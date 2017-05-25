Российское правительство дало положительный отзыв на проект поправок в УК, направленный на защиту владельцев банковских счетов. Документ вносят в Государственную думу.
Законопроект подразумевает усиление ответственности за кражу денег с банковского счета или электронных денежных средств. Параллельно предлагается представить в новой редакции соответствующую часть статьи «Мошенничество с использованием платежных карт». Под нее подпадут мошенничество с использованием поддельного или принадлежащего другому лицу электронного платежного средства, в частности любой платежной карты, путем обмана уполномоченного сотрудника кредитной или иной структуры. Вместе с тем, поправки устанавливают ответственность за сбор данных, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем обмана. Более подробная информация о планируемых новшествах появится в ближайшее время.
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