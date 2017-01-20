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Материалы по теме:

В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей

В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей

Прекращено уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которую сотрудники ФСБ уличили в присвоении крупной суммы денег. Подозреваемая – сотрудница самарского банка. Сообщается, что она подала фиктивные документы в администрацию Хворостянского района о трудоустройстве в сельхозкооператив и, как «молодой специалист», 

20 января 2017, 12:14
Самарский банк требует признать банкротом экс-президента «Крыльев Советов»

Самарский банк требует признать банкротом экс-президента «Крыльев Советов»

Самарский банк «Приоритет», лишенный лицензии еще в 2014 году, обратился в областной арбитражный суд с иском о признании банкротом своего бывшего акционера, экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Сумма долга в материалах дела не уточняется. Однако согласно реестру судебных 

18 января 2017, 05:03
У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей

У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим «Волго-Камского банка», обратилось в Арбитражный суд Самарской области. С экс-совладельцев ВКБ хотят взыскать 2,2 миллиарда рублей. В числе ответчиков экс-президент банка Владимир Чекмарев, которого пытается признать банкротом налоговая служба, и бывший 
13 января 2017, 03:35
Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций

Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций

Кроме того, он ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания ВТБ-Страхование временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два месяца на устранение выявленных нарушений. В частности, страховщик обязан прекратить навязывать клиентам дополнительные услуги. 

29 декабря 2016, 02:28
Как взяли подозреваемых в нападении на семью офицера – видео МВД

Как взяли подозреваемых в нападении на семью офицера – видео МВД

МВД опубликовало видео задержания мужчин, подозреваемых в нападении на семью начальника ОМВД города Отрадный Дмитрия Вашуркина.

Напомним, в ночь на 11 декабря офицер с супругой вернулись в свой загородный дом в Смышляевке, где на них было совершено нападение. В результате, женщина, 

16 декабря 2016, 09:47
МВД: водитель и 3 пассажирки автобуса пострадали в ДТП в Сызрани

МВД: водитель и 3 пассажирки автобуса пострадали в ДТП в Сызрани

В результате ДТП на Саратовском шоссе в Сызрани в среду, 14 декабря, пострадали четыре человека – 53-летний водитель «Газели» и три пассажирки автобуса «ПАЗ» – женщины 1960, 1967 и 1982 годов рождения, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
14 декабря 2016, 02:04
В Самаре сотрудники МВД пришли в минстрой расследовать мошенничество

В Самаре сотрудники МВД пришли в минстрой расследовать мошенничество

Появился официальный комментарий министерства строительства Самарской области по поводу утреннего визита силовиков.

В четверг, 24 ноября в минстрое сотрудники ГУ МВД России по Самарской области провели следственные мероприятия в рамках уголовного дела. Его возбудили по факту мошенничества при 
24 ноября 2016, 05:51
Новые госномера для автомобилей и мотоциклов появятся в России

Новые госномера для автомобилей и мотоциклов появятся в России

В МВД РФ начали разработку нового стандарта регистрационных номеров для некоторых категорий машин и мотоциклов. Основной массы водителей нововведение не коснется. Об этом заявили в ведомственном Научно-исследовательском центре проблем безопасности дорожного движения. Работу над стандартом планируют завершить к концу 2018-го года.

Специальный 

21 ноября 2016, 04:04
Одного паспорта для кредита россиянам будет недостаточно

Одного паспорта для кредита россиянам будет недостаточно

На фоне оживления российской экономики люди все чаще стали брать потребительские кредиты. Количество таких займов на территории Самарской области в этом году выросло  в среднем на 10%. По Поволжскому банку данный процент в два раза выше. Законодатели намерены несколько усложнить 

21 сентября 2016, 12:14
MI5 скрывала, что в правительстве Тэтчер были педофилы - СМИ

MI5 скрывала, что в правительстве Тэтчер были педофилы - СМИ

Служба безопасности Великобритании MI5 молчала о том, что среди высокопоставленных лиц в правительстве Маргарет Тэтчер были педофилы. Это делалось намеренно, чтобы не допустить политической дискредитации правительства.

Порочащие сведения стали известны совершенно случайно - из документов, которые считали уничтоженными. Их 
23 июля 2015, 05:20
В России «Макдоналдс» ввел Wi-Fi по паспорту

В России «Макдоналдс» ввел Wi-Fi по паспорту

Бесплатный Wi-Fi во всех 505 кафе быстрого питания McDonald's на территории РФ теперь доступен только  по паспорту. Об этом сообщил представитель компании. Услуга обеспечена несколькими телекоммуникационными компаниями, в частности «Вымпелкомом» и «Энфортой».

Отметим, несмотря на то что около года 
26 июня 2015, 06:23
В паспорт РФ хотят вернуть графу «национальность»

В паспорт РФ хотят вернуть графу «национальность»

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий гражданам России указывать в паспорте и свидетельстве о рождении свою национальность. По мнению депутатов, такая мера поможет нашим соотечественникам реализовать конституционное право «на определение и указание национальной принадлежности». Зафиксировать такую информацию в документах можно будет 

3 февраля 2015, 11:39
Начальника отдела УФМС в Жигулевске осудили за незаконную выдачу паспорта

Начальника отдела УФМС в Жигулевске осудили за незаконную выдачу паспорта

В Жигулевске вынесено решение по делу начальника городского отделения УФМС России по Самарской области. Марину Тымкович признали виновной в незаконной выдаче паспорта.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале 2014 года в Жигулевске паспорт гражданина РФ незаконно был выдан 
16 декабря 2014, 09:20
Хакеры опубликовали документы компании «Рособоронэкспорт»

Хакеры опубликовали документы компании «Рособоронэкспорт»

В публичный доступ выложено около 1 тыс. документов, приписываемых компании «Рособоронэкспорт». Ответственность за это взяла группировка «Русское киберкомандование».
Хакеры не раскрывают способ получения документов, но упоминают о взломе ресурсов посольства Индии в Москве и об отправке зараженного письма некому г-ну 

7 марта 2014, 07:36
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