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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
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Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ

Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ

Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ. В них появился новый раздел - потребление при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Примерную форму платежного документа опубликовала "Российская газета". Напомним, плата за холодную и горячую воду, электроэнергию и канализацию, израсходованные в 

3 февраля 2017, 01:51
В Самаре сотрудники МВД пришли в минстрой расследовать мошенничество

В Самаре сотрудники МВД пришли в минстрой расследовать мошенничество

Появился официальный комментарий министерства строительства Самарской области по поводу утреннего визита силовиков.

В четверг, 24 ноября в минстрое сотрудники ГУ МВД России по Самарской области провели следственные мероприятия в рамках уголовного дела. Его возбудили по факту мошенничества при 
24 ноября 2016, 05:51
В самарском минстрое рассказали о визите силовиков

В самарском минстрое рассказали о визите силовиков

В министерстве строительства Самарской области сообщили, что в помещении ведомства находятся представители правоохранительных органов. Комментировать информацию об «обысках» в минстрое отказались.     

Напомним, ранее также сообщалось, что силовики наведались в офисы компании «С.и.т.и.», которая в том числе занимается 
24 ноября 2016, 01:11
Самара: обыски в минстрое

Самара: обыски в минстрое

В региональном минстрое и офисах компании «С.и.т.и», которая строит объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), идут обыски. Такая информация сегодня утром просочилась в электронные СМИ. Пока официально это не подтверждают ни в самом ведомстве, ни в следственном 

24 ноября 2016, 12:20
В Уфе ритуальщики платят за каждое сообщение о смерти по 10 тыс. рублей

В Уфе ритуальщики платят за каждое сообщение о смерти по 10 тыс. рублей

В столице Башкирии представители организаций по оказанию ритуальных услуг выкладывают за сведения о смерти 10 тыс. рублей. Такая неофициальная информация была озвучена сегодня на круглом столе республиканского УФАС.
Как было отмечено, в ведомство поступает большое количество нареканий. Связанных напрямую с 

26 мая 2016, 04:54
В блогах: Игоря Лосева провожало людское море

В блогах: Игоря Лосева провожало людское море

Блогер Игорь Кондратьев побывал на похоронах главврача клиник Самарского медуниверситета Игоря Лосева, скоропостижно скончавшегося 30 апреля. "Сотни и сотни людей собрались у корпуса СамГМУ на Гагарина, чтобы проводить в последний путь доктора с большой буквы. Пришли студенты, друзья и 
6 мая 2016, 07:05
В России на организацию похорон начнут выдавать наследникам до 100 тысяч рублей

В России на организацию похорон начнут выдавать наследникам до 100 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет выделять на похороны в отдельных случаях до 100 тысяч рублей из наследованных денежных средств.
 
Таким образом, предельная сумма, которую могут получить наследники со счета наследодателя до истечения 6 месяцев с даты 
9 марта 2016, 09:59
В блогах: «Ритуалка» приехала к умирающему раньше скорой

В блогах: «Ритуалка» приехала к умирающему раньше скорой

В Самаре "ритуалка" приехала к умирающему раньше скорой помощи. Про вопиющий случай рассказал блогер tolko_pra_vda. "Мой сосед был тяжело болен, и все, в принципе, знали, чем дело закончится. На днях утром ко мне пришла заплаканная жена соседа. Говорит: "Миленький, 
12 января 2016, 09:39
РПЦ призывает верующих отказываться от кремации

РПЦ призывает верующих отказываться от кремации

Решением Священного синода обращение праха в пепел официально названо «нежелательным явлением». Именно таким образом РПЦ отреагировала на законопроект федерального Минстроя «О похоронном деле», предполагающий кремацию останков из заброшенных могил. Священники считают, что захоронение тела в земле соответствует вере церкви в 
25 июня 2015, 11:41
Похороненный заживо младенец выжил, проведя под землей 8 дней

Похороненный заживо младенец выжил, проведя под землей 8 дней

На юге Китая обнаружен живым похороненный заживо малыш. На кладбище региона Гуанси прохожая услышала детский плач. Источник звука находился под землей. Женщина сообщила о произошедшем в полицию, после чего из-под земли достали картонную коробку с младенцем.
Родители похоронили мальчика, родившегося 
14 мая 2015, 07:51
В блогах: крематорий должен быть построен?

В блогах: крематорий должен быть построен?

Блогер Роман Турчан отреагировал на недавнюю новость о том, что в Самаре не будут строить крематорий. Главная причина, аргументировали в мэрии, в несоответствии возможных площадок в городе санитарным нормам и правилам. "Ну так пусть тогда строят ЗА городом! Все равно 
10 апреля 2015, 09:27
Похороны матери Земфиры в Уфе едва не закончились дракой

Похороны матери Земфиры в Уфе едва не закончились дракой

В Уфе прошли похороны матери Земфиры Рамазановой Флориды Хакиевны. Представители местных СМИ прибыли на кладбище с фото- и видеоаппаратурой.
Певица резко отреагировала на это и стала угрожать разбить камеры и бросаться на журналистов. Родственники рок-исполнительницы поддержали ее и выдворили назойливых 
16 марта 2015, 08:49
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