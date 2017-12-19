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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в России

Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в России

Эксперты авторынка представили рейтинг наиболее продаваемых автомобилей в Российской Федерации в уходящем году. На первом месте оказалась KIA Rio.
При этом в топ-10 попали сразу 4 российские модели.
При составлении перечня специалисты принимали во внимание данные продаж за период с января 

19 декабря 2017, 02:11
Фотошпионы полностью рассекретили экстерьер нового Volkswagen Touareg

Фотошпионы полностью рассекретили экстерьер нового Volkswagen Touareg

Популярное автомобильное издание motor1 обнародовало последние снимки автопапарацци, на которых изображен новый внедорожник Volkswagen Touareg без камуфляжа. Автоновинку запечатлели в процессе съемок для официального рекламного ролика.
Ранее обновленный Volkswagen Touareg уже снимали фотошпионы, но тогда шла речь о закамуфлированном варианте. 

19 декабря 2017, 12:15
Jeep отзывает в РФ более 10 тысяч внедорожников Grand Cherokee

Jeep отзывает в РФ более 10 тысяч внедорожников Grand Cherokee

Официально объявлено об отзыве в Российской Федерации 10 355 экземпляров Jeep Grand Cherokee. Под эту кампанию попали автомобили, реализованные в РФ в период с ноября 2011-го по сентябрь 2014-го. Об этом сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на представителей Росстандарта.
В 

18 декабря 2017, 04:19
ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

«Предприятие тепловых сетей» предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах. Сотрудники организации просят горожан быть очень внимательными при включении крана с горячей водой, чтобы избежать термических ожогов. Взрослым следует следить, чтобы малыши не включали горячую воду самостоятельно.  

«В 

18 декабря 2017, 02:24
Эксперты испытали впервые кроссовер Mazda CX-4 2018 модельного года

Эксперты испытали впервые кроссовер Mazda CX-4 2018 модельного года

Специалисты заявили о проведенных испытаниях обновленной модели популярного кроссовера Mazda CX-4 2018 модельного года. В целом получены хорошие отзывы о возможностях автоновинки.
В числе основных плюсов Mazda CX-4 2018 говорят об улучшенной шумоизоляции, новых материалах интерьера, увеличенном пакете опций безопасности 

18 декабря 2017, 12:01
В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов

В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов

В компании «Предприятие тепловых сетей» новый руководитель. Исполнительным директором компании стал Айдар Ильясов.

«Единую теплоснабжающую организацию Самары – «Предприятие тепловых сетей» - с 24 ноября 2017 года возглавил Айдар Анварович Ильясов», - сообщает пресс-служба «ПТС».

Айдар Ильясов получил 
27 ноября 2017, 03:01
Жители Безымянки ждут тепла

Жители Безымянки ждут тепла

В пятницу, 20 октября, температура в батареях у жителей Безымянки понизилась. Речь идет о потребителях с улиц Калинина, Физкультурной и Красных Коммунаров.  Теплоснабжение объектов осуществляется в статическом режиме, сообщили в «ПТС». Причина – дефект запорной арматуры на сетевом подогревателе, выявленный 

20 октября 2017, 05:24
МВД упростило правила регистрации транспортных средств

МВД упростило правила регистрации транспортных средств

С сегодняшнего дня вступает в законную силу приказ МВД, упрощающий правила регистрации транспортных средств. В частности, теперь процедура не требует предъявления полиса ОСАГО. Получение сведений о нем подразумевается в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, поясняют в полиции.
Также отныне на 

10 июля 2017, 11:20
В домах на Ново-Садовой и Московском шоссе на полмесяца отключат горячую воду

В домах на Ново-Садовой и Московском шоссе на полмесяца отключат горячую воду

3 июля начнут ремонтировать III тепломагистраль Самарской ТЭЦ. 
29 июня 2017, 02:54
В России с 1 января регистрация автомобиля подорожает почти в 1,5 раза

В России с 1 января регистрация автомобиля подорожает почти в 1,5 раза

В нашей стране с 2015 года быть автолюбителем станет еще дороже - будет повышена пошлина, взимаемая за регистрацию транспортных средств.
С 1 января следующего года за получение государственного регистрационного знака автомобилистам в России придется заплатить не 2000 рублей, а 2850 

30 декабря 2014, 06:25
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