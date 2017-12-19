МВД РФ разработало проект новых правил регистрации транспортных средств. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте проектов нормативных правовых актов, отмечает «Коммерсант».
Как следует из проекта, в числе нововведений — легализация спецпрограммы, запрещающей предоставление «красивых» номеров, а также запрет на их бронирование физическими и юридическими лицами, возможность оставления бумажного ПТС после появления электронных паспортов с 1 июля будущего года, а также возможность сохранения снятых номеров на период до 1 года.
Как поясняют эксперты, присвоение номеров станут осуществлять или в порядке возрастания цифр, или в хаотичном порядке, в случае использования так называемого «антикоррупционного режима присвоения знаков».
Отмечается, что предполагаемые новшества обусловлены введением в 2018-м электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). В новом формате подразумевается возможность для автовладельцев сохранить классический бумажный паспорт.
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