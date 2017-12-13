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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Госдума приняла закон о неофициальном использовании российского герба

Госдума приняла закон о неофициальном использовании российского герба

Госдума в окончательном чтении утвердила проект закона, увеличивающий спектр возможностей для использования герба Российской Федерации в быту. В частности, официально разрешается частным лицам и организациям помещать герб на различной подарочной и иной продукции. Кроме того, разрешено его использование на спортивных 

13 декабря 2017, 01:59
Госдума ужесточила наказание для живодеров на срок до пяти лет

Госдума ужесточила наказание для живодеров на срок до пяти лет

Государственная дума приняла во 2-м чтении поправки к УК, подразумевающие усиление ответственности за жестокое обращение с животными. Новые санкции - до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что инициатива принадлежит группе депутатов от двух партий. Наказанием живодерам будет 80-тысячный штраф или 

8 декабря 2017, 04:22
Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект кабмина, заметно облегчающий схему подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом рассказали отечественные информагентства.
При направлении заявления в ЗАГС через интернет посредством Единого портала госуслуг не нужно будет параллельно с заявлением предоставлять копии 

8 декабря 2017, 02:15
Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Замминистра финансов Алексей Моисеев раскрыл детали разрабатываемого закона по криптовалютам. Как следует из проекта, создание криптовалюты непосредственно для расчетов может считаться уголовно наказуемым деянием.
Г-н Моисеев заявил, что по большей части санкции станут административными, но при этом отметил: в Российской 

6 декабря 2017, 04:37
Платные «магические» услуги хотят приравнять к преступлению

Платные «магические» услуги хотят приравнять к преступлению

В Государственной Думе рассмотрят законопроект, приравнивающий платные «магические» услуги к серьезным преступлениям. На данный момент, по словам авторов предполагаемого новшества, во многих случаях злоумышленники имеют все возможности фактически безнаказанно заниматься такой деятельностью на коммерческой основе.
Проект закона подразумевает поправки в 

5 декабря 2017, 10:13
Обновленный Skype: В мессенджере изменился дизайн и появился аналог «Историй»

Обновленный Skype: В мессенджере изменился дизайн и появился аналог «Историй»

Корпорация Microsoft заявила о смене дизайна Skype и добавлении в него своего аналога «Историй» из Instagram, получившего наименование Highlights. Об этом сообщается на официальном портале компании.
В отличие от «Историй» в Instagram и «ВКонтакте», период существования публикаций составляет не одни 

2 июня 2017, 11:23
Роскомнадзор обязал разработчиков Opera передавать ФСБ данные о пользователях

Роскомнадзор обязал разработчиков Opera передавать ФСБ данные о пользователях

Роскомнадзор обязал создателей Opera передавать Федеральной службе безопасности сведения о пользователях. Ведомство зарегистрировало блог Opera Software AS в реестре организаторов распространения информации, сообщает «Роскомсвобода».
Кроме того, в список были включены видеохостинг Vimeo и мессенджер Snaappy. Как поясняют эксперты, включение в 

11 мая 2017, 12:04
Сотовые операторы рассказали о самых популярных среди россиян мессенджерах

Сотовые операторы рассказали о самых популярных среди россиян мессенджерах

Отечественные мобильные операторы связи назвали WhatsApp наиболее популярным мессенджером среди своих абонентов. Он обогнал своего вечного конкурента Viber.
В открытом доступе можно познакомиться со сведениями операторов сотовых компаний, ведущих свою деятельность на территории России. Цифры количества пользователей в зависимости от 

6 марта 2017, 01:13
В России стартовало тестирование государственного мессенджера

В России стартовало тестирование государственного мессенджера

Специальный государственный мессенджер, создание которого осуществляли российские программисты, уже проходит тестирования. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на советника президента по вопросам развития интернета Германа Клименко.
Как отмечается, первоочередной задачей считалось появление такого интернет-мессенджера, который может учесть цели и 

19 января 2017, 01:45
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