Отныне водителю машины, не пропустившей пешеходов либо велосипедистов, грозят штрафные санкции от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Соответствующее положение утверждено главой государства. Информация об этом появилась на официальном сайте правовых данных.
Как хорошо знают все участники дорожного движения, прежде сумма таких штрафных санкций за нарушения на «зебре» составляла 1500 рублей. Согласно полицейской статистике, с начала 2017 года на дорогах Российской Федерации случилось свыше 28 000 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами автомобилей на пешеходов. Насколько действенной окажется новая мера – об этом можно будет судить уже в самое ближайшее время. Отметим, что это далеко не единственное новшество, относящееся к дорожному движению, появившееся в последние дни.
|
4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта
|
30 октября 2017, 06:33
|
ГИБДД намерено запретить нарушать ПДД героям фильмов
МВД при поддержке Минкульта собирается добиться, чтобы авторы кинофильмов либо сериалов перестали снимать сцены, где положительные персонажи пренебрегают ремнями безопасности, нарушают скоростной режим, переходят проезжую часть на запрещающий сигнал, совершают прочие нарушения правил дорожного движения (ПДД). Данные рекомендации разрабатываются по …
|
13 октября 2017, 02:07
|
Строительство дорог будут финансировать за счет лихачей?
|
12 октября 2017, 08:01
|
В Англии придумали «умную зебру»
Страховая фирма Direct Line представила последнюю разработку - «умную зебру». Она состоит из светодиодов, подающих сигнал, когда пешеходам, велосипедистам либо автолюбителям следует двигаться.
|
11 октября 2017, 03:14
|
Госдума приняла закон о повышении штрафов за непропуск пешеходов
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект кабинета министров об увеличении штрафных санкций до 2,5 тыс. рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.
|
11 октября 2017, 02:10
|
«ТЕРРЕ» стал известен список улиц, по которым будет ограничено движение большегрузов днем
|
10 октября 2017, 06:11
|
В МВД предложили обязать водителей надевать светоотражающую одежду
Министерство внутренних дел России предложило обязать водителей надевать светоотражающую одежду. По утверждению ведомства, это необходимо при остановках вне населенных пунктов в темное время или в условиях плохой видимости. Проект изменений в ПДД уже подготовлен, следует из сообщения на сайте министерства. …
|
25 сентября 2017, 08:03
|
Замкнутый круг: В России могут изменить правила движения по кольцу
|
28 августа 2017, 02:07