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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта

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30 октября 2017, 06:33
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13 октября 2017, 02:07
Строительство дорог будут финансировать за счет лихачей?

Строительство дорог будут финансировать за счет лихачей?

Федеральное дорожное агентство выступило с инициативой направлять доходы от штрафов за нарушения ПДД на строительство дорог. Эта мера уже в ближайшие годы поможет увеличить объёмы ежегодных ремонтных работ на 10-15 процентов, считают в ведомстве. В течение каждого сезона будут дополнительно 

12 октября 2017, 08:01
В Англии придумали «умную зебру»

В Англии придумали «умную зебру»

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Пешеходный переход автоматически оказывается зеленого цвета. Длина зебры - 22 метра, однако в зависимости от числа идущих 

11 октября 2017, 03:14
Госдума приняла закон о повышении штрафов за непропуск пешеходов

Госдума приняла закон о повышении штрафов за непропуск пешеходов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект кабинета министров об увеличении штрафных санкций до 2,5 тыс. рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.
Как напоминает РИА Новости, в существовавшей редакции Кодекса об административных правонарушениях определен штраф в размере 1,5 тыс. 

11 октября 2017, 02:10
«ТЕРРЕ» стал известен список улиц, по которым будет ограничено движение большегрузов днем

«ТЕРРЕ» стал известен список улиц, по которым будет ограничено движение большегрузов днем

Напомним, 29 сентября врио председателя правительства региона Александр Нефедов подписал закон о запрете передвижения фур по ряду маршрутов с 6 утра до 10 часов вечера. Как сообщили нам в областном Минтрансе, полное ограничение будет введено на улицах Ново-Садовой, Демократической, Волжском 

10 октября 2017, 06:11
В МВД предложили обязать водителей надевать светоотражающую одежду

В МВД предложили обязать водителей надевать светоотражающую одежду

Министерство внутренних дел России предложило обязать водителей надевать светоотражающую одежду.  По утверждению ведомства, это необходимо при остановках вне населенных пунктов в темное время или в условиях плохой видимости. Проект изменений в ПДД уже подготовлен, следует из сообщения на сайте министерства. 

25 сентября 2017, 08:03
Замкнутый круг: В России могут изменить правила движения по кольцу

Замкнутый круг: В России могут изменить правила движения по кольцу

В Министерстве внутренних дел родилась инициатива изменить ПДД по проезду перекрестков с круговым движением. В МВД считают нужным предоставить приоритет тем водителям, которые движутся по кольцу, остальным следует им уступать дорогу. Информацию об этом распространили российские СМИ со ссылкой на 

28 августа 2017, 02:07
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