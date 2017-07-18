Для поддержки российского несырьевого экспорта правительство утвердило перечень товаров и услуг, которым правительство собирается уделять наибольшее внимание. В список, в частности, занесена продукция гражданского машиностроения, а также металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, легкой и медицинской промышленности, агропромышленного и леспрома.
Вместе с тем, приоритетными направлениями для поддержки в сфере услуг будут туризм, образование, здравоохранение, строительство, а также информационные и компьютерные услуги.
Если говорить о конкретных товарах народного потребления, то поддержка со стороны государства будет оказана производителям полиграфической продукции, игрушек и детских товаров, средств гигиены, бытовых изделий из керамики и стекла, ювелирных изделий, музыкальных инструментов, мебели, галантереи, канцтоваров.
Кстати, по статистическим данным Российского экспортного центра, за первые 4 месяца 2017 года рост отечественного несырьевого экспорта составил порядка 14%.
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