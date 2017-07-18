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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
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Россия попала в пятерку стран с самой большой теневой экономикой

Россия попала в пятерку стран с самой большой теневой экономикой

Россия вошла в пятерку стран с наиболее крупной теневой экономикой. Этот антирейтинг представили эксперты Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров.
По итогам исследования, первым в списке оказался Азербайджан. Как утверждается, 76% ВВП страны остается «в теневом бизнесе». Далее в перечне находится Нигерия 

3 июля 2017, 10:08
Музей неудачных товаров: В Швеции представлена необычная экспозиция

Музей неудачных товаров: В Швеции представлена необычная экспозиция

В шведском Хельсингборге с населением 130 тысяч человек появился необычный музей, где собраны самые коммерчески неудачные товары. Идея принадлежит местному жителю Самуэлю Уэсту.
В числе экспонатов называют предшественника планшетов – компьютер Apple Newton, появившийся в 1993 году, с сенсорным дисплеем 

14 июня 2017, 11:28
Россия опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик

Россия опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик

Россия сместилась на две строчки вниз в перечне самых конкурентоспособных экономик мира. Рейтинг составляла швейцарская бизнес-школа IMD.
Если прежде РФ располагалась на 44-м месте, то теперь она на 46-м. Это самый скромный результат страны за последние 5 лет. На протяжении 

1 июня 2017, 11:38
Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился

Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился

По курсу Центробанка на 11 мая, доллар подешевел на 46 копеек - до 58 рублей 8 копеек. Евро упал на 98 копеек – до 63 рублей 26 копеек. По оценке аналитиков, поддержала отечественную валюту крепнущая нефть. На новостях о намерениях 

10 мая 2017, 06:35
AliExpress начнет доставлять товары в РФ за один день

AliExpress начнет доставлять товары в РФ за один день

Китайский интернет-ритейлер AliExpress представил в России новую услугу. Определенные товары станут доставлять клиентам уже на следующий день после заказа.
Как сообщает ТАСС, в первую очередь это относится к товарам на российских складах. На начальном этапе речь ведется о таких брендах, 

25 апреля 2017, 09:22
Экономический прогноз: агентство Standard & Poor’s «повысило» Самарскую область

Экономический прогноз: агентство Standard & Poor’s «повысило» Самарскую область

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз кредитного рейтинга Самарский области с «Негативного» на «Стабильный». Это означает умеренную устойчивость и возможность субъекта обслуживать свои текущие обязательства в краткосрочной перспективе.

Также «Стабильный» рейтинг показывает, что в ближайший год регион будет продолжать 

17 апреля 2017, 05:03
Вопреки санкциям, Самарская область активнее всего торгует с Украиной, Германией и Латвией

Вопреки санкциям, Самарская область активнее всего торгует с Украиной, Германией и Латвией

Самарастат рассказал об объёмах импорта и экспорта в 63-м регионе. В 2016 году губерния поставила за рубеж продукции почти на 3,5 млрд долларов США. Ввезено товаров на 1,7 млрд долларов.
Самые высокие показатели внешнеторгового оборота у Самарской области с Украиной. 

2 февраля 2017, 01:59
Список товаров, которые подорожали больше всего

Список товаров, которые подорожали больше всего

Эксперты назвали товары, которые сильнее всего подорожали за минувший год. Среди непродовольственных, по данным Росстата, список возглавляют табачные изделия, они прибавили в цене почти 18%. Обувь плюс 9% и ткани - 7,5. Лидером продуктовой инфляции стало сливочное масло. Оно подскочило 

11 января 2017, 05:07
Самарские таможенники изъяли 1,5 килограмма стероидов, незаконно ввезенных из Китая

Самарские таможенники изъяли 1,5 килограмма стероидов, незаконно ввезенных из Китая

28-летний покупатель заказал сильнодействующие вещества по Интернету. Контрабанду обнаружили в посылке, которую пришло получать подставное лицо. Возбуждено уголовное дело.
Всего с начала года по материалам самарских таможенников возбуждено 6 уголовных дел, связанных с незаконным ввозом сильнодействующих веществ и совершением незаконных 

27 декабря 2016, 05:20
В России прогнозируют двукратное увеличение экспорта отечественных автомобилей к 2018 году

В России прогнозируют двукратное увеличение экспорта отечественных автомобилей к 2018 году

Глава Минпромторга рассказал о трехлетней (2017-2019 гг.) программе поддержки несырьевого экспорта в России. По словам Дениса Мантурова, на её реализацию будет выделено 100 млрд рублей. Среди приоритетных отраслей был назван автопром. По оценке ведомства, продажа отечественных автомобилей за рубеж уже 

28 сентября 2016, 09:07
Правительство утвердило приоритет российских товаров и услуг при госзакупках

Правительство утвердило приоритет российских товаров и услуг при госзакупках

Новые правила осуществления госзакупок будут действовать уже с 1 января 2017 года.  По мнению авторов постановления, эта мера призвана способствовать  развитию всех сфер экономики России.
Постановление правительства РФ, которое устанавливает приоритет отечественных товаров и услуг перед иностранными при осуществлении госзакупок, 

16 сентября 2016, 03:34
На АвтоВАЗе директором по экспорту назначен француз Макс Миссана

На АвтоВАЗе директором по экспорту назначен француз Макс Миссана

Французский топ-менеджер Макс Миссана (Max Missana) будет работать на АвтоВАЗе. Он назначен на пост директора по экспорту. Подчиняться новый управленец будет исполнительному вице-президенту по продажам и маркетингу Яну Птачеку, который пришел на ВАЗ из Renault в августе.
 
Миссана родился 

2 сентября 2016, 12:12
В Самарской области услуги ЖКХ подорожали за 2013 год на 12%

В Самарской области услуги ЖКХ подорожали за 2013 год на 12%

Рост цен на коммунальные услуги за 2013 год в российских регионах составил в среднем 11,6%. Об этом сообщают аналитики компании «Финэкспертиза». Рейтинг возглавила Республика Башкортостан. Здесь тарифы выросли на 23,6%. Самарская область, где услуги ЖКХ подорожали на 12%, занимает 31 

14 февраля 2014, 11:01
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