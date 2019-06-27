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Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках
Жители областной столицы начали сбор подписей под петицией к главе Самары Елене Лапушкиной. Они возмущаются ростом цен за проезд в маршрутках. Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июля за поездку на коммерческом транспорте придется отдавать …
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27 июня 2019, 11:40
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Россияне стали покупать меньше витаминов
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27 июня 2019, 11:03
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В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку
В столице 63-го региона хотят реконструировать Пятую просеку на участке от Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда» и «Акварель» до улицы Советской Армии. Как сообщили представители департамента градостроительства, реализация проекта запланирована на 2021 год при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов. …
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26 июня 2019, 11:07
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Самарец может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен
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26 июня 2019, 10:01
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Самарцы просят проверить законность повышения проезда в маршрутках
Жители Самары обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну - они просят парламентария разобраться, насколько законно увеличение стоимости проезда в коммерческом транспорте. Они считают, что тариф и так сильно завышен, и подозревают в грядущем повышении картельный сговор. Напомним, что во вторник …
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26 июня 2019, 08:48
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В Самаре бизнесмен скрыл налоги на 100 млн рублей
В столице 63-го региона завели дело в отношении бизнесмена, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2015 по 2017 год директор компании, которая оказывает услуги по ремонту и содержанию газонефтепроводов, умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы. Правоохранители …
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26 июня 2019, 08:22
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В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры
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25 июня 2019, 04:20
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В Самаре подорожает проезд в маршрутках
Уже в следующем месяце самарцам придется подготовиться к дополнительным тратам - проезд с 1 июля в маршрутках подорожает. За поездку в один конец придется отдавать по 35 рублей, то есть на 5 рублей больше, чем сейчас. Информацию подтвердили представители …
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25 июня 2019, 02:21
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В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников
Всего через пару месяцев, 1 сентября откроется второй корпус школы общеобразовательного центра «Южный город». Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас объект готов на 95 %.
- В процессе внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории, установка мебели и техническое оснащение …
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20 июня 2019, 11:28
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С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания
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19 июня 2019, 12:31
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Самарские студенты смогут пройти практику в ведущих компаниях страны
Студенты средних и высших учебных заведений Самарской области уже этой осенью получат уникальную возможность пройти практику в ведущих компаниях страны. Таков результат вхождения губернии в проект "Профстажировки 2.0". Это платформа, созданная совместно АНО "Россия - страна возможностей" и Общероссийским народным …
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13 июня 2019, 08:54
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В России могут начать выдавать электронные дипломы
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13 июня 2019, 12:21
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