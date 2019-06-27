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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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В последнее время россияне стали реже покупать витамины. По данным экспертов, это связано с ростом цен на добавки. Все это может негативно сказаться на здоровье жителей страны, так как они испытывают недостаток необходимых элементов в организме. По словам медиков, наиболее 
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В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку

В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку

В столице 63-го региона хотят реконструировать Пятую просеку на участке от Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда» и «Акварель» до улицы Советской Армии. Как сообщили представители департамента градостроительства, реализация проекта запланирована на 2021 год при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов. 
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Самарец может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен

Самарец может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен

В Самарской области в суд направлено уголовное дело в отношении человека, которого подозревают в вырубке деревьев. По версии следствия, еще 3 ноября прошлого года мужчина в Борском участковом лесничестве с помощью бензопилы спилил 11 сосен. По подсчетам специалистов, он нанес 
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Самарцы просят проверить законность повышения проезда в маршрутках

Самарцы просят проверить законность повышения проезда в маршрутках

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В Самаре бизнесмен скрыл налоги на 100 млн рублей

В Самаре бизнесмен скрыл налоги на 100 млн рублей

В столице 63-го региона завели дело в отношении бизнесмена, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2015 по 2017 год директор компании, которая оказывает услуги по ремонту и содержанию газонефтепроводов, умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы. Правоохранители 
26 июня 2019, 08:22
В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

Заводское шоссе в Самаре все-таки отремонтируют до конца. Как говорится в сообщении на портале госзакупок, работы на 2-й очереди участка от улицы Авроры до XXII Партсъезда будет вести единственный участник торгов компания "Автодоринжиниринг". Общая сумма контракта около 655 миллионов рублей.
25 июня 2019, 04:20
В Самаре подорожает проезд в маршрутках

В Самаре подорожает проезд в маршрутках

Уже в следующем месяце самарцам придется подготовиться к дополнительным тратам - проезд с 1 июля в маршрутках подорожает. За поездку в один конец придется отдавать по 35 рублей, то есть на 5 рублей больше, чем сейчас. Информацию подтвердили представители 
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В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников

В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников

Всего через пару месяцев, 1 сентября откроется второй корпус школы общеобразовательного центра «Южный город». Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас объект готов на 95 %. 

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20 июня 2019, 11:28
С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

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Самарские студенты смогут пройти практику в ведущих компаниях страны

Самарские студенты смогут пройти практику в ведущих компаниях страны

Студенты средних и высших учебных заведений Самарской области уже этой осенью получат уникальную возможность пройти практику в ведущих компаниях страны. Таков результат вхождения губернии в проект "Профстажировки 2.0". Это платформа, созданная совместно АНО "Россия - страна возможностей" и Общероссийским народным 

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В России могут начать выдавать электронные дипломы

В России могут начать выдавать электронные дипломы

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13 июня 2019, 12:21
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