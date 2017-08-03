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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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СМИ: российские автомобили оснастят «черными ящиками» с 2020 года

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В блогах: про слив отходов в Самаре

В блогах: про слив отходов в Самаре

Блогер Игорь Кондратьев поведал про "ассенизаторские дыры в Самаре". "Оказывается, у нас зловонные отходы канализации могут сливать где попало. С недавних пор дачники товарищества «Металлург» на улице Олимпийской стали замечать почти всегда постоянную очередь «на облегчение» из ассенизаторских грузовиков. 
23 августа 2016, 06:28
В Самаре в лесу слили «непонятные отходы»

В Самаре в лесу слили «непонятные отходы»

В социальных сетях появилась информация об инциденте, произошедшем в Самаре на улице Солнечной. По словам автора сообщения, вечером в воскресенье, 20 октября, в лес напротив дома №9 заехал «КамАЗ». Неизвестные слили «непонятные отходы».  

«Вызвали полицию, был составлен протокол… Спасибо 
21 декабря 2015, 10:04
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Как уже сообщала «ТЕРРА», административные дела в отношении АвтоВАЗа и должностных лиц компании завели в 
16 октября 2015, 08:19
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