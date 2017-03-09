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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Skoda Kodiaq начнут собирать в РФ в 2018 году

Skoda Kodiaq начнут собирать в РФ в 2018 году

Сборка нового кроссовера Skoda Kodiaq стартует в России в следующем году. Об этом говорят отечественные СМИ со ссылкой на российское представительство чешской автомобильной корпорации.
Сейчас в компании думают, в каком именно российском регионе запустить производство. Выбирают между Калужской и Нижегородской 

9 марта 2017, 09:05
В феврале Hyundai Creta впервые стал бестселлером бренда в России

В феврале Hyundai Creta впервые стал бестселлером бренда в России

Как установили эксперты агентства «Автостат» при анализе последних статистических сведений, в России наиболее продаваемой моделью Hyundai по итогам продаж последнего зимнего месяца оказался кроссовер Creta. В феврале дилеры реализовали 4055 экземпляров модели.
По данному показателю паркетник опередил прежнего лидера - 

7 марта 2017, 03:04
Рассекречен дизайн обновленного Kia Rio для России

Рассекречен дизайн обновленного Kia Rio для России

Появилась информация об экстерьере обновленного седана Kia Rio для российского рынка. Шпионские снимки модели появились в Интернете.
Автопапарацци получили возможность сфотографировать новинку без камуфляжа. Если судить по фотографиям, дизайн седана претерпит серьезные изменения. Так, они затронут бамперы, оптику и капот. 

7 марта 2017, 11:37
Названы самые популярные в РФ европейские кроссоверы

Названы самые популярные в РФ европейские кроссоверы

Вторая генерация внедорожника Volkswagen Tiguan, поступившая на автомобильный рынок России, по только что подведенным итогам первого месяца 2017 года, оказалась на третьем месте среди европейских транспортных средств SUV-сегмента. Такую информацию распространили специализированные издания.
В январе эту модель приобрели 1288 автолюбителей, 

6 марта 2017, 12:13
Производство Skoda Octavia стартует в России в марте 2017 года

Производство Skoda Octavia стартует в России в марте 2017 года

Чешский концерн Skoda запустил серийное производство обновленной Octavia. Модель нового поколения выпускается на заводе в Млада-Болеславе, а в следующем месяце ее будут собирать и в России.
2016 год был юбилейным для модели – двадцать лет с момента выхода на рынок. 

9 февраля 2017, 05:26
В марте на российском рынке стартуют продажи нового поколения Toyota Prius

В марте на российском рынке стартуют продажи нового поколения Toyota Prius

В следующем месяце на российском рынке официально стартуют продажи новой генерации модели Toyota Prius. Эти сведения распространили отечественные агентства со ссылкой на российское подразделение японской компании.
По словам специалистов, все поставляемые в РФ обновленные хэтчбеки Toyota Prius получат систему "ЭРА-ГЛОНАСС". 

6 февраля 2017, 03:16
Компания Suzuki подняла цены на весь модельный ряд в России

Компания Suzuki подняла цены на весь модельный ряд в России

Компания Suzuki поднимает российские цены на весь модельный ряд автомобилей на 30-90 тысяч рублей. В частности, цена переднеприводного Suzuki Vitara теперь составит 1 млн 99 тыс. рублей, Vitara S будет предлагаться за 1 млн 539 рублей, а Suzuki Jimny обойдется автолюбителям в 1 

7 сентября 2016, 09:42
Внедорожник Grand Vitara обеспечил рост продаж Suzuki в РФ

Внедорожник Grand Vitara обеспечил рост продаж Suzuki в РФ

На фоне низких объёмов реализации других моделей продажи кроссовера Vitara идут вверх. Об этом свидетельствуют последние статистические данные.
За первые пять месяцев 2016-го в РФ было реализовано 2,4 тысячи машин марки Suzuki, что на 28% выше аналогичного прошлогоднего показателя. Как 

1 июля 2016, 05:20
Suzuki призналась в нарушениях правил проверки автомобилей

Suzuki призналась в нарушениях правил проверки автомобилей

Автомобильная компания Suzuki Motor признала нарушения при определении расхода топлива своих автомобилей.

Автопроизводители готовы предоставить официальную информацию об этом в правительственные органы, передают японские журналисты. Нарушения выявились в результате внутреннего расследования в Suzuki. Сообщается, что речь идет не 
18 мая 2016, 03:27
Suzuki планирует начать поставки автомобилей в РФ из Индии

Suzuki планирует начать поставки автомобилей в РФ из Индии

Известный автопроизводитель Suzuki намеревается поставлять в РФ свою продукцию из Индии, где осуществляется сборка. В настоящее время идет расчет сроков поставок, оценивается рациональность этого решения и просчитывается ориентировочная стоимость. Как сообщают российские средства массовой информации, одной из причин расширения географии 
8 января 2016, 12:51
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