудники МВД пришли в минстрой расследовать мошенничество визита силовиков .



В четверг, 24 ноября в минстрое сотрудники ГУ МВД России по Самарской области провели следственные мероприятия в рамках уголовного дела. Его возбудили по факту мошенничества при … Появился официальный комментарий министерства строительства Самарской области по поводу утреннегоВ четверг, 24 ноября в минстрое сотрудники ГУ МВД России по Самарской области провели следственные мероприятия в рамках уголовного дела. Его возбудили по факту мошенничества при