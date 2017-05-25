5
40
15
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В России ужесточат наказание за содействие незаконной миграции

В России ужесточат наказание за содействие незаконной миграции

В России увеличатся административные штрафы за нарушение порядка оформления документов на право пребывания (проживания) иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующий законопроект размещен на правительственном портале.
В настоящее время существует административная ответственность за предоставление жилого помещения, транспорта или оказание иных услуг 

23 мая 2017, 12:04
Сенаторы предложили увеличить штрафы за незаконную продажу SIM-карт

Сенаторы предложили увеличить штрафы за незаконную продажу SIM-карт

В Госдуму направлен законопроект о повышении штрафных санкций за незаконное распространение SIM-карт. Об этом информирует пресс-служба Совета Федерации.
Авторы предполагаемого новшества хотят поднять штрафы с июня 2018 года. Согласно проекту, для граждан они будут 2-5 тыс. рублей, для должностных лиц 

23 мая 2017, 09:05
Глава ФССП предложил изымать жилье у должников

Глава ФССП предложил изымать жилье у должников

Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов поддерживает инициативу об изъятии жилья у должников. По его словам, принятие законопроекта о конфискации жилья у закоренелых неплательщиков вполне оправдано, и это должно касаться не только злостных алиментщиков.
При этом, по словам руководителя ФССП, 

19 мая 2017, 05:26
Санкции для чародеев: В Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании за занятие магией

Санкции для чародеев: В Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании за занятие магией

Появился законопроект, подразумевающий уголовное наказание за занятие магией и народной медициной, если это повлекло смерть человека. Соответствующий документ внесен в Государственную думу.
Авторы инициативы говорят о том, что лицо, занимающееся такой деятельностью без определенного законом разрешения, теперь должно действовать гораздо 

19 мая 2017, 03:25
В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в отношении 6-ти жителей области. Мужчины обвиняются в совершении 58-ми эпизодов хищения денег с банковских карт и счетов.

Как сообщает областной Главк полиции, злоумышленники рассылали СМС-сообщения о якобы 

16 мая 2017, 07:15
Ветеранов поздравили участники региональных патриотических кружков

Ветеранов поздравили участники региональных патриотических кружков

В этот четверг ветеранов Великой Отечественной войны поздравляли участники региональных патриотических кружков. В этом году «вахту памяти» во всех муниципальных образованиях губернии будут нести 87 строевых групп, состоящих из патриотов школьного возраста. Посты будут выставлены у мемориалов Великой Отечественной войны. 

4 мая 2017, 05:45
Бюджетников переведут на «Мир» поэтапно

Бюджетников переведут на «Мир» поэтапно

Официальный сайт правовой информации разместил утвержденный президентом закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на обслуживание посредством карты «Мир». Теперь финансово-кредитные учреждения будут обязаны принимать «Мир» во всех устройствах, которые проводят расчет с использованием платежных карт, с 1 июля.
Как 

2 мая 2017, 09:28
Клиенты Сбербанка не смогли снять деньги со своих карт

Клиенты Сбербанка не смогли снять деньги со своих карт

В ночь с воскресенья на понедельник в работе Сбербанка случился масштабный сбой. Пользователи в соцсетях из многих регионов России жаловались, что в банкоматах невозможно снять деньги, возникали проблемы с безналичными платежами через терминалы, СМС-сервис перевода средств не работал, также операция была 

24 апреля 2017, 11:59
В России могут появиться карты на детское питание

В России могут появиться карты на детское питание

Российский Минсельхоз предлагает выпустить банковские социальные карты на детское питание для малоимущих. В настоящее время ведомство совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров обсуждает способы их распространения. Предполагается, что региональные власти каждого субъекта сами определят группы, для которых будет доступна 

24 марта 2017, 02:55
Самарская губернская дума изменит правила эвакуации автомобилей

Самарская губернская дума изменит правила эвакуации автомобилей

Новая редакция федерального Кодекса об административных правонарушениях должна упростить жизнь автолюбителям. Забрать машину со штраф-стоянки теперь можно до оплаты услуг эвакуатора. Кроме собственника это вправе сделать его представители по доверенности или лица, у которых будут при себе документы на транспортное 

15 декабря 2016, 05:31
В тупик зашло внеочередное совместное заседание комитетов по строительству и местному самоуправлению Самарской губдумы

В тупик зашло внеочередное совместное заседание комитетов по строительству и местному самоуправлению Самарской губдумы

В центре внимания – распределение полномочий по разрешению на строительство. Они оказались в "подвешенном" состоянии после решения Верховного суда об отмене закона 134-ГД.  Как рассказал в кулуарах "ТЕРРЕ" министр строительства региона Алексей Гришин, их предложение состоит в том, чтобы оставить 

25 октября 2016, 10:34
На первом заседании Самарской губернской думы 6 созыва определили состав новых комитетов

На первом заседании Самарской губернской думы 6 созыва определили состав новых комитетов

По итогам выборов областной парламент обновился больше чем наполовину: из предыдущего состава остался 21 депутат, новых - 29. Они уже определились со спикером. Им снова стал Виктор Сазонов, занимавший этот пост последние 15 лет. Его замами избраны экс-депутат госдумы Екатерина 

28 сентября 2016, 12:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна