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Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу
Прокуратура Самарской области и Министерство образования России не поддержали законопроект о льготах при зачислении в школы для братьев и сестер.
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20 марта 2019, 08:40
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В Колумбии появилась на свет девочка с зародышем внутри
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19 марта 2019, 11:10
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Крупная самарская аптечная сеть сменила хозяина
Одну из крупнейших самарских аптечных сетей - «Биомед» выкупил уфимский ритейлер «Фармленд», пишут региональные СМИ. В настоящее время проводится ребрендинг. Сеть «Биомед», в которую входит порядка 60 точек продаж, считается аффилированной известному самарскому бизнесмену Дмитрию Островскому, владельцу «Гиппократа». В 2017 …
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18 марта 2019, 09:33
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В Самарской области заболеваемость ОРВИ и гриппом упала на 22%
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14 марта 2019, 08:55
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Коренная британка заговорила с русским акцентом после инсульта
Невероятный случай произошел с жительницей Ливерпуля: после перенесенного инсульта она заговорила с ярко выраженным русским акцентом. Когда у 69-летней Роуз Гриффитс случился приступ инсульта, то женщина перестала чувствовать всю правую сторону тела и потеряла способность говорить, читать и писать.
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12 марта 2019, 04:44
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Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ
Специалисты сообщили о третьем в истории случае полного излечения человека от ВИЧ. Произошло это в результате пересадки пациенту костного мозга. Операция производилась в Германии, пишет gazeta.ru со ссылкой на издание New Scientist.
Отмечается, что пациенту пересаживали мозг с …
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7 марта 2019, 02:53
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Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области
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7 марта 2019, 10:20
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В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок
В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта …
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1 марта 2019, 05:10
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В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и …
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1 марта 2019, 08:52
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Эксперты предсказывают увеличение стоимости лекарств
Правительство Российской Федерации приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые лекарства, пишет РБК. Стоимость некоторых зарубежных препаратов может снизиться уже в 2019 году после проведения перерегистрации. Однако производители могут нивелировать падение цен за счёт увеличения стоимости других лекарств.
В перечень жизненно …
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4 декабря 2018, 11:53
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Инвестора для Кардиоцентра ищут в Самаре
В Самарской области продолжается поиск инвестора, который согласится достроить скандально известную клинику сердца. Об этом сообщает областное Минэкономоразвития. Компания должна за счёт собственных средств на условиях государственно-частного партнёрства завершить объект и оснастить его всем необходимым оборудованием. Кардиоцентр при этом будет …
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13 июля 2018, 05:17
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Продавать лекарства в супермаркетах не разрешили
Правительство отказалось от идеи разрешить продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Как сообщает "Коммерсант", Минпромторг обратился к кабмину с предложением прекратить разработку соответствующего документа. Напомним, с инициативой о реализации безрецептурных препаратов в торговых сетях ведомство выступило еще в 2009 …
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27 июня 2018, 09:01
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Самарцев хотят защитить от поддельных лекарств
Специальную маркировку к 2020 году будут наносить и на лекарства. Все легальные препараты будут регистрироваться в специальной системе, чем-то похожей на «Меркурий». В России стартовал соответствующий пилотный проект - медикаменты маркируются контрольно-идентификационными знаками на всех этапах, начиная от производителя и …
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8 июня 2018, 03:42
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Английские хирурги тренируются оперировать на 3D-сердцах
Медики из больницы Alder Hey в Ливерпуле изобрели способ гарантировать 100% успех операций на сердце у детей. Перед настоящим хирургическим вмешательством они будут проводить тренировки на искусственных органах, напечатанных с помощью 3D-принтера.
Достоверная модель сердца ребенка создается после всестороннего …
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10 мая 2018, 08:06
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Бюджет Самарской области из профицитного снова стал привычно дефицитным
Расходы казны опять превышают доходы, хотя еще в конце 2017-го расклад был иным. Тогда профицит составлял почти 2,5 миллиарда рублей. Этого требовало законодательство РФ. Тогда областной минфин объяснял это необходимостью гасить огромный внешний долг региона, который составляет почти 60 миллиардов …
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12 февраля 2018, 05:01
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Сроки завершения строительства Клиники Сердца в Самаре сдвинуты на полгода
Сдать объект в эксплуатацию теперь планируется в начале 2017-го. В результате, в областной столице появится международный медицинский центр, в котором начнут проводить самые сложные кардиохирургические операции.
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16 сентября 2016, 06:01
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Ученые: К 2060 году количество людей с сердечными заболеваниями утроится
Ученые заявили, что к 2060 году число людей с сердечными заболеваниями возрастет в 3 раза. Такой рост эксперты объясняют старением общества, происходящим по причине невысокой рождаемости.
Об этом расказали итальянские специалисты из университета Ландспитали. Они выступили на конгрессе Европейского кардиологического общества, проходящем в …
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29 августа 2016, 05:37
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В РФ может наступить дефицит импортного алкоголя
Импорт алкогольных напитков в Российской Федерации оказался под угрозой. Причиной тому - отсутствие акцизных марок нового образца.
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30 июня 2016, 01:38
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Правительство ищет источники покрытия дефицита бюджета
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28 сентября 2015, 02:01
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