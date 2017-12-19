Jeep отзывает в РФ более 10 тысяч внедорожников Grand Cherokee Официально объявлено об отзыве в Российской Федерации 10 355 экземпляров Jeep Grand Cherokee. Под эту кампанию попали автомобили, реализованные в РФ в период с ноября 2011-го по сентябрь 2014-го. Об этом сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на представителей Росстандарта.

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