Госдума приняла в третьем чтении нормы административной ответственности за нарушение закона о деятельности мессенджеров. Штрафные санкции предусмотрены до одного миллиона рублей.
Как следует из законопроекта, для гражданских лиц наказание будет в размере 3-5 тысяч рублей, для должностных – 30-50 тысяч, для юрлиц – от 800 тысяч до 1 млн. Одновременно авторы новшества оговаривают, что предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юрлица, понесут ответственность наравне с юридическими лицами.
Напомним, что базовые нормативные акты о мессенджерах приняты депутатами в весеннюю сессию. Они подразумевают возможность блокировки мессенджера по постановлению соответствующего ведомства, принятого на основании судебного решения.
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