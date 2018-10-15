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Материалы по теме:

В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта

В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта

19 августа в областном центре пройдет «Самарский марафон» на Кубок главы города. Мероприятие будет проводиться второй год подряд. Ожидается, что на него соберутся 3 тысячи участников и 10 тысяч болельщиков.

В связи с марафоном в Самаре будут введены временные ограничения на 

14 августа 2018, 10:07
Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек

Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек

Городские власти Тольятти озаботились проблемой содержания в многоэтажках домашних животных. Городская дума утвердила свод правил по благоустройству, одна из его глав касается домашних питомцев. Будут или нет соблюдать его тольяттинцы - это вопрос, но им точно придется смириться с перспективой 
7 августа 2018, 08:59
В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан

В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан

В ночь с воскресенья на понедельник, с 5 на 6 августа, в поселке Мехзавод в Самаре активисты «Ночного патруля» и сотрудники ГИБДД задержали очередного пьяного водителя. Очевидцы позвонили на горячую линию по номеру 275-51-11 и рассказали, что во дворах на 
6 августа 2018, 03:04
Ограничены захоронения на городском кладбище в Самаре

Ограничены захоронения на городском кладбище в Самаре

Администрация Самары решила придать особый статус городскому кладбищу. Оно стало историко-мемориальным. В связи с этим теперь там вводятся ограничения на захоронения людей.

Хоронить на городском кладбище теперь можно только героев Советского Союза, героев соцтруда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена 

15 июня 2018, 11:33
Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

В рамках мундиаля в Самаре будут усилены меры безопасности. Для этого пришлось ввести ряд ограничений. Одно из них будет касаться торговли спиртным. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в областном центре введут полный запрет на реализацию и потребление 

5 июня 2018, 09:47
Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

На время проведения чемпионата мира по футболу в Самарской области будут введены ограничения для движения грузовиков. Речь идет о машинах массой более 3,5 тонн. Ограничительные меры будут действовать с 14 июня по 17 июля.

С 6:00 до 0:00 запретят проезд на 

19 мая 2018, 08:28
Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

21 апреля в Димитровграде произошло ЧП. В субботу бездомная собака напала на 8-летнюю девочку и покусала ее. Все случилось во дворе дома №18 по улице Западной.

Сразу после инцидента родители отвезли малышку в больницу, где ей оказали всю необходимую 
23 апреля 2018, 08:40
Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре

Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре

В Самаре в казне предусмотрели дополнительные средства на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных, около шести миллиардов рублей, сообщает мэрия Самары. Вопрос о перераспределении средств решался на 42-м заседании гордумы в четверг, 29 марта.

«На отлов и содержание безнадзорных животных 

30 марта 2018, 03:00
На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

Новая дилемма возникла перед строителями  стадиона "Самара Арена". В ближайшие дни  властям необходимо определиться, каким способом формировать поле, на котором меньше чем через 300 дней будут играть сборные - участники чемпионата мира по футболу.
Вариантов два - укладка рулонного газона 

17 ноября 2017, 04:56
Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в Совете Федерации

Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в Совете Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в верхней палате парламента. Там он в течение трех лет возглавлял комитет по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера до того, как указом президента был назначен 

25 октября 2017, 05:40
В России хотят ввести патенты для самозанятых граждан

В России хотят ввести патенты для самозанятых граждан

В Совете Федерации заявили о возможном введении патентного налогообложения для самозанятых россиян с целью сокращения теневого сектора отечественной экономики.
Как отмечается, утвержденный законопроект о введении двухлетних налоговых каникул для самозанятых граждан себя не оправдывает. Как следует из этого документа, представители 

2 октября 2017, 05:13
Больше прав: В Совфеде предлагают расширить полномочия Ростуризма

Больше прав: В Совфеде предлагают расширить полномочия Ростуризма

После известного инцидента с туристической компанией «Тэд Тревел» в Совете Федерации родилась идея дать дополнительные полномочия Ростуризму. Об этом в интервью «Парламентской газете» поведал член комитета Совфеда Игорь Фомин.
Как отмечается, в августе «Тэд Тревел» заявила о приостановке своей работы. 

2 октября 2017, 12:12
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