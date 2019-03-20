Ученые заявили, что к 2060 году число людей с сердечными заболеваниями возрастет в 3 раза. Такой рост эксперты объясняют старением общества, происходящим по причине невысокой рождаемости.

Об этом расказали итальянские специалисты из университета Ландспитали. Они выступили на конгрессе Европейского кардиологического общества, проходящем в …