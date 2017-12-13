Госдума ужесточила наказание для живодеров на срок до пяти лет Государственная дума приняла во 2-м чтении поправки к УК, подразумевающие усиление ответственности за жестокое обращение с животными. Новые санкции - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что инициатива принадлежит группе депутатов от двух партий. Наказанием живодерам будет 80-тысячный штраф или …