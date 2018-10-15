В Совете Федерации России предложили создать список пород собак, владельцам которых нужна спецподготовка. По мнению сенаторов, нужно строго регламентировать владение животными, особенно такими, которые могут представлять опасность для человека. Это, например, овчарки, ротвейлеры, алабаи, бультерьеры, доги. Мера направлена на избежание несчастных случаев. Нередко собаки причиняют вред даже хозяину, в том числе со смертельным исходом. В поведении животных всегда виноваты мы сами, уверены парламентарии. Потенциально опасные особи должны находиться в руках подготовленных людей.
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В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта
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14 августа 2018, 10:07
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Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек
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7 августа 2018, 08:59
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В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан
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6 августа 2018, 03:04
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Ограничены захоронения на городском кладбище в Самаре
Администрация Самары решила придать особый статус городскому кладбищу. Оно стало историко-мемориальным. В связи с этим теперь там вводятся ограничения на захоронения людей.
Хоронить на городском кладбище теперь можно только героев Советского Союза, героев соцтруда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена …
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15 июня 2018, 11:33
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Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре
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5 июня 2018, 09:47
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Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области
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19 мая 2018, 08:28
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Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде
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23 апреля 2018, 08:40
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Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре
В Самаре в казне предусмотрели дополнительные средства на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных, около шести миллиардов рублей, сообщает мэрия Самары. Вопрос о перераспределении средств решался на 42-м заседании гордумы в четверг, 29 марта.
«На отлов и содержание безнадзорных животных …
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30 марта 2018, 03:00
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На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации
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17 ноября 2017, 04:56
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Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в Совете Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в верхней палате парламента. Там он в течение трех лет возглавлял комитет по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера до того, как указом президента был назначен …
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25 октября 2017, 05:40
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В России хотят ввести патенты для самозанятых граждан
В Совете Федерации заявили о возможном введении патентного налогообложения для самозанятых россиян с целью сокращения теневого сектора отечественной экономики.
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2 октября 2017, 05:13
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Больше прав: В Совфеде предлагают расширить полномочия Ростуризма
После известного инцидента с туристической компанией «Тэд Тревел» в Совете Федерации родилась идея дать дополнительные полномочия Ростуризму. Об этом в интервью «Парламентской газете» поведал член комитета Совфеда Игорь Фомин.
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2 октября 2017, 12:12