Производство Skoda Octavia стартует в России в марте 2017 года Чешский концерн Skoda запустил серийное производство обновленной Octavia. Модель нового поколения выпускается на заводе в Млада-Болеславе, а в следующем месяце ее будут собирать и в России.

2016 год был юбилейным для модели – двадцать лет с момента выхода на рынок. …