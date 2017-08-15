Компания PricewaterhouseCoopers проанализировала нынешнее состояние рынка и пришла к выводу, что стоимость содержания и обслуживания автомобиля заметно поднялась в сегменте машин B, C и D класса. Диапазон роста ставил 29%-35% от первоначальной стоимости авто.
Обслуживание транспортного средства B-класса за календарный год обойдется владельцу в среднем в 195 тыс. рублей. В этот показатель эксперты включили платную парковку. Если говорить об автомобилях C-класса, то их владельцам потребуется выложить 266 тыс. рублей в год. А вот обладатели авто D-класса израсходуют за год порядка 420 тыс. рублей.
Самый большой рост в содержании показал сегмент среднеразмерных кроссоверов и полноразмерных внедорожников. При этом самые большие цифры у E-класса, где владельцы потеряют в среднем 865 тыс. рублей, чтобы заправлять автомобиль, поддерживать его техническое состояние, оплатить страховку и т.д..
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