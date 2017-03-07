Минстрой России предложил создать реестр специализированных похоронных служб, а также ввести штрафы до 250 тысяч рублей для организаций, ведущих деятельность без включения в перечень. В ведомстве отмечают, похоронное обслуживание населения является одной из наиболее социально значимых сфер. Каждый год в стране умирает около 2 млн человек. Отсутствие внимания к похоронному делу в последние 10 лет привело к свертыванию госрегулирования отрасли и снижению уровня правовой защищенности граждан. В ряде субъектов цены на ритуальные услуги завышены почти в 5 раз: мошенники без каких-либо последствий наживаются на горе родственников умерших.
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Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ
Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ. В них появился новый раздел - потребление при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Примерную форму платежного документа опубликовала "Российская газета". Напомним, плата за холодную и горячую воду, электроэнергию и канализацию, израсходованные в …
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3 февраля 2017, 01:51
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В Самаре сотрудники МВД пришли в минстрой расследовать мошенничество
Появился официальный комментарий министерства строительства Самарской области по поводу утреннего визита силовиков.
В четверг, 24 ноября в минстрое сотрудники ГУ МВД России по Самарской области провели следственные мероприятия в рамках уголовного дела. Его возбудили по факту мошенничества при …
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24 ноября 2016, 05:51
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В самарском минстрое рассказали о визите силовиков
В министерстве строительства Самарской области сообщили, что в помещении ведомства находятся представители правоохранительных органов. Комментировать информацию об «обысках» в минстрое отказались.
Напомним, ранее также сообщалось, что силовики наведались в офисы компании «С.и.т.и.», которая в том числе занимается …
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24 ноября 2016, 01:11
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Самара: обыски в минстрое
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24 ноября 2016, 12:20
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В Уфе ритуальщики платят за каждое сообщение о смерти по 10 тыс. рублей
В столице Башкирии представители организаций по оказанию ритуальных услуг выкладывают за сведения о смерти 10 тыс. рублей. Такая неофициальная информация была озвучена сегодня на круглом столе республиканского УФАС.
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26 мая 2016, 04:54
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В блогах: Игоря Лосева провожало людское море
Блогер Игорь Кондратьев побывал на похоронах главврача клиник Самарского медуниверситета Игоря Лосева, скоропостижно скончавшегося 30 апреля. "Сотни и сотни людей собрались у корпуса СамГМУ на Гагарина, чтобы проводить в последний путь доктора с большой буквы. Пришли студенты, друзья и …
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6 мая 2016, 07:05
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В России на организацию похорон начнут выдавать наследникам до 100 тысяч рублей
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9 марта 2016, 09:59
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В блогах: «Ритуалка» приехала к умирающему раньше скорой
В Самаре "ритуалка" приехала к умирающему раньше скорой помощи. Про вопиющий случай рассказал блогер tolko_pra_vda. "Мой сосед был тяжело болен, и все, в принципе, знали, чем дело закончится. На днях утром ко мне пришла заплаканная жена соседа. Говорит: "Миленький, …
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12 января 2016, 09:39
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РПЦ призывает верующих отказываться от кремации
Решением Священного синода обращение праха в пепел официально названо «нежелательным явлением». Именно таким образом РПЦ отреагировала на законопроект федерального Минстроя «О похоронном деле», предполагающий кремацию останков из заброшенных могил. Священники считают, что захоронение тела в земле соответствует вере церкви в …
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25 июня 2015, 11:41
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Похороненный заживо младенец выжил, проведя под землей 8 дней
На юге Китая обнаружен живым похороненный заживо малыш. На кладбище региона Гуанси прохожая услышала детский плач. Источник звука находился под землей. Женщина сообщила о произошедшем в полицию, после чего из-под земли достали картонную коробку с младенцем.
Родители похоронили мальчика, родившегося …
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14 мая 2015, 07:51
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В блогах: крематорий должен быть построен?
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10 апреля 2015, 09:27
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Похороны матери Земфиры в Уфе едва не закончились дракой
В Уфе прошли похороны матери Земфиры Рамазановой Флориды Хакиевны. Представители местных СМИ прибыли на кладбище с фото- и видеоаппаратурой.
Певица резко отреагировала на это и стала угрожать разбить камеры и бросаться на журналистов. Родственники рок-исполнительницы поддержали ее и выдворили назойливых …
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16 марта 2015, 08:49