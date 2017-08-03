Правительство России утвердило перечень отходов производства, захоронение которых запрещается. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. В список попали черные и цветные металлы, алюминиевые банки из-под напитков и фольга, ртутные, кварцевые и светодиодные лампы, градусники, книги, газеты, картон и бумажные пакеты, автомобильные шины, продукция из полиэтилена, стеклянная тара, бытовая электротехника. Всего - 182 позиции. Для большинства материалов документ вступает в силу с 1 января 2019 года. По данным Минприроды, РФ ежегодно производит около 5 млрд тонн мусора, из которого более 90% — это отходы от добычи и обогащения сырья. При этом уровень утилизации достигает 50 процентов.
|
В кабмине вступились за авто без номеров
Правительство России не поддержало поправку в административный кодекс, которая позволяет задерживать автомобили без номеров, припаркованные на стоянках. Ранее с такой инициативой выступал Совет Федерации, мотивируя это тем, что водители нередко снимают номера или завешивают их чем-нибудь, чтобы не платить за …
|
13 июня 2017, 05:53
|
Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?
В Самарской области программу «Формирование комфортной городской среды» профинансируют лишь на 43 процента, говорится в постановлении правительства России. Федеральный кабмин 3 мая утвердил предельные индексы компенсации проекта для регионов.
100 процентов затрат получат из центра только Республика Крым и Севастополь. Больше …
|
3 мая 2017, 04:56
|
В Самаре выберут регионального оператора по обращению с ТБО
В начале следующего года в Самарской области должны выбрать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это связано с новыми полномочиями, которые получили субъекты Федерации. Сегодня в губернской думе обсуждалось, каким образом будет проведен конкурс и какие требования предъявят …
|
2 декабря 2016, 08:13
|
В России одобрили установку черных ящиков в автомобилях
Правительство России одобрило установку чёрных ящиков в автомобилях, сообщают «Известия». Вице-премьер Аркадий Дворкович распорядился создать межведомственную рабочую группу для подготовки внедрения интеллектуальных телематических систем.
Речь идет о сборе, обработке и передаче информации о местоположении и состоянии машины. В частности, о нагрузке …
|
10 ноября 2016, 04:52
|
СМИ: российские автомобили оснастят «черными ящиками» с 2020 года
Правительство России предложило оборудовать автомобили черными ящиками - терминалами ГЛОНАСС, которые смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Минпромторгу, Минтрансу, Минэкономразвития, Минкомсвязи и госкомпании ГЛОНАСС поручено подготовить план внедрения проекта. Устройства станут обязательными для всех машин, произведенных после 2020 года. Эксперты …
|
6 октября 2016, 03:34
|
В блогах: про слив отходов в Самаре
Блогер Игорь Кондратьев поведал про "ассенизаторские дыры в Самаре". "Оказывается, у нас зловонные отходы канализации могут сливать где попало. С недавних пор дачники товарищества «Металлург» на улице Олимпийской стали замечать почти всегда постоянную очередь «на облегчение» из ассенизаторских грузовиков. …
|
23 августа 2016, 06:28
|
В Самаре в лесу слили «непонятные отходы»
|
21 декабря 2015, 10:04
|
Самарская прокуратура оштрафовала АвтоВАЗ на 110 тысяч рублей за опасные отходы
За выявленные на АвтоВАЗе нарушения при хранении отходов прокуратура оштрафовала компанию на 110 000 рублей. Ещё 27 000 рублей взыщут с должностных лиц.
Как уже сообщала «ТЕРРА», административные дела в отношении АвтоВАЗа и должностных лиц компании завели в …
|
16 октября 2015, 08:19