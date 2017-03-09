Японский бренд Suzuki собирается добавить в 2018 году в свою линейку для РФ еще одну модель. Об этом информируют специализированные издания, однако что это будет за модель, эксперты пока не знают.
По словам специалистов российского представительства Suzuki, японская корпорация анализирует возможности для расширения модельного ряда в РФ. Новый автомобиль от этого автопроизводителя может выйти на наш рынок уже в следующем году.
Среди вероятных кандидатов называется хэтчбек Swift, а также модели Ignis и Baleno. При этом не исключено, что на российском рынке могут появиться сразу три перечисленных транспортных средства. Еще одна модель, которая может добавиться в отечественную линейку бренда Suzuki, это Alivio.
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