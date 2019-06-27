Россияне стали покупать меньше витаминов В последнее время россияне стали реже покупать витамины. По данным экспертов, это связано с ростом цен на добавки. Все это может негативно сказаться на здоровье жителей страны, так как они испытывают недостаток необходимых элементов в организме. По словам медиков, наиболее …