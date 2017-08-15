Названы 10 моделей, которые в России угоняют очень редко … Список машин, которые меньше всего интересуют автоугонщиков, возглавила Lada Vesta. Рейтинг опубликовало издание «За рулем». По данным исследователей, в прошлом году было продано 55 тысяч «вест», и только четыре машины были похищены. Коэффициент угоняемости для этой модели, рассчитываемый из