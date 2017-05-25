Новая редакция федерального Кодекса об административных правонарушениях должна упростить жизнь автолюбителям. Забрать машину со штраф-стоянки теперь можно до оплаты услуг эвакуатора. Кроме собственника это вправе сделать его представители по доверенности или лица, у которых будут при себе документы на транспортное …