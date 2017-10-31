4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта В Самаре 4 ноября пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. По этому случаю, на ул. Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), на ул. Шостаковича (от Фрунзе до Чапаевской) будет частично запрещен проезд. По сообщению горадминистрации, на площади Куйбышева движение тоже …