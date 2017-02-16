24 мировые компании в этом году увеличили стоимость своих транспортных средств в России. Это установили эксперты «Автостата» в ходе своего исследования.
В перечне, в частности, оказались следующие бренды и модели. Mercedes-Benz увеличил цены на GLA до 3%. Семь моделей от BMW выросли в цене на 2,6-8%. Кроссовер Mitsubishi Outlander поднялся в стоимости на 7,1%.
Ряд моделей от Lexus тоже подкорректировали ценники. Речь идет о LS460 в комплектациях Executive; NX200; RX350 и LX450d. Хэтчбэки mi-DO и седан on-DO от бренда Datsun подняли стоимость на 1,2% и 1,3% соответственно. Skoda Oktavia подорожала на 2%. Цена седана Ford Fiesta выросла на 2,7-4,4%. Этот список можно продолжить.
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