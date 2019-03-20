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Материалы по теме:

Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу

Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу

Прокуратура Самарской области и Министерство образования России не поддержали законопроект о льготах при зачислении в школы для братьев и сестер.

«Прокуратура Самарской области дала отрицательное заключение на законопроект, который был представлен региональным Минобром, а затем Самарской губдумой. Инициативу передали федеральному 
20 марта 2019, 08:40
В Колумбии появилась на свет девочка с зародышем внутри

В Колумбии появилась на свет девочка с зародышем внутри

Невероятный случай произошел в Колумбии: жительница города Барранкилья Моника Вега родила ребенка с зародышем внутри. На одном из УЗИ врачи нашли в теле семимесячного плода массу тканей с собственной пуповиной и околоплодной жидкостью. Эта аномалия называется fetus in fetu — 
19 марта 2019, 11:10
Крупная самарская аптечная сеть сменила хозяина

Крупная самарская аптечная сеть сменила хозяина

Одну из крупнейших самарских аптечных сетей - «Биомед» выкупил уфимский ритейлер «Фармленд», пишут региональные СМИ. В настоящее время проводится ребрендинг. Сеть «Биомед», в которую входит порядка 60 точек продаж, считается аффилированной известному самарскому бизнесмену Дмитрию Островскому, владельцу «Гиппократа». В 2017 
18 марта 2019, 09:33
В Самарской области заболеваемость ОРВИ и гриппом упала на 22%

В Самарской области заболеваемость ОРВИ и гриппом упала на 22%

В Самарской области завершается сезон простуд: за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снизилась на 22 %. С 4 по 10 марта ими заразились 9427 человек, из них 3942 жителя областной столицы. По сравнению с результатами прошлой недели заболеваемость 
14 марта 2019, 08:55
Коренная британка заговорила с русским акцентом после инсульта

Коренная британка заговорила с русским акцентом после инсульта

Невероятный случай произошел с жительницей Ливерпуля: после перенесенного инсульта она заговорила с ярко выраженным русским акцентом. Когда у 69-летней Роуз Гриффитс случился приступ инсульта, то женщина перестала чувствовать всю правую сторону тела и потеряла способность говорить, читать и писать.
12 марта 2019, 04:44
Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ

Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ

Специалисты сообщили о третьем в истории случае полного излечения человека от ВИЧ. Произошло это в результате пересадки пациенту костного мозга. Операция производилась в Германии, пишет gazeta.ru со ссылкой на издание New Scientist.

Отмечается, что пациенту пересаживали мозг с 
7 марта 2019, 02:53
Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

За неделю, с 25 февраля по 3 марта, в Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 067 человек, в том числе 4913 жителей губернской столицы. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с результатами предыдущей недели наблюдается снижение заболеваемости 
7 марта 2019, 10:20
В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта 
1 марта 2019, 05:10
В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и 
1 марта 2019, 08:52
Эксперты предсказывают увеличение стоимости лекарств

Эксперты предсказывают увеличение стоимости лекарств

Правительство Российской Федерации приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые лекарства, пишет РБК. Стоимость некоторых зарубежных препаратов может снизиться уже в 2019 году после проведения перерегистрации. Однако производители могут нивелировать падение цен за счёт увеличения стоимости других лекарств. 

В перечень жизненно 

4 декабря 2018, 11:53
Инвестора для Кардиоцентра ищут в Самаре

Инвестора для Кардиоцентра ищут в Самаре

В Самарской области продолжается поиск инвестора, который согласится достроить скандально известную клинику сердца. Об этом сообщает областное Минэкономоразвития. Компания должна за счёт собственных средств на условиях государственно-частного партнёрства завершить объект и оснастить его всем необходимым оборудованием. Кардиоцентр при этом будет 
13 июля 2018, 05:17
Продавать лекарства в супермаркетах не разрешили

Продавать лекарства в супермаркетах не разрешили

Правительство отказалось от идеи разрешить продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Как сообщает "Коммерсант", Минпромторг обратился к кабмину с предложением прекратить разработку соответствующего документа. Напомним, с инициативой о реализации безрецептурных препаратов в торговых сетях ведомство выступило еще в 2009 
27 июня 2018, 09:01
Самарцев хотят защитить от поддельных лекарств

Самарцев хотят защитить от поддельных лекарств

Специальную маркировку к 2020 году будут наносить и на лекарства. Все легальные препараты будут регистрироваться в специальной системе, чем-то похожей на «Меркурий». В России стартовал соответствующий пилотный проект - медикаменты маркируются контрольно-идентификационными знаками на всех этапах, начиная от производителя и 

8 июня 2018, 03:42
Английские хирурги тренируются оперировать на 3D-сердцах

Английские хирурги тренируются оперировать на 3D-сердцах

Медики из больницы Alder Hey в Ливерпуле изобрели способ гарантировать 100% успех операций на сердце у детей. Перед настоящим хирургическим вмешательством они будут проводить тренировки на искусственных органах, напечатанных с помощью 3D-принтера.

Достоверная модель сердца ребенка создается после всестороннего 
10 мая 2018, 08:06
Бюджет Самарской области из профицитного снова стал привычно дефицитным

Бюджет Самарской области из профицитного снова стал привычно дефицитным

Расходы казны опять превышают доходы, хотя еще в конце 2017-го расклад был иным. Тогда профицит составлял почти 2,5 миллиарда рублей. Этого требовало законодательство РФ. Тогда областной минфин объяснял это необходимостью гасить огромный внешний долг региона, который составляет почти 60 миллиардов 

12 февраля 2018, 05:01
Сроки завершения строительства Клиники Сердца в Самаре сдвинуты на полгода

Сроки завершения строительства Клиники Сердца в Самаре сдвинуты на полгода

Сдать объект в эксплуатацию теперь планируется в начале 2017-го. В результате, в областной столице появится международный медицинский центр, в котором начнут проводить самые сложные кардиохирургические операции.
Клиника сердца должна представлять собой современное пятиэтажное здание площадью 25 тысяч квадратных метров. Под 

16 сентября 2016, 06:01
Ученые: К 2060 году количество людей с сердечными заболеваниями утроится

Ученые: К 2060 году количество людей с сердечными заболеваниями утроится

Ученые заявили, что к 2060 году число людей с сердечными заболеваниями возрастет в 3 раза. Такой рост эксперты объясняют старением общества, происходящим по причине невысокой рождаемости.

Об этом расказали итальянские специалисты из университета Ландспитали. Они выступили на конгрессе Европейского кардиологического общества, проходящем в 

29 августа 2016, 05:37
В РФ может наступить дефицит импортного алкоголя

В РФ может наступить дефицит импортного алкоголя

Импорт алкогольных напитков в Российской Федерации оказался под угрозой. Причиной тому - отсутствие акцизных марок нового образца.
По прогнозам экспертов, поставлять в ближайшее время алкоголь на территорию нашей страны станет довольно проблематично. Поскольку выдача марок старого образца близится к завершению, 

30 июня 2016, 01:38
Правительство ищет источники покрытия дефицита бюджета

Правительство ищет источники покрытия дефицита бюджета

Бюджет следующего года должен быть социально ориентированным и одновременно бюджетом развития, таков основной посыл выступления президента Владимира Путина на большом совещании с членами правительства.

«Планируемый дефицит бюджета на будущий год не должен превышать 3 процентов ВВП. Это один из 
28 сентября 2015, 02:01
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