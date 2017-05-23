В России увеличатся административные штрафы за нарушение порядка оформления документов на право пребывания (проживания) иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующий законопроект размещен на правительственном портале.
В настоящее время существует административная ответственность за предоставление жилого помещения, транспорта или оказание иных услуг лицам, находящимся в РФ с нарушением законодательства. При этом под услугами подразумевается посредническая деятельность по оформлению разрешительных документов.
Для противодействия нарушениям предлагается внести в КоАП поправки об ужесточении ответственности. Так, могут быть увеличены административные взыскания для граждан - с 4 000 до 5 000, для должностных лиц - с 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - с сегодняшних 300 000 до полумиллиона рублей.
Кстати, по сведениям МВД, ежегодно в РФ въезжает свыше 17 млн иностранцев и лиц без гражданства. Некоторое время назад вице-премьер Ольга Голодец говорила, что всего на территории России работает порядка 7 млн мигрантов, большая часть которых имеют невысокую профессиональную квалификацию.
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