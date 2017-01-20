Вице-премьер России Игорь Шувалов поручил Министерству внутренних дел, а также Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать вопрос о предоставлении кредитным учреждениям права выдачи россиянам паспортов и других документов, в том числе миграционного характера. Такой шаг необходим для появления конкуренции, считает чиновник. Кроме того, гражданам станет значительно легче получать удостоверения личности, учитывая разветвленную сеть банковских отделений. В настоящее время паспортизацией населения занимаются исключительно МВД и миграционная служба.
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В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей
Прекращено уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которую сотрудники ФСБ уличили в присвоении крупной суммы денег. Подозреваемая – сотрудница самарского банка. Сообщается, что она подала фиктивные документы в администрацию Хворостянского района о трудоустройстве в сельхозкооператив и, как «молодой специалист», …
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20 января 2017, 12:14
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Самарский банк требует признать банкротом экс-президента «Крыльев Советов»
Самарский банк «Приоритет», лишенный лицензии еще в 2014 году, обратился в областной арбитражный суд с иском о признании банкротом своего бывшего акционера, экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Сумма долга в материалах дела не уточняется. Однако согласно реестру судебных …
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18 января 2017, 05:03
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У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим «Волго-Камского банка», обратилось в Арбитражный суд Самарской области. С экс-совладельцев ВКБ хотят взыскать 2,2 миллиарда рублей. В числе ответчиков экс-президент банка Владимир Чекмарев, которого пытается признать банкротом налоговая служба, и бывший …
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13 января 2017, 03:35
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Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций
Кроме того, он ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания ВТБ-Страхование временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два месяца на устранение выявленных нарушений. В частности, страховщик обязан прекратить навязывать клиентам дополнительные услуги. …
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29 декабря 2016, 02:28
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Как взяли подозреваемых в нападении на семью офицера – видео МВД
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16 декабря 2016, 09:47
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МВД: водитель и 3 пассажирки автобуса пострадали в ДТП в Сызрани
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14 декабря 2016, 02:04
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В Самаре сотрудники МВД пришли в минстрой расследовать мошенничество
Появился официальный комментарий министерства строительства Самарской области по поводу утреннего визита силовиков.
В четверг, 24 ноября в минстрое сотрудники ГУ МВД России по Самарской области провели следственные мероприятия в рамках уголовного дела. Его возбудили по факту мошенничества при …
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24 ноября 2016, 05:51
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Новые госномера для автомобилей и мотоциклов появятся в России
В МВД РФ начали разработку нового стандарта регистрационных номеров для некоторых категорий машин и мотоциклов. Основной массы водителей нововведение не коснется. Об этом заявили в ведомственном Научно-исследовательском центре проблем безопасности дорожного движения. Работу над стандартом планируют завершить к концу 2018-го года.
Специальный …
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21 ноября 2016, 04:04
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Одного паспорта для кредита россиянам будет недостаточно
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21 сентября 2016, 12:14
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MI5 скрывала, что в правительстве Тэтчер были педофилы - СМИ
Служба безопасности Великобритании MI5 молчала о том, что среди высокопоставленных лиц в правительстве Маргарет Тэтчер были педофилы. Это делалось намеренно, чтобы не допустить политической дискредитации правительства.
Порочащие сведения стали известны совершенно случайно - из документов, которые считали уничтоженными. Их …
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23 июля 2015, 05:20
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В России «Макдоналдс» ввел Wi-Fi по паспорту
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26 июня 2015, 06:23
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В паспорт РФ хотят вернуть графу «национальность»
В Госдуму внесен законопроект, позволяющий гражданам России указывать в паспорте и свидетельстве о рождении свою национальность. По мнению депутатов, такая мера поможет нашим соотечественникам реализовать конституционное право «на определение и указание национальной принадлежности». Зафиксировать такую информацию в документах можно будет …
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3 февраля 2015, 11:39
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Начальника отдела УФМС в Жигулевске осудили за незаконную выдачу паспорта
В Жигулевске вынесено решение по делу начальника городского отделения УФМС России по Самарской области. Марину Тымкович признали виновной в незаконной выдаче паспорта.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале 2014 года в Жигулевске паспорт гражданина РФ незаконно был выдан …
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16 декабря 2014, 09:20
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Хакеры опубликовали документы компании «Рособоронэкспорт»
В публичный доступ выложено около 1 тыс. документов, приписываемых компании «Рособоронэкспорт». Ответственность за это взяла группировка «Русское киберкомандование».
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7 марта 2014, 07:36