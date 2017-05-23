Санкции для чародеев: В Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании за занятие магией Появился законопроект, подразумевающий уголовное наказание за занятие магией и народной медициной, если это повлекло смерть человека. Соответствующий документ внесен в Государственную думу.

Авторы инициативы говорят о том, что лицо, занимающееся такой деятельностью без определенного законом разрешения, теперь должно действовать гораздо …